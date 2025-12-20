Φοινικούντα: Απολογείται σήμερα ο 30χρονος για συνέργεια

Στα Δικαστήρια Καλαμάτας αναμένεται να βρεθεί, ο 30χρονος που κατηγορείται για συνέργεια στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ανακρίτρια, στον 30χρονο αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού, ενώ ερευνάται το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε τον 22χρονο που φέρεται πλέον ως φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας, μέσω πακιστανικών τηλεφώνων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο χρονικό διάστημα βρισκόταν στο εξωτερικό και την περασμένη Πέμπτη εμφανίστηκε αυτοβούλως, τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας, ερχόμενος από τη Γερμανία, όπως είπε ο ίδιος στις αρχές, και στη συνέχεια με υπεραστικό ΚΤΕΛ στην Καλαμάτα.

Εκεί παρουσιάστηκε χωρίς δικηγόρο και παραδόθηκε στις αρχές, ενώ από εκείνη τη στιγμή τέθηκε υπό κράτηση. Το πρωί της ίδιας ημέρας οδηγήθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψης και του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες για συνέργεια στη διπλή δολοφονία. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, δηλώνοντας αθώος και υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται το γεγονός ότι το λευκό σκούτερ παραλήφθηκε από τους δύο 22χρονους πριν μεταβούν στη Μεσσηνία, ένα βράδυ πριν από το διπλό φονικό, από σημείο πολύ κοντά στην οικία του 30χρονου.

Πρόκειται για την πέμπτη σύλληψη στο πλαίσιο της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Μέχρι στιγμής, τέσσερα άτομα έχουν κριθεί προφυλακιστέα, ενώ οι εξελίξεις δείχνουν ότι η έρευνα παραμένει ανοικτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της ανακρίτριας που χειρίζεται την κύρια ανάκριση εδώ και περισσότερους από δύο μήνες βρίσκονται και άλλα πρόσωπα. Τέλος, το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου οι δύο 22χρονοι που είχαν αρχικά προφυλακιστεί, καθώς πλέον αντιμετωπίζουν διαφορετικές κατηγορίες, αφού ως φυσικός αυτουργός κατηγορείται αυτός που αρχικά είχε ισχυριστεί ότι είναι ο συνεργός. Αναμένεται να κληθούν στο γραφείο της ανακρίτριας προκειμένου να τους αποδοθούν επισήμως οι νέες κατηγορίες και να δώσουν συμπληρωματική απολογία, βάσει των νεότερων στοιχείων της δικογραφίας.