Αναβλήθηκε η αναμέτρησή της Βαλένθια στην ACB και πάει… ΣΕΦ με 20 νίκες σε 26 ματς (pic)

Ο προγραμματισμένος για σήμερα στις 19:00 αγώνας Βαλένθια-Σαραγόσα για την ACB αναβλήθηκε λόγω της κατάστασης κόκκινου συναγερμού και των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν για ακόμα μία φορά την πόλη και μπαίνει άμεσα σε ρυθμούς… Euroleague.

Η Κρατική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Aemet) έχει θέσει την επαρχία της Βαλένθια σε κόκκινο συναγερμό από τις 12:00 έως τουλάχιστον τις 6:00 π.μ. της Δευτέρας και έτσι αποφασίστηκε να αναβληθεί το παιχνίδι για θέματα ασφαλείας.

Η εξέλιξη αυτή δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ να προετοιμαστεί χωρίς παιχνίδι ενδιάμεσα, με ηρεμία για την αναμέτρηση της ερχόμενης Τρίτης (16/12, 21.15) με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η ανακοίνωση της Βαλένθια

📰 Comunicado oficial Cas 👉 Aplazamiento partidos 14 de diciembre Tras la reunión del CECOPI de esta mañana, y manteniendo Ayuntamiento e instituciones sus indicaciones con respecto al partido de esta tarde, el Club ha solicitado a la acb el aplazamiento del encuentro. Las… pic.twitter.com/8sxF2s6wNA — Valencia Basket Club (@valenciabasket) December 14, 2025

Θα είναι το 27ο επίσημο παιχνίδι της ισπανικής ομάδας, που εντυπωσιάζει μέχρι στιγμής σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Βαλένθια να έχει 20 νίκες και 6 ήττες.