Ολυμπιακός – ΕΣΝ Βριλησσίων 37-32: Πρόκριση στο Final-4 του Κυπέλλου με 10 γκολ του Σάββα

Ο Ολυμπιακός/Ομίλος Ξυνή ήταν ξεκάθαρα ανώτερος απέναντι στον ΕΣΝ Βριλησσίων και επικρατώντας ευκολότερα από ότι μαρτυρά το τελικό 37-32 – στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης- πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Πλέον στον πρώτο ημιτελικό οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού, ΧΑΝΘ-ΓΑΣ Κιλκίς.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας εμφανίστηκαν σοβαροί, πειθαρχημένοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και κλειδώνοντας την παρουσία τους στην τελική τετράδα του θεσμού.

Ο Ολυμπιακός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, έλεγξε το παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση και διαχειρίστηκε με ωριμότητα τις απαιτήσεις ενός νοκ άουτ αγώνα, φτάνοντας στη νίκη-πρόκριση και ολοκληρώνοντας με θετικό τρόπο τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025.

Πιο αναλυτικά, ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο ματς και άνοιξε το σκορ με τον Κανιέτε στο 2’, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν άμεσα. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξανά το προβάδισμα με τον Τζίμπουλα (4:15) και από εκείνο το σημείο και μετά διατήρησαν σταθερά τον έλεγχο του πρώτου ημιχρόνου.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ανέβασαν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας στο 6-3 με τον Σάββα (8:20), στο 7-4 με τον Πέσο (9:55) και στο 8-5 με νέο τέρμα του Κανιέτε (11:10). Μετά το 9-6 του Σάββα (12:24), τα Βριλήσσια μείωσαν σε 9-8 (14’), ωστόσο ο Θρύλος απάντησε άμεσα με τους Σάββα (14:35) και Τζίμπουλα (15:50) για το 11-8, ενώ ο Βίντα διατήρησε το +3 γράφοντας το 12-9 στο 17:23.

Η διαφορά παρέμεινε σταθερά υπέρ του Ολυμπιακού, με τον Πασσιά (19:05) και τον Πέσο (20:12) να διαμορφώνουν το 14-11, τον Κανιέτε να κάνει το 15-12 στο 22’ και τους Σάββα και Πέσο να κρατούν το +3 ως το 27’ (17-14). Στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου, ο Σάββας σκόραρε δις, με το δεύτερο τέρμα του να έρχεται από την άσπρη βούλα, διαμορφώνοντας το 19-15 στο 29:20, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Καθοριστικό «ξέσπασμα» στο δεύτερο μέρος από τον Ολυμπιακό!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, με τον Κανδύλα να ανεβάζει τη διαφορά στο +5 (20-15). Τα Βριλήσσια αντέδρασαν μειώνοντας προσωρινά σε 20-17, όμως ο Μάνθος έδωσε ξανά «αέρα» στους «ερυθρόλευκους» για το 21-16 στο 33’.

Ακολούθησε ένα σερί των φιλοξενούμενων που έφερε το σκορ στο 21-20, με τον Κανιέτε να απαντά άμεσα (22-20, 35’) και τον Τζηρά να μειώνει εκ νέου με πέναλτι (22-21, 36’). Ο Πέσο και ο Σάββας επανέφεραν τον έλεγχο (24-22 στο 38’), με τον Ολυμπιακό να σφίγγει την άμυνά του και να «τρέχει» σερί που τον έφερε στο 25-22 με τον Σκαραμέλι (40’).

Το ερυθρόλευκο μομέντουμ συνεχίστηκε, με τους Κανιέτε και Τζίμπουλα να ανεβάζουν τη διαφορά στο +5 (27-22), τον Σάββα να γράφει το 29-24 και τον Σκαραμέλι να διαμορφώνει για πρώτη φορά το +6 (30-24, 45’). Ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, φτάνοντας στο 34-28 στο 50’, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα με απόλυτο έλεγχο και ξεκάθαρο προβάδισμα. Οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν και στο +7 τη διαφορά φτάνοντας στο 35-28 με τον Κανιέτε στο 53’ στο σημείο που έδειξαν ότι είχαν βάλει τις βάσεις για την τελική επικράτηση και τη νίκη πρόκριση. Στον υπολειπόμενο χρόνο δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό με τον Ολυμπιακό να φτάνει με άνεση στο τελικό 37-32 και να κλείνει ιδανικά τις υποχρεώσεις του για το 2025.

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-4, 10-8, 13-11, 16-13, 19-15 (ημχ.), 22-20, 25-22, 30-24, 34-28, 36-30, 37-32

Ολυμπιακός: (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι 3, Κρέτσιτς, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 7, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης, Πέσο 5, Σούργκιελ, Μάνθος 3, Πασσιάς 1, Σάββας 10, Νικολίνταης

ΕΣΝ Βριλησσίων (Τούτσης): Τζηράς 7, Γκρεγκουλόφσκι 7, Βόλινετς, Κολεζάκης 3, Μάλλιος 3, Μπραουδάκης, Αντωνιάδης, Μ. Στάθης 8, Βαρδαξόπουλος 1, Κιούσης, Π. Στάθης 2, Μπαλάσκας 1, Τόμσον, Τσαλούρης, Μαυροφόρας, Παντελής

Διαιτητές: Γερουλάνος-Βαγγελτζίκης, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Κόκκινη: 55:12 Μ. Στάθης (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 1-3, Πέναλτι: 6/6-4/4

Δηλώσεις:

Σάββας Σάββας: «Ηταν πολύ σημαντικό για εμάς να κλείσουμε τη χρονιά με την παρουσία μας στο Final-4, κάτι που τα δύο προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε καταφέρει. Παραμένουμε μέσα σε όλους μας τους στόχους, τόσο στο πρωτάθλημα, όσο και στην Ευρώπη και στο Κύπελλο. Τώρα, θέλουμε να πάρουμε μια ανάσα, να ξεκουραστούμε λίγο και με τη νέα χρονιά, να επιστρέψουμε όλοι μαζί, συνεχίζοντας από εκεί όπου σταματήσαμε. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές, με υγεία σε όλο τον κόσμο».