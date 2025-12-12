Σε σίριαλ εξελίσσεται η υπόθεση με την παράδοση του διπλώματος οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά στην ελληνική αστυνομία, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί στην Αττική οδό με 210 χιλιόμετρα.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, ημέρα όπου έληγε η προθεσμία που είχε στην διάθεση του ο διάσημος τενίστας προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμα του, στην Τροχαία της Αττικής Οδού εμφανίστηκε ο δικηγόρος του ο οποίος ζήτησε διορία προκειμένου να καταθέσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν αυτός που έτρεχε με 21ο χιλιόμετρα.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο τενίστας υποστηρίζει ότι στο τιμόνι του αυτοκινήτου δεν ήταν εκείνος αλλά ο πατέρας του.

Ο ίδιος καλείται να προσκομίσει έως τη Δευτέρα έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ότι εκείνος την ημέρας της παράβασης βρίσκονταν στο εξωτερικό και πως το όχημα οδηγούσε ο πατέρας του ή να παραδώσει το δίπλωμά του, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει.

Μάλιστα, οι άνδρες της Τροχαίας ζήτησαν από τον Στέφανο Τσιτσιπά να στείλει ακόμα και με γραπτό μήνυμα σε φωτογραφία το δίπλωμα οδήγησης τους

Εάν δεν το κάνει, τότε θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια εναντίον του.

To 2021 έδωσε και κόπηκε

Ήταν Δεκέμβριος του 2021 όταν ο τότε 23χρονος Στέφανος πήγε να δώσει σήματα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η παρουσία του, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε τα βλέμματα και ενώ αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν ότι κόπηκε στις εξετάσεις για τα σήματα κυκλοφορίας, στη συνέχεια διευκρινίστηκε πως τελικά του έλειπε ένα χαρτί και δεν έδωσε τελικά εξετάσεις, αποκάλυψε χθες το MEGA.

Το απαιτητικό πρόγραμμα και οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν άφηναν χρόνο στον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να διευθετήσει το ζήτημα του διπλώματος, κάτι που λαχταρούσε από το 2019.

Δύο μήνες μετά, απέκτησε Tesla, το αμάξι των ονείρων του. Δεν μπορούσε όμως να το οδηγήσει για τουλάχιστον τρία χρόνια αφού δεν είχε δίπλωμα ούτε το 2022. Ούτε όμως και το 2023, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί. Εκτιμάται πως στους επόμενους 5 μήνες πήρε τελικά το πολυπόθητο δίπλωμα αφού τον Ιούλιο του ίδιου έτους εθεάθη να οδηγεί ένα supercar στους δρόμους του Μόντε Κάρλο.