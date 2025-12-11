Πάνω από το 2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, αισθητά αυξημένος από τον Οκτώβριο, προσθέτοντας έναν ακόμα «πονοκέφαλο» στα ελληνικά νοικοκυριά που καθημερινά δίνουν αγώνα να σταθούν στα πόδια τους.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο ανήλθε σε 2,4%. Διψήφιες αυξήσεις σε καφέ-κρέας

Η απότομη αυτή άνοδος που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ οφείλεται κυρίως στην επιτάχυνση των τιμών σε συγκεκριμένους κλάδους και επιβεβαιώνει τη μέτρηση της Eurostat.

Oι τιμές στα τρόφιμα δεν αποκλιμακώνονται

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ελλάδα «έτρεξε» με ρυθμό 2,4% ετησίως τον Νοέμβριο, μετά το 2% του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις, οι τιμές στα τρόφιμα όχι μόνο δεν αποκλιμακώνονται, αλλά επιταχύνονται. Χαρακτηριστικό είναι πως ο πληθωρισμός στην κατηγορία διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά «έτρεξε» με ρυθμό 2,7%, ήτοι πάνω από τον μέσο γενικό πληθωρισμό.

Η αύξηση είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ορισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης, πλήττοντας τους οικονομικά ασθενέστερους. Τα κρέατα εμφάνισαν ανατιμήσεις κατά 13% από την ίδια περίοδο πέρυσι, οι σοκολάτες/προϊόντα σοκολάτας κατά 22,9% και ο καφές κατά 20,7%.

Πολλαπλάσιες του μέσου ρυθμού ήταν οι ανατιμήσεις και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων διατροφής. Ενδεικτικά στα φρούτα κατά 9%, στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής κατά 6,9% και στα γαλακτοκομικά και αυγά κατά 4,4%.

Να σημειωθεί πως για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, η δαπάνη για τρόφιμα είναι σημαντικά υψηλότερη ως ποσοστό του εισοδήματος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση στην κατηγορία αυτή έχει δραματικότερο αντίκτυπο στην καθημερινότητα.

Το άλμα των δεικτών συγκρατήθηκε από τη σημαντική πτώση στην τιμή του ελαιολάδου (-37,6% σε ετήσια βάση) και στα λαχανικά.

Τι έδειξε η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Αλματώδη αύξηση 13,12% στα είδη πρωινού και τα ροφήματα έδειξε η νέα έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), καταγράφοντας έναν πληθωρισμό 1,75% τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: Είδη πρωινού & ροφήματα: +13,12%. Φρέσκα κρέατα: +12,72%. Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +10,67%. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,80%. Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +4,63%.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά).

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι ασθένειες και η μείωση στο ζωικό κεφάλαιο πλέον επηρεάζει και την κατηγορία των γαλακτοκομικών και ιδιαίτερα των τυροκομικών προϊόντων, καθώς αυξάνεται το κόστος παραγωγής τους.

Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα

Ώθηση στον πληθωρισμό προήλθε και από τις υπηρεσίες, τον κλάδο δηλαδή που αντανακλά άμεσα το κόστος ζωής και την εσωτερική ζήτηση.

Τα ενοίκια εμφάνισαν ξανά σημαντικές ανατιμήσεις κατά 8,6% αν και ελαφρώς μειωμένες από του Οκτωβρίου (8,9%), τα ασφάλιστρα υγείας ήταν αυξημένα κατά 7% και οι τιμές στην εστίαση (Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία – καφενεία- κυλικεία) κατά 7,7%.

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, με τα ενοίκια να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, απορροφώντας μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών.

Η εποχικότητα και η αύξηση της ζήτησης για θέρμανση σε συνδυασμό με την άνοδο του ηλεκτρισμού επανέφεραν τις πιέσεις. Οι τιμές του ηλεκτρισμού ήταν αυξημένες κατά 4,4% σε σύγκριση με πέρυσι μετά την αισθητή μείωση κατά 3,3% ένα μήνα νωρίτερα. Πτωτική πορεία ακολούθησαν οι τιμές του φυσικού αερίου με έντονο ρυθμό, στο -12,4% ετησίως μετά το -6,3% του Οκτωβρίου.

Oι «Μεταφορές» αυξήθηκαν κατά 18,84% και η κατηγορία «Υγεία» κατά 13,43%. Ανατιμήσεις της τάξης του 9,27% επικράτησαν για την κατηγορία «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», ενώ κατά 8,02% ανατιμήθηκαν και οι κατηγορίες «Αλκοολούχα ποτά και καπνός». Ακόμη κατά 12,54% αυξήθηκε η κατηγορία «Εκπαίδευση» και κατά 7,66%η κατηγορία «Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες».