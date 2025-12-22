Επίσημα ο Γιώργος Αντζουλάς στην Ίνγκολσταντ
Η Ίνγκοσταλντ, ομάδα της 3η κατηγορίας της Γερμανίας, ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Έλληνα στόπερ Γιώργου Αντζουλά.
- To James Webb ανακάλυψε έναν πολύ παράξενο πλανήτη
- Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
- Αυτά τα χρέη των κτηνοτρόφων μπαίνουν στον «πάγο» - Οσα πρέπει να γνωρίζουν
- Η λιπαρή διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος, έδειξε νέα έρευνα
Ο Γιώργος Αντζουλάς είναι κι επίσημα παίκτης της Ίνγκολσταντ, η οποία τη Δευτέρα (22/12) γνωστοποίησε την απόκτηση του 25χρονο Έλληνα στόπερ., με ελεύθερη μεταγραφή από την Ελσίνκι.
«Καλώς ήρθες, @giorgosantzoulas! 👋
Η πρώτη μας χειμερινή μεταγραφή είναι επίσημη: Υπογράψαμε τον κεντρικό αμυντικό Γιώργο Άντζουλα. Ο 25χρονος Έλληνας θα ενταχθεί στην FC Ingolstadt με ελεύθερη μεταγραφή από την φινλανδική ομάδα της πρώτης κατηγορίας HJK Helsinki την 1η Ιανουαρίου 2026», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της γερμανικής ομάδας που αγωνίζεται στην 3η κατηγορίας της Γερμανίας.
«Ανυπομονώ πραγματικά για την πρόκληση. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να συμβάλω ουσιαστικά στο να πετύχουμε ως ομάδα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Περιμένω ήδη με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη των προπονήσεων και τη γνωριμία με τους νέους μου συμπαίκτες και ολόκληρο τον σύλλογο», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αντζουλάς.
Στις 19 Δεκεμβρίου είχαμε αναφέρει πως ο ύψους 1,91μ. κεντρικός αμυντικός ήταν μια «ανάσα» από την Ίνγκολσταντ και πλέον η είδηση πήρε «σάρκα και οστά» Ο Αντζουλας ξεκίνησε την καριέρα του από τις «μικρές» ομάδες του Αστέρα Τρίπολης, αλλά και της Φιορεντίνα, ενώ ακόμη έχει αγωνιστεί για λίγο με την Κοζέντζα (5 συμμετοχές) και από εκεί πέρα, 38 φορές με την ουγγρική Ουίπεστ και 50 με την φινλανδική Ελσίνκι, τελευταία του ομάδα από την οποία τον απέκτησε η Ινγκολνσ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Stoiximan Super League: Η βαθμολογία μετά την 15η αγωνιστική (pic)
- Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός 0-2: Πέρασε από τις Σέρρες με Βέρμπιτς και Πεντρόσο
- Η UEFA αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το εντυπωσιακό «ψαλιδάκι» του με το Μαρόκο (vid)
- Ο ΠΣΑΤ βράβευσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για την τεράστια προσφορά του στον ελληνικό αθλητισμό
- Προειδοποίηση Γκουαρδιόλα στη Σίτι για… φαγοπότι στις γιορτές: «Όποιος γυρίσει με παραπανίσια κιλά…»
- Μια «προαναγγελία» που δεν ήταν τυχαία…
- Παναθηναϊκός: Βίντεο με την κατασκευή της πρώτης κερκίδας του νέου γηπέδου στον Βοτανικό
- Επίσημα ο Γιώργος Αντζουλάς στην Ίνγκολσταντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις