Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου
21 Δεκεμβρίου 2025 | 23:10

Ο Μένγκελε ζούσε ανενόχλητος στην Αργεντινή – Νέα ντοκουμέντα για τον ναζί Άγγελο του Θανάτου

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία επιβεβαιώνουν το πως ο εγκληματίας πολέμου Γιόζεφ Μένγκελε απολάμβανε την ελευθερία του στο φιλόξενο Μπουένος Άιρες προτού φύγει στη Βραζιλία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Spotlight

Ο Γιόζεφ Μένγκελε, ο διαβόητος ναζί Άγγελος του Θανάτου του Άουσβιτς, κατάφερε να ζήσει μια σχεδόν «ανενόχλητη» ζωή στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής για χρόνια, χάρη σε ένα οργανωμένο δίκτυο προστασίας και, κυρίως, στη σκανδαλώδη αδράνεια των τοπικών αρχών.

Αυτό επιβεβαιώνουν αρχεία που πρόσφατα αποχαρακτηρίστηκαν από την κυβέρνηση της Αργεντινής, ρίχνοντας φως σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας.

Τα ντοκουμέντα εκθέτουν πλήρως την πολιτική απροθυμία και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που επέτρεψαν στον Άγγελο του Θανάτου του Τρίτου Ράιχ να απολαμβάνει την ελευθερία στη φιλόξενη πόλη του Μπουένος Άιρες, αν και ευθυνόταν για τις σαδιστικές δολοφονίες χιλιάδων.

Ο Μένγκελε απέφυγε τη σύλληψη και πέθανε εν τέλει ατιμώρητος με τα πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα αρχεία της Αργεντινής να ανατρέπουν όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα και να αποκαλύπτουν το συγκλονιστικό παρασκήνιο της δεκαετούς παραμονής του Γιόζεφ Μένγκελε στη χώρα.

Ο διαβόητος Ναζί γιατρός και αξιωματικός των SS, γνωστός ως Άγγελος του Θανάτου για τα φρικτά και σαδιστικά πειράματα που διεξήγαγε στους κρατούμενους, κυρίως δίδυμα, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, κατάφερε να ζήσει μια ζωή που μοιάζει με σκοτεινό μυθιστόρημα, αποφεύγοντας τη διεθνή δικαιοσύνη με την ανοχή –ή την αδράνεια– των αρχών του Μπουένος Άιρες.

Η περιπέτεια της φυγής του Μένγκελε ξεκίνησε το 1949, όταν ο εγκληματίας πολέμου, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βρήκε καταφύγιο στη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Μένγκελε εισήλθε στην Αργεντινή χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο ιταλικό διαβατήριο στο όνομα Χέλμουτ Γκρέγκορ.

Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, το 1950, κατάφερε να αποκτήσει επίσημα έγγραφα μετανάστευσης, εκμεταλλευόμενος τα διεθνή δίκτυα που είχαν στήσει οι δραπέτες Ναζί, καθώς και την τότε πολιτική της Αργεντινής, η οποία ήταν διατεθειμένη να φιλοξενήσει φυγόδικους.

Υπολογίζεται ότι έως και πέντε χιλιάδες Ναζί βρήκαν καταφύγιο στη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του αρχιτέκτονα του Ολοκαυτώματος, Άντολφ Άιχμαν.

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη αίσθηση στα αποχαρακτηρισμένα αρχεία είναι η άνεση με την οποία ο Μένγκελε ζούσε και κινούνταν στην πρωτεύουσα.

Έχοντας δημιουργήσει οικογένεια —παντρεύτηκε μάλιστα τη χήρα του αδερφού του— και διατηρώντας επιχειρήσεις, ο Μένγκελε ένιωσε τόσο ασφαλής ώστε το 1956 προχώρησε σε μια απίστευτη κίνηση: ζήτησε νέα εθνική ταυτότητα χρησιμοποιώντας το πραγματικό του όνομα, δηλώνοντας ως επάγγελμα τον «κατασκευαστή».

Ο φάκελός του στην Ομοσπονδιακή Συντονιστική Διεύθυνση της Αργεντινής (D.C.F.) του 1960 επιβεβαιώνει την πλήρη γνώση των αρχών για την ταυτότητα του.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομερείς εκθέσεις παρακολούθησης, φωτογραφίες και αλληλογραφία, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αργεντίνικες μυστικές υπηρεσίες γνώριζαν πού βρισκόταν και ποιος ήταν.

Παρά τη σαφή γνώση της ταυτότητάς του και την παρακολούθηση, οι αρχές της Αργεντινής απέτυχαν παταγωδώς να δράσουν. Η κορύφωση αυτής της αποτυχίας ήρθε το 1959, όταν η Δυτική Γερμανία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την έκδοση του Μένγκελε, προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματά του.

