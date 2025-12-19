Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Προανάκριση για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης στη Νέα Φιλαδέλφεια διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Φιλαδέλφεια με έναν νεκρό, όταν μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ στη λεωφόρο Δεκελείας.
Από τη σύγκρουση, έχασε τη ζωή του 0 27χρονος αναβάτης της μηχανής καθώς η σύγκρουση ήταν σφοδρή.
Ο 27χρονος αμέσως μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε με μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοαναλυτικής Αττικής.
