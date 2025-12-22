Ρωσία: Ζημιά σε δύο πλοία προκαλεί ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Κρασναντάρ
Σε χωριό της ρωσικής περιφέρειας Κρασναντάρ εξαπολύθηκε ουκρανική επίθεση με drones, από την οποία υπέστησαν ζημιές δύο πλοία που ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό.
Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το tass.ru).
Δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα
✍🏻🇷🇺🇺🇦Two docks and two vessels were damaged as a result of a drone attack on port terminals in the Volna settlement of the Krasnodar Krai region.
Following the drone strikes, fires broke out covering a total area of up to 1,500 square meters. pic.twitter.com/dxjjdBdd3s
— Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) December 22, 2025
Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα.
✍🏻🇷🇺🇺🇦In the Volna settlement of Temryuk district, two docks and two ships were damaged due to a drone attack, according to the Krasnodar Krai operational headquarters.
Port of Size: 45°07’41”N 36°41’03”E pic.twitter.com/2nBQxbktqC
— Juan Carlos 🇮🇱 (@JuanCarlos23431) December 22, 2025
Ξέσπασε πυρκαγιά
Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η ουκρανική επίθεση σημειώνεται ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των αμερικανών, των ευρωπαίων και των ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου, ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ (περισσότερα εδώ).