Το αίτημα αυτό, σύμφωνα με τα ντοκουμέντα, απορρίφθηκε. Η αδράνεια των αρχών και οι «γραφειοκρατικές ανεπάρκειες» που επέτρεψαν να χαθεί χρόνος και να εκδοθούν ελλιπή έγγραφα, σε συνδυασμό με την «πολιτική διστακτικότητα» της τότε κυβέρνησης να εμπλακεί σε ένα τόσο ευαίσθητο διεθνές θέμα, οδήγησαν στην ατιμωρησία του Μένγκελε.

Η κατάσταση άλλαξε άρδην για τον Μένγκελε με τη θεαματική σύλληψη του Άντολφ Άιχμαν στο Μπουένος Άιρες το 1960 από πράκτορες της ισραηλινής Μοσάντ.

Συνειδητοποιώντας τον κίνδυνο, ο Μένγκελε διέφυγε αμέσως από την Αργεντινή, αρχικά στην Παραγουάη και στη συνέχεια στη Βραζιλία.

YouTube thumbnail

Ο σαδιστής σφαγέας των SS, κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ο Μένγκελε πέθανε το 1979 στη Βραζιλία, αφού υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ κολυμπούσε, και θάφτηκε μυστικά με το ψεύτικο όνομα Βόλφγκανγκ Γκέρχαρντ.

Χρειάστηκαν χρόνια έρευνας και εκταφή το 1985, για να επιβεβαιωθεί οριστικά η ταυτότητά του μέσω ανάλυσης DNA, βάζοντας ένα τέλος σε ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά της ιστορίας με την υπόθεσή του να παραμένει ένα οδυνηρό σύμβολο της αποτυχίας της δικαιοσύνης.

Wall Street
Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Wall Street: Οι επενδυτές ελπίζουν σε κέρδη στο τέλος του έτους σε ένα επιτυχημένο 2025

Vita.gr
«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

«Τεχνητή συντροφιά»: Μας συνδέει ή μας απομονώνει η AI;

Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

inWellness
inTown
Stream magazin
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
Παγανισμός 21.12.25

«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Μέσα στην παγερή νύχτα της πεδιάδας του Σόλσμπερι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Στόουνχεντζ για να βιώσουν τη μυσταγωγία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία
Σαν σήμερα 20.12.25

Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία

Ο θάνατος της Μπρίτανι Μέρφι στα 32 της χρόνια παραμένει μια από τις πιο θλιβερές υπενθυμίσεις της ανθρώπινης ευαλωτότητας πίσω από τη λάμψη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης
Ωραίος τύπος 19.12.25

«Για να είσαι επιτυχημένος πρέπει να είσαι σέξι με έναν straight τρόπο»: Ο Μπεν Γουίσοου παρατηρεί τη λίμπιντο της Νέας Υόρκης

Ο Αμερικανός φωτογράφος Πίτερ Χούτζαρ αποτύπωσε μια queer υποκουλτούρα του Μανχάταν που έχει πλέον χαθεί λόγω του AIDS. Ο Μπεν Γουίσοου αποκαλύπτει όσα έμαθε παίζοντας τον ρόλο του φωτογράφου στην μινιμαλιστική ταινία Peter Hujar’s Day,που έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως αριστούργημα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου
Πρώτη γραμμή 18.12.25

Πέθανε ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος Πίτερ Αρνέτ – Κάλυψε τους πολέμους του Βιετνάμ και του Κόλπου

Ο Πίτερ Αρνετ, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ του 1966 για την κάλυψη του πολέμου του Βιετνάμ, απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»
Ντοκιμαντέρ 18.12.25

Φόνος στο Μονακό – Ποιός δολοφόνησε τον δισεκατομμυριούχο τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα; Ο νοσοκόμος, η Ρωσική μαφία και η «μαύρη χήρα»

Τον Δεκέμβριο του 1999, μια πυρκαγιά σε ένα υπερπολυτελές ρετιρέ στο Μόντε Κάρλο έκοψε το νήμα της ζωής του μεγιστάνα τραπεζίτη Έντμοντ Σάφρα. Σήμερα ένα νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix φέρνει στο φως ένα μυστήριο που θα στοιχειώνει την αυτοκρατορία του χρήματος για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης
Πενάκι 17.12.25

Ένα γλυκό αντίο στον Édika, τον Γάλλο κομίστα των χοντρών μυτών και της λεπτής παρατήρησης

Ο θάνατος του αγαπημένου Edika, εικονογράφου του μηνιαίου γαλλικού περιοδικού «Fluide Glacial» και μετρ του παρανοϊκού χιούμορ των κόμικς, επήλθε την παραμονή των 85ων γενεθλίων του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ
Δράμα 16.12.25

