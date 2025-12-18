«Text with Jesus» – Πλήθος πιστών συρρέει στον Ιησού της ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) κατακτά όλο και περισσότερο και νέες περιοχές της ανθρώπινης νόησης και δραστηριότητας. Η πίστη, που είναι «αγάπη», «καταφυγιο», «καλοσύνη» και «ελπίδα», για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρωπους σε κάθε γωνιά της γης, πως θα μπορούσε να «αντισταθεί» ;

Το έργο ενός πάστορα είναι να οδηγήσει τους πιστούς σε μια στενότερη σχέση με το θείο. Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, πολλοί γράφουν κηρύγματα με την ελπίδα ότι θα επιτύχουν ακριβώς αυτό. Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στον κλήρο έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Πλέον, περισσότεροι άνθρωποι προσεύχονται στα αυτοκίνητά τους παρά στις εκκλησίες, σχολιάζει ο Economist.

Η σκυτάλη στην ΑΙ ;

Ίσως αναπόφευκτα, οι τεχνολόγοι της Silicon Valley αναλαμβάνουν τα ηνία. Η εφαρμογή «Text with Jesus», που έχει δημιουργηθεί με το μοντέλο ChatGPT της OpenAI, επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν προσωπικές και θεολογικές ερωτήσεις. Αντιπροσωπευόμενος από ένα avatar με καλοκουρεμένα γένια hipster, ο Ιησούς απαντά με φιλικές προτροπές και αποσπάσματα από τις Γραφές.

«Σε καταλαβαίνω, αδελφή, οι ειλικρινείς αμφιβολίες έχουν σημασία και δεν είσαι μόνη σου», απαντά σε μια ομολογία σκεπτικισμού σχετικά με την Ανάσταση.

Η εφαρμογή προτείνει την επιλογή μιας θρησκείας και προσφέρει μια σειρά από βιβλικές μορφές και αποστόλους για να συμβουλευτείς. Για ήπιες συμβουλές, σκέψου τη Μαρία. Για μια πιο έντονη συζήτηση, ίσως τον Κάιν ή τον Ιούδα, προτείνει ο Economist.

Η εφαρμογή έχει περίπου 150.000 χρήστες και είναι δημοφιλής σε μεγάλες αμερικανικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, αλλά και στο Μεξικό και σε όλη τη Νότια Αμερική.

«Βλασφημία»

Υπάρχουν κάποιοι που αμφιβάλλουν. Ο Ιησούς με τεχνητή νοημοσύνη ενδιαφέρεται υπερβολικά «να δίνει απαντήσεις που είναι ευχάριστες στα αυτιά των χρηστών του 21ου αιώνα», έγραψε ο Τζέιμς Σπένσερ της Κρίστιαν Πόστ, μιας ιστοσελίδας ειδήσεων. Θεωρεί ότι το bot δεν μοιάζει καθόλου με τον Ιησού της Βίβλου — προς μεγάλη του απογοήτευση, γράφει, δεν επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι ο Ιησούς είναι Θεός.

Ο Στεφάν Πετέρ, ο Γάλλος ιδρυτής της εφαρμογής, παραδέχεται ότι η ίδια η μητέρα του θεωρεί την καινοτομία του βλάσφημη.

Ο Πάπας Λέων προειδοποίησε τους Καθολικούς να μην αναζητούν σοφία σε συγκεντρωτικά δεδομένα. Αναμένεται ότι και άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες θα ακολουθήσουν. Ο Έλον Μασκ προειδοποίησε κάποτε ότι «με την τεχνητή νοημοσύνη καλούμε τον δαίμονα».

Τουλάχιστον προς το παρόν, η λειτουργία «Σατανάς» στο Text with Jesus δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή — πρέπει να ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις και είναι διαθέσιμη μόνο στους συνδρομητές.

Πηγή: OT.gr