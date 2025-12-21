«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Η μικρότερη ημέρα του χρόνου έγινε η αφορμή για μια παγκόσμια συνάντηση, όπου το αρχαίο μνημείο του Στόουνχεντζ θυμίζει ιερό τόπο προσκυνήματος γεμάτο ενέργεια, παραδόσεις και ελπίδα για την αναγέννηση του φωτός.

Από τους Δρυΐδες με τις παραδοσιακές ενδυμασίες μέχρι ταξιδιώτες που διέσχισαν ωκεανούς για να βρεθούν εκεί, το Στόουνχεντζ έγινε τόπος συνάντησεις και εορτασμών καθώς οι πρώτες ακτίνες του ήλιου ευθυγραμμίζονταν με το διάσημο νεολιθικό μνημείο.

Όσοι βρέθηκαν στην πεδιάδα Salisbury για να χαιρετήσουν την επιστροφή του φωτός στη Γη αποθέωσαν το χειμερινό ηλιοστάσιο, τη μικρότερη ημέρα του έτους.

Τα πλήθη μαζεύτηκαν μέσα στο σκοτάδι γύρω από την ιστορική τοποθεσία για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ηλίου, με ορισμένους ντυμένους με παραδοσιακά παγανιστικά ενδύματα.

Ταξιδιώτες και οδοιπόροι από διαφορετικές γωνιές του κόσμου βρέθηκαν στο παγανιστικό ετήσιο ραντεβού τους με το Γουίν Σκατ, επιμελητής στην English Heritage, να υποδέχεται πολλούς από αυτούς.

«Υπάρχει μια τόσο φανταστική ατμόσφαιρα εδώ, τόσοι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικά είδη ανθρώπων επίσης, πολλοί παγανιστές δρυΐδες, κάθε λογής κόσμος», είπε στο Hits Radio.

«Αυτή η απίστευτη τοποθεσία έχει αυτή τη δύναμη, έτσι δεν είναι; Ελκύει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Υπάρχει κάτι στο Στόουνχεντζ που απευθύνεται σε όλους με τόσους πολλούς διαφορετικούς τρόπους και είναι υπέροχο να το μοιραζόμαστε».

Για τον Μπράντλεϊ Ο’Νιλ, το να δει το ηλιοστάσιο ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ο Ο’Νιλ, ο οποίος ταξίδεψε στη Βρετανία από την Αυστραλία, ανέφερε στο BBC ότι το να ζήσει το ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ ήταν στη λίστα με τα πράγματα που ήθελε να κάνει οπωσδήποτε στη ζωή του.

«Μου αρέσουν τα παλιά μυστήρια. Ο κόσμος είναι γεμάτος ερωτήματα και δεν πρόκειται να πάρω πολλές απαντήσεις, αλλά σίγουρα θα δω κάτι ξεχωριστό», είπε ο Ο’Νιλ. «Σήμερα μπορούμε να αγγίξουμε τις πέτρες και να νιώσουμε την ενέργεια. Νιώθω ξεχωριστός» είπε.

Για την Γκολνάρ Πούγια, ο εορτασμός του ηλιοστασίου στο Στόουνχεντζ είχε ιδιαίτερη σημασία. Η Πούγια πιστεύει στο Ζωροαστρισμό, μία από τις παλαιότερες μονοθεϊστικές θρησκείες στον κόσμο, τα μέλη της οποίας γιορτάζουν το ηλιοστάσιο για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο εορτασμός τη βρίσκει στο νεολιθικό μνημείο.

«Μένουμε ξύπνιοι όλη τη νύχτα, τρώμε πολλά ρόδια –τα οποία συμβολίζουν τη γέννηση, την αναγέννηση και τη ζωή– και συγκεντρωνόμαστε με την οικογένεια, διαβάζουμε ποίηση μέχρι να ανατείλει ο ήλιος, και η γιορτή είναι ότι το σκοτάδι πλέον τελείωσε», είπε η Πούγια στον The Guardian.

«Για εμάς δεν είναι ένα θρησκευτικό γεγονός, είναι περισσότερο μια παράδοση. Είναι εντυπωσιακό να βλέπεις τόσους ανθρώπους από τόσους διαφορετικούς πολιτισμούς να ενώνονται, από τόσες διαφορετικές περιοχές, μόνο και μόνο για να δουν την ανατολή του ήλιου και το φως να επιστρέφει στη Γη».