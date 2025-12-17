Μαφάλντα: Το νέο τεύχος έρχεται αυτό το Σάββατο με τα ΝΕΑ
Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η πιο αγαπημένη μικρή… αμφισβητίας του πλανήτη επιστρέφει με νέο τεύχος μαζί με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.
Η Μαφάλντα, το κορίτσι–σύμβολο που «γεννήθηκε» το 1964 από το πενάκι του θρυλικού Αργεντινού σκιτσογράφου Quino, κυκλοφορεί αποκλειστικά με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο ως μέρος μιας συλλεκτικής σειράς που υπόσχεται να μας θυμίσει γιατί η έξι μόλις ετών ηρωίδα παραμένει τόσο επίκαιρη, τόσο διαχρονική και τόσο… ακαταμάχητη.
Με το ορμητικό της βλέμμα και την παιδική αθωότητα που δεν διστάζει να συγκρουστεί με την πραγματικότητα, η Μαφάλντα συνεχίζει να ταράζει τα νερά: απεχθάνεται την αδικία, αγαπά την ειρήνη, αναρωτιέται γιατί υπάρχουν φτωχοί, γιατί ο κόσμος οπλίζεται με πυρηνικά, τι συμβαίνει στο Βιετνάμ, τι ρόλο παίζει η Κίνα, πώς λειτουργεί το κράτος, τι δεν πάει καλά στο σχολείο. Κι αν κάτι τη φέρνει στα όριά της, αυτό είναι η… σούπα – την οποία συγκρίνει με τον κομμουνισμό, γιατί «επιβάλλεται δια της βίας».
Πλάι της, μια μικρή κοινωνία σε… μικρογραφία: ο ονειροπόλος Φελίπε, ο φιλοχρήματος και γήινος Μανωλίτο, η επιφανειακή Σουζανίτα που βιάζεται να παντρευτεί και να κάνει παιδιά, ο αντισυμβατικός Μιγκουελίτο, λάτρης του Ντούτσε, και η μικροσκοπική αλλά εκρηκτική Ελευθερία, κόρη σοσιαλιστή μεταφραστή του Σαρτρ και σημαιοφόρος της «αριστερής» επανάστασης. Στο σπίτι, ο μπαμπάς Τομάς με το 2CV και η τρυφερή μητέρα Ρακέλ προσπαθούν –μάταια συνήθως– να της βάλουν όρια.
Δεν είναι τυχαίο ότι η Μαφάλντα θεωρείται πια εθνικό σύμβολο της Αργεντινής – «ένοικος» ειδικής αίθουσας στο Προεδρικό Μέγαρο, δίπλα στα μεγάλα είδωλα της χώρας, προσωπικότητες της τέχνης και του αθλητισμού.
Και φυσικά, πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ο δημιουργός της: Χοακίν Σαλβαδόρ Λαβάδο – Quino, ο άνθρωπος που με τις ιστορίες της χάρισε σε ολόκληρο τον κόσμο ένα κορίτσι που μιλάει για όλα όσα εμείς συχνά φοβόμαστε να πούμε.
Αυτό το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορούν με την αιώνια επίκαιρη μικρή ηρωίδα, την αγαπημένη ΜΑΦΑΛΝΤΑ
