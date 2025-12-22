newspaper
Ρωσία: Ζημιά σε δύο πλοία προκαλεί ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Κρασναντάρ
Κόσμος 22 Δεκεμβρίου 2025 | 04:15

Ρωσία: Ζημιά σε δύο πλοία προκαλεί ουκρανική επιδρομή με drones στην περιφέρεια Κρασναντάρ

Σε χωριό της ρωσικής περιφέρειας Κρασναντάρ εξαπολύθηκε ουκρανική επίθεση με drones, από την οποία υπέστησαν ζημιές δύο πλοία που ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό.

Δυο πλοία και δυο αποβάθρες υπέστησαν ζημιές εξαιτίας ουκρανικής επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε χωριό στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας (νότια), ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το tass.ru).

Δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα

Τα πληρώματα των δυο πλοίων, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα σε τερματικό σταθμό στο χωριό Βαλνά, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, κατά τις πρώτες πληροφορίες, και δεν αναφέρθηκε μέχρι στιγμής τραυματισμός κανενός ναυτικού, ούτε προσωπικού του λιμένα.

Ξέσπασε πυρκαγιά

Ωστόσο ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 1.500 τετραγωνικών, πάντα σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Η ουκρανική επίθεση σημειώνεται ενώ οι συνομιλίες μεταξύ των αμερικανών, των ευρωπαίων και των ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα, με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου, ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, όπως ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ (περισσότερα εδώ).

