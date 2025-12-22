Επίσημα ο Γιώργος Αντζουλάς στην Ίνγκολσταντ

Ο Γιώργος Αντζουλάς είναι κι επίσημα παίκτης της Ίνγκολσταντ, η οποία τη Δευτέρα (22/12) γνωστοποίησε την απόκτηση του 25χρονο Έλληνα στόπερ., με ελεύθερη μεταγραφή από την Ελσίνκι.

«Καλώς ήρθες, @giorgosantzoulas! 👋

Η πρώτη μας χειμερινή μεταγραφή είναι επίσημη: Υπογράψαμε τον κεντρικό αμυντικό Γιώργο Άντζουλα. Ο 25χρονος Έλληνας θα ενταχθεί στην FC Ingolstadt με ελεύθερη μεταγραφή από την φινλανδική ομάδα της πρώτης κατηγορίας HJK Helsinki την 1η Ιανουαρίου 2026», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της γερμανικής ομάδας που αγωνίζεται στην 3η κατηγορίας της Γερμανίας.

«Ανυπομονώ πραγματικά για την πρόκληση. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να συμβάλω ουσιαστικά στο να πετύχουμε ως ομάδα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Περιμένω ήδη με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη των προπονήσεων και τη γνωριμία με τους νέους μου συμπαίκτες και ολόκληρο τον σύλλογο», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Αντζουλάς.

Στις 19 Δεκεμβρίου είχαμε αναφέρει πως ο ύψους 1,91μ. κεντρικός αμυντικός ήταν μια «ανάσα» από την Ίνγκολσταντ και πλέον η είδηση πήρε «σάρκα και οστά» Ο Αντζουλας ξεκίνησε την καριέρα του από τις «μικρές» ομάδες του Αστέρα Τρίπολης, αλλά και της Φιορεντίνα, ενώ ακόμη έχει αγωνιστεί για λίγο με την Κοζέντζα (5 συμμετοχές) και από εκεί πέρα, 38 φορές με την ουγγρική Ουίπεστ και 50 με την φινλανδική Ελσίνκι, τελευταία του ομάδα από την οποία τον απέκτησε η Ινγκολνσ