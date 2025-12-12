Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
12.12.2025 | 09:07
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική Οδό
Θέλει τρόπο: Το μυστικό των επιτυχημένων ανθρώπων για να «πιάνουν» τους στόχους τους
Focus 12 Δεκεμβρίου 2025 | 06:01

Θέλει τρόπο: Το μυστικό των επιτυχημένων ανθρώπων για να «πιάνουν» τους στόχους τους

Πώς μπορείς να κάνεις πραγματικότητα τους στόχους σου; Αυτό είναι το κόλπο των επιτυχημένων ανθρώπων.

Σύνταξη
Καθώς πλησιάζει ο Ιανουάριος, πολλοί από εμάς αρχίζουμε να σκεφτόμαστε νέους στόχους: να χάσουμε βάρος, να βελτιώσουμε την υγεία μας, να αυξήσουμε το εισόδημά μας, να χτίσουμε καλύτερες σχέσεις… Ωστόσο, τα στατιστικά για τις αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς δεν είναι ενθαρρυντικά. Από τους 10 ανθρώπους που θέτουν έναν νέο στόχο, μόνο 1-2 τα καταφέρνουν. Η εγκατάλειψη των στόχων συμβαίνει μάλιστα γρήγορα: περίπου το ένα τρίτο των ανθρώπων παρατά τον στόχο μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και πάνω από το μισό μέχρι τον Μάρτιο. Οι λόγοι; Μπορεί να είναι πολλοί: πολλές φορές οι στόχοι είναι πολύ αόριστοι με αποτέλεσμα να σταματούν να μας εμπνέουν (π.χ. «θέλω να είμαι πιο ευτυχισμένος»), άλλες πάλι ανατρέπονται από απρόβλεπτα γεγονότα ή απλά βασιζόμαστε σε γρήγορες λύσεις.

Η επιστήμη δείχνει ότι κανένας επιτυχημένος άνθρωπος δεν έψαξε ποτέ για βραχυπρόθεσμες λύσεις. Αντίθετα, η επιτυχία έχει ταυτιστεί με μακροπρόθεσμες στρατηγικές που αξιοποιούν τις γνώσεις, την κοινωνική υποστήριξη, τις συνήθειες του ατόμου κ.λπ. Η πρόοδος με άλλα λόγια δεν είναι τυχαία – είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και συνεπούς δράσης.

Στόχοι: Γρήγορες λύσεις Vs Μακροπρόθεσμων στρατηγικών

Οι γρήγορες λύσεις υπόσχονται άμεσα και εύκολα αποτελέσματα. Το πρόβλημα είναι ότι σπάνια αυτά τα αποτελέσματα έχουν διάρκεια. Η αναζήτησή τους σπαταλά χρόνο και χρήμα και μας αποσπά από πιο αποτελεσματικές στρατηγικές.

Αν έχεις πέσει κι εσύ στην παγίδα των γρήγορων λύσεων, δεν είσαι βέβαια ο μόνος/ η μόνη. Δεν πρόκειται για αδυναμία χαρακτήρα. Οι γρήγορες λύσεις γοητεύουν γιατί ευθυγραμμίζονται με τις βασικές επιθυμίες του συναισθηματικού εγκεφάλου μας που αποζητά άμεση ικανοποίηση. Οι ανθρώπινες βιολογικές τάσεις προς άμεση ανταμοιβή υπήρχαν πάντα, απλώς η σύγχρονη εποχή τις εκμεταλλεύεται καλύτερα με σκοπό το κέρδος.

Οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές από την άλλη έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί να βασίζονται σε «θαυματουργά ή μυστικά κόλπα», αξιοποιούν την επιστημονικά τεκμηριωμένη δύναμη των σχέσεων, της υπευθυνότητας, των δεξιοτήτων και των συσσωρευτικών επιδράσεων.

