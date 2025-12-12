Το σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου για ΤΑ ΝΕΑ 11/12/25

Ποδόσφαιρο

Σλοτ και Σαλάχ θα συναντηθούν για να αποφασίσουν το… μέλλον της Λίβερπουλ

Μια πολύ κρίσιμη για το άμεσο μέλλον της Λίβερπουλ συνάντηση, θα έχουν σύντομα Άρνε Σλοτ και Μο Σαλάχ, οι οποίοι θα μιλήσουν για όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα στους «ρεντς» και όσα θα γίνουν το προσεχές.