Θέλει τρόπο: Το μυστικό των επιτυχημένων ανθρώπων για να «πιάνουν» τους στόχους τους

Καθώς πλησιάζει ο Ιανουάριος, πολλοί από εμάς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε νέους στόχους: να χάσουμε βάρος, να βελτιώσουμε την υγεία μας, να αυξήσουμε το εισόδημά μας, να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις… Ωστόσο, τα στατιστικά για τις αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς δεν είναι ενθαρρυντικά. Από τους 10 ανθρώπους που θέτουν έναν νέο στόχο, μόνο 1-2 τα καταφέρνουν. Η εγκατάλειψη των στόχων συμβαίνει μάλιστα γρήγορα: περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων παρατά τον στόχο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και πάνω από το μισό μέχρι τον Μάρτιο. Οι λόγοι; Μπορεί να είναι πολλοί: πολλές φορές οι στόχοι είναι πολύ αόριστοι με αποτέλεσμα να σταματούν να μας εμπνέουν (π.χ. «θέλω να είμαι πιο ευτυχισμένος»), άλλες πάλι ανατρέπονται από απρόβλεπτα γεγονότα ή απλά βασιζόμαστε σε γρήγορες λύσεις.

Η επιστήμη δείχνει ότι κανένας επιτυχημένος άνθρωπος δεν έψαξε ποτέ για βραχυπρόθεσμες λύσεις. Αντίθετα, η επιτυχία έχει ταυτιστεί με μακροπρόθεσμες στρατηγικές που αξιοποιούν τις γνώσεις, την κοινωνική υποστήριξη, τις συνήθειες του ατόμου κ.λπ. Η πρόοδος με άλλα λόγια δεν είναι τυχαία – είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και συνεπούς δράσης.

Στόχοι: Γρήγορες λύσεις Vs Μακροπρόθεσμων στρατηγικών

Οι γρήγορες λύσεις υπόσχονται άμεσα και εύκολα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι σπάνια αυτά τα αποτελέσματα έχουν διάρκεια. Η αναζήτησή τους σπαταλά χρόνο και χρήμα και μας αποσπά από πιο αποτελεσματικές στρατηγικές.

Αν έχεις πέσει κι εσύ στην παγίδα των γρήγορων λύσεων, δεν είσαι βέβαια ο μόνος/ η μόνη. Δεν πρόκειται για αδυναμία χαρακτήρα. Οι γρήγορες λύσεις γοητεύουν γιατί ευθυγραμμίζονται με τις βασικές επιθυμίες του συναισθηματικού εγκεφάλου μας που αποζητά άμεση ικανοποίηση. Οι ανθρώπινες βιολογικές τάσεις προς άμεση ανταμοιβή υπήρχαν πάντα, απλώς η σύγχρονη εποχή τις εκμεταλλεύεται καλύτερα με σκοπό το κέρδος.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές από την άλλη έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να βασίζονται σε «θαυματουργά ή μυστικά κόλπα», αξιοποιούν την επιστημονικά τεκμηριωμένη δύναμη των σχέσεων, της υπευθυνότητας, των δεξιοτήτων και των συσσωρευτικών επιδράσεων.

Για παράδειγμα:

Για παράδειγμα:

: Οι γρήγορες λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν trends στα social, ενώ οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές έναν προσωπικό γυμναστή ή τη συμμετοχή σε ένα ομαδικό πρόγραμμα. Στα οικονομικά : Η γρήγορη λύση μπορεί να είναι οι επενδυτικές απάτες, ενώ η μακροπρόθεσμη στρατηγική η συνεργασία με χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

: Η γρήγορη λύση μπορεί να είναι οι επενδυτικές απάτες, ενώ η μακροπρόθεσμη στρατηγική η συνεργασία με χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Ως προς την απώλεια βάρους: Η γρήγορη λύση μπορεί να είναι μια δίαιτα εξπρές, ενώ η μακροπρόθεσμη στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει καθημερινή παρακολούθηση βημάτων και σωστή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών υπό την καθοδήγηση διατροφολόγου.

Ποιες είναι οι πιο «δυνατές» στρατηγικές;

Οι πιο ισχυρές μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι εκείνες που ωφελούν πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Για παράδειγμα:

Καλός ύπνος : 7-9 ώρες ύπνου τη νύχτα και μια σταθερή ώρα ξεκούρασης- αφύπνισης καθημερινά, ενισχύουν τη φυσική, γνωστική και συναισθηματική λειτουργία του ατόμου.

: 7-9 ώρες ύπνου τη νύχτα και μια σταθερή ώρα ξεκούρασης- αφύπνισης καθημερινά, ενισχύουν τη φυσική, γνωστική και συναισθηματική λειτουργία του ατόμου. Κοινωνικές επαφές : Η τακτική αλληλεπίδραση με φίλους, οικογένεια και συντρόφο βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της ζωής μας.

: Η τακτική αλληλεπίδραση με φίλους, οικογένεια και συντρόφο βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της ζωής μας. Προσωπική ανάπτυξη: Δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η παρακολούθηση σεμιναρίων, η συνεργασία με άτομα που γνωρίζουν σε έναν τομέα που μας ενδιαφέρει περισσότερα από εμάς, προωθούν την πρόοδο σε πολλούς στόχους ταυτόχρονα.