Για παράδειγμα:

  • Στη γυμναστική: Οι γρήγορες λύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν trends στα social, ενώ οι μακροπρόθεσμες στρατηγικές έναν προσωπικό γυμναστή ή τη συμμετοχή σε ένα ομαδικό πρόγραμμα.
  • Στα οικονομικά: Η γρήγορη λύση μπορεί να είναι οι επενδυτικές απάτες, ενώ η μακροπρόθεσμη στρατηγική η συνεργασία με χρηματοοικονομικό σύμβουλο.
  • Ως προς την απώλεια βάρους: Η γρήγορη λύση μπορεί να είναι μια δίαιτα εξπρές, ενώ η μακροπρόθεσμη στρατηγική μπορεί να περιλαμβάνει καθημερινή παρακολούθηση βημάτων και σωστή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών υπό την καθοδήγηση διατροφολόγου.

Ποιες είναι οι πιο «δυνατές» στρατηγικές;

Οι πιο ισχυρές μακροπρόθεσμες στρατηγικές είναι εκείνες που ωφελούν πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Για παράδειγμα:

  • Καλός ύπνος: 7-9 ώρες ύπνου τη νύχτα και μια σταθερή ώρα ξεκούρασης- αφύπνισης καθημερινά, ενισχύουν τη φυσική, γνωστική και συναισθηματική λειτουργία του ατόμου.
  • Κοινωνικές επαφές: Η τακτική αλληλεπίδραση με φίλους, οικογένεια και συντρόφο βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της ζωής μας.
  • Προσωπική ανάπτυξη: Δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η παρακολούθηση σεμιναρίων, η συνεργασία με άτομα που γνωρίζουν σε έναν τομέα που μας ενδιαφέρει περισσότερα από εμάς, προωθούν την πρόοδο σε πολλούς στόχους ταυτόχρονα.

* Πηγή: Vita

Economy
Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

Πιερρακάκης: Μπορεί να «σφυρίζει» Ελλάδα στο Eurogroup;

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
Media 11.12.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Στις 14 Δεκεμβρίου κυκλοφορεί το ΒΗΜΑ της Κυριακής έχοντας μαζί του το νέο τεύχος του περιοδικού Μεγάλες Σκηνές, το εορταστικό Grace, τις χριστουγεννιάτικες συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greece: Turning Every POS into a Cash Hub
English edition 12.12.25

Greece: Turning Every POS into a Cash Hub

Customers will be able to withdraw cash at participating stores by having the amount charged to their card at the POS and receiving the money directly from the merchant.

Σύνταξη
Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική
Συνέντευξη 12.12.25

Η Lotte Betts-Dean, οι δυσκολίες στην Ελλάδα και το μέλλον: Ο Δημήτρης Σουκαράς μεγάλωσε μέσα στη μουσική

Ένα από τα νέα πρόσωπα της σύγχρονης κλασικής κιθάρας, ο Δημήτρης Σουκαράς θα ανέβει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στη σκηνή της Αγγλικανικής Εκκλησίας Αγίου Παύλου, έχοντας δίπλα του την Lotte Betts-Dean σε μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Άτυχος ο Τζίμας: Πολύ σοβαρός ο τραυματισμός του, χάνει την υπόλοιπη σεζόν (pics)

Τρομερά άτυχος στάθηκε ο Στέφανος Τζίμας πάνω που είχε αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς, αφού η διάγνωση για τον πρόσφατο τραυματισμό του έδειξε ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις – 15 συλλήψεις
Και του αρχηγού 12.12.25

Επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - 15 συλλήψεις

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να λάμβαναν παράνομα χρηματικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων - Συνολικά οι κατηγορούμενοι είναι 42, οι 15 εκ των οποίων είναι τα βασικά μέλη

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Αγρότες: Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης με τρακτέρ από τη βόρεια Ελλάδα – Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις
Απλώνει η συμπαράσταση 12.12.25

Επιμένουν οι αγρότες: Επόμενος σταθμός το λιμάνι Θεσσαλονίκης - Αύριο αποφασίζουν για τη συνέχεια

Οι αγρότες συνεχίζουν τις δυναμικές κινητοποιήσεις ενώ αύριο αναμένονται οι κρίσιμες αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα - Στα μπλόκα, φορείς και σωματεία

Σύνταξη
«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές
Opinion 12.12.25

«Ακριβοί στα πίτουρα, φτηνοί στο αλεύρι»: Κακουργήματα στα μπλόκα, πλημμελήματα στις υποκλοπές

Αφορμή για την παρέμβαση του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού στάθηκαν οι εικόνες από την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα από την ΕΛ.ΑΣ. γίνονταν διαρροές για κατηγορίες "σύστασης εγκληματικής οργάνωσης"