«Αρχαία ελληνική τραγωδία» – Από το Being Charlie στην πατροκτονία, το διπλό φονικό των Ράινερ συγκλονίζει το Χόλιγουντ

Με το Being Charlie, μια ταινία του 2016 σε σκηνοθεσία του εκλιπόντος Ρομπ Ράινερ που συνδημιούργησε με τον γιο και φερόμενο δολοφόνο του Νικ, οι δυό τους προσπάθησαν να αφήσουν το σκοτάδι πίσω -μέχρι που τους εκδικήθηκε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Κοοπερατίβα αντικουλτούρας 16.12.25

Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Οι Sisters of the Brave Beaver όπως εμφανίστηκαν στην ταινία One Battle After Another εμπνεύστηκαν άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών της Μαριχουάνα» με έδρα το Μέρσεντ της Καλιφόρνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» – Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love
Χριστουγεννιάτικο τραγούδι 16.12.25

«Οι fan έκλεβαν τα εσώρουχά μου, ακόμη και την κεραία του αυτοκινήτου μου» - Πώς οι Roxette έκαναν το It Must Have Been Love

«2.000 άνθρωποι μαζεύτηκαν έξω από το ξενοδοχείο μας στο Μπουένος Άιρες και τραγουδούσαν τα τραγούδια μας όλη τη νύχτα. Ο David Coulthard μου είπε αργότερα ότι όλοι οι οδηγοί της Φόρμουλα 1 έμεναν εκεί και ήταν ενοχλημένοι επειδή δεν μπορούσαν να κοιμηθούν» λέει στον Guardian o Per Gessle, τραγουδιστής και κιθαρίστας των Roxette.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός
Culture Live 15.12.25

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ, το σήριαλ «Το Φως του Αυγερινού», ο Λουκής και ο σεισμός του 1981 – Ένας αξέχαστος συνειρμός

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή στα 73 του έχοντας διανύσει μια πολυετή πορεία στον χώρο του θεάματος – η στιγμή, ωστόσο, που το όνομά του χαράκτηκε στη μνήμη όλης της Ελλάδας ήταν στις 24 Φεβρουαρίου του 1981. Ποιος θυμάται την ιστορία αυτή;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
Ισραήλ 22.12.25

Παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των ΜΜΕ στη Γάζα

Την 4η Ιανουαρίου έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να απαντήσει στο αίτημα για πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα.

Σύνταξη
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή
Ελλάδα 21.12.25

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στην Κω – Ενεργούσε υπό τις εντολές 26χρονου έγκλειστου στη φυλακή

Ο 27χρονος έδινε όλα τα χρήματα από τη διακίνηση των ναρκωτικών στον 26χρονο ο οποίος του έδινε οδηγίες και εντολές για το πώς θα κινείται στην Κω

Σύνταξη
«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»
On Field 21.12.25

«Έπεσε» το Χ με την γκολάρα του Ελ Κααμπί – Δείτε γκολ έργα τέχνης του Μαροκινού με «ψαλιδάκια»

Ο Ελ Κααμπί το έχει κάνει πολλές φορές και δείχνει πως θα το… ξανακάνει, γιατί πολύ απλά αυτά τα γκολ είναι θέμα τέχνης. Δείτε απίστευτα γκολ του Μαροκινού με ψαλιδάκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Απίστευτο γκολ του Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα (vids, pics)

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί μπήκε σαν αλλαγή στην πρεμιέρα του Μαρόκου στο Κόπα Άφρικα και λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε... ήδη το γκολ της διοργάνωσης, με ένα απίθανο ανάποδο ψαλίδι στην κίνηση! - Εύκολη νίκη 2-0 κόντρα στις Κομόρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών
Σφοδρά πυρά 21.12.25

«Αλητείες της ΝΔ»: Αντιδρούν ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Αριστερά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών

ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και Νέα Αριστερά καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ. Η Πατησίων αναφέρεται και στην «τυχαία» διαρροή ελέγχου σε «γαλάζιο» αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο Κίνημα Δημοκρατίας – Μήνυμα Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

«Καμία ιδρυτική αρχή μας δεν παραβιάστηκε» - Απαντήσεις Κασσελάκη μετά την αποχώρηση Μάλαμα

Η βουλεύτρια Χαλκιδικής Κυριακή Μάλαμα αποχώρησε από το Κίνημα Δημοκρατίας με αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη. «Δεν παραβιάστηκε καμία ιδρυτική μας αρχή», επισημαίνει ο πρόεδρος του κόμματος

Σύνταξη
Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Η ανάρτηση 21.12.25

«Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι, λέει ο Γουίτκοφ

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ

Σύνταξη
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Opinion 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια
Δείτε χάρτη 21.12.25

Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» - Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Οι αγρότες απαντούν στην εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Μαζί τους» δηλώνουν πολίτες που περνούν μέσα από τα μπλόκα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