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πιερρακάκης: Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή του στο Eurogroup
Το σχέδιο 12.12.25

Τα μεγάλα αγκάθια για την ελληνική οικονομία και τι σημαίνει η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup

Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup αποτελεί θετική εξέλιξη αν και δεν είναι ικανή να αλλάξει επί τα βελτίω τις συνθήκες για την πορεία της ελληνικής οικονομίας λόγω συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κανόνων

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Editorial 12.12.25

Κυβέρνηση «Φραπέδων»: Το πραγματικό πρόβλημα είναι το δικαίωμα σιωπής που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εικόνα του «Φραπέ» σήμερα στη Βουλή απλώς υπογράμμισε ότι εάν κάποιος πρέπει να απολογηθεί είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες
Ελλάδα 12.12.25

Φοινικούντα: «Δέχομαι απειλές», λέει η ανιψιά του ιδιοκτήτη – Απολογούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες

Σήμερα νωρίς το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας και φίλος του.

Σύνταξη
Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας
Φαύλος κύκλος 12.12.25

Απείθαρχοι; Αλαζόνες; Τεμπέληδες; Η Γενιά Z αντιμετωπίζει ένα γνώριμο κύμα κριτικής στον χώρο εργασίας

Μια νέα γενιά νεότερων εργαζομένων αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση ως ανώριμη και αναξιόπιστη, ακριβώς όπως συνέβη με τη γενιά των millennials.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 12.12.25

Εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην εκδικητική συμπεριφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το γραφείο των ευρωπαίων εισαγγελέων την εμπιστεύεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την άλλη η διοίκηση του Οργανισμού την έχει υποβιβάσει σε θέση-ψυγείο. Στο δικαστήριο εκδικάζεται η αίτηση αναίρεσης της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη
Ευρωπαϊκή νομοθεσία 12.12.25

Μέτρα για πνευματική ιδιοκτησία και επάρκεια φαρμάκων στην Ευρώπη

Προστασία δεδομένων για 8-11 χρόνια και σχέδια επάρκειας φαρμάκων με συμφωνία Κοινοβουλίου – Συμβουλίου Ε.Ε. – Παρχωημένα μέτρα δηλώνει η Ευρωπαϊκή Φαρμακοβιομηχανία

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα της εισαγγελέως για τους 42 κατηγορούμενους
42 κατηγορούμενους 12.12.25

Η ώρα της εισαγγελέως στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο με την αγόρευση της εισαγγελέως - Περιθώριο για αύξηση των ποινών στην ηγεσία της οργάνωσης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ιντιάνα: Μπλόκο στον Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Κόσμος 12.12.25

Η Ιντιάνα είπε «όχι» στον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη - Μπλόκο σε Τραμπ και από Ρεπουμπλικανούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να ανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη σε πολιτείες ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026 - Ρήγμα στους Ρεπουμπλικανούς στην Ιντιάνα

Σύνταξη
Ακίνητα: Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου
Οδηγός 12.12.25

Πότε συμφέρει η αγορά παλαιάς ή νέας κατοικίας – Τα 10 σημεία ελέγχου

Στην «εξίσωση» που αφορά στα ακίνητα μπαίνει και το στοιχείο του σωστού προσδιορισμού της πραγματικής αξίας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε πριν από μία αγορά

Προκόπης Γιόγιακας
Συνταξιοδότηση στο παρά πέντε
Οι λόγοι εξόδου 12.12.25

Συντάξεις στο παρά πέντε

Σε λίγες ημέρες λήγει η προθεσμία για χιλιάδες ασφαλισμένους προ του 1993 που μπορούν να κλειδώσουν τη συνταξιοδότηση ακόμα και σε ηλικία κάτω των 62 ετών

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΝΦΙΑ: Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις
Ψαλίδι 50% 12.12.25

Τα δύο «κλειδιά» για φορο-εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ

Διόρθωση των δηλώσεων Ε9 με τροποποιητικές έως τέλη Ιανουαρίου και ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά φυσικών καταστροφών μέχρι μέσα Φεβρουαρίου - Το ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει έως τις αρχές Μαρτίου 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
