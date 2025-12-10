magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Για τις προηγούμενες γενιές, το διαζύγιο θεωρούνταν συχνά ως σημάδι αποτυχίας — μια ρήξη που έπρεπε να κρύψουμε, να θρηνήσουμε ή να αντιμετωπίζουμε με σιωπηλή ντροπή.

Ωστόσο σήμερα, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων ενηλίκων της Gen Z, το διαζύγιο αναδιαμορφώνεται με ένα εντελώς διαφορετικό πολιτισμικό λεξιλόγιο.

Στα social media, στις διαδικτυακές κοινότητες και σε όλο το σύγχρονο λόγο για τις σχέσεις, η διάλυση του γάμου αντιμετωπίζεται όλο και περισσότερο όχι ως καταστροφή, αλλά ως ένα σκόπιμο βήμα προς την αυτοσυντήρηση.

Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί έναν σημαντικό πολιτισμικό αναπροσανατολισμό: ο γάμος δεν είναι πλέον ένας θεσμός που πρέπει να αντέχει κανείς με κάθε κόστος, αλλά μια σχέση που πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί και τους δύο εμπλεκόμενους.

@waltershospitality Chelsea making her debut as that girl 💁🏼‍♀️💋 #divorce #party #trending #girlsnight #girlboss #baddie ♬ my lips like sugarrrrrrr – keize

Το διαζύγιο ως ενδυνάμωση, όχι ως ήττα

Στις γωνιές του διαδικτύου όπου οι νέοι ενήλικες συγκεντρώνονται για να συζητήσουν τις σχέσεις τους, έχει εμφανιστεί μια αξιοσημείωτη τάση: το διαζύγιο συχνά αναφέρεται ως ένα ορόσημο ενδυνάμωσης, σύμφωνα με το The Independent.

Αντί για στίγμα, οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα συχνά περιέχουν χαρούμενη γλώσσα και χιούμορ  για την επιλογή της προσωπικής ευημερίας έναντι της υποχρέωσης να μείνεις. Εικόνες ζευγαριών που χαιρετούν μετά την υποβολή των εγγράφων, βίντεο με ετικέτες όπως «στην εποχή του διαζυγίου μου» και περιεχόμενο που αναδιαμορφώνει το διαζύγιο ως «σικ» απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα αναδιαμορφώνεται.

Για πολλούς νέους, αυτή η αναδιαμόρφωση προσφέρει κάτι που οι παλαιότερες γενιές σπάνια είχαν: συναισθηματική «άδεια».

Περισσότερο από ποτέ, το τέλος ενός γάμου αναγνωρίζεται ως μια συνειδητή πράξη θάρρους — μια άρνηση να παραμείνει κανείς σε κάτι που δεν τον ικανοποιεί ή του προκαλεί συναισθηματική βλάβη, απλώς και μόνο για να διατηρήσει την παράδοση.

Αυτό δεν εξαλείφει την καρδιακή οδύνη που συνοδεύει το διαζύγιο· η συναισθηματική αναστάτωση παραμένει σημαντική. Ωστόσο, η πολιτισμική σημασία του γεγονότος έχει μετατοπιστεί από την ντροπή στην ανθεκτικότητα.

Μακριά από το στίγμα των προηγούμενων γενεών

Οι Baby Boomers και η Γενιά Χ συνήθως μεγάλωσαν σε περιβάλλοντα όπου το διαζύγιο συνεπαγόταν βαρύ κοινωνικό κόστος.

Οι θρησκευτικές προσδοκίες, η κρίση της κοινότητας και το στίγμα που συνοδεύει τα «διαλυμένα σπίτια» ενίσχυσαν την πίεση να παραμείνουν μαζί, μερικές φορές ανεξάρτητα από το συναισθηματικό κόστος.

Αντίθετα, οι νεότεροι ενήλικες συχνά αναφέρουν ότι μεγάλωσαν βλέποντας γάμους που διήρκεσαν για λάθος λόγους — οικογένειες που παρέμειναν ενωμένες από υποχρέωση, φόβο ή ανησυχία για την εικόνα τους και όχι από γνήσια συνεργασία.

Αυτές οι παρατηρήσεις έχουν διαμορφώσει μια γενιά αποφασισμένη να μην επαναλάβει τα ίδια μοτίβα. Αντί να υπομένουν την δυσαρέσκεια για δεκαετίες, πολλά νεαρά ζευγάρια αισθάνονται την δύναμη να τερματίσουν τις σχέσεις τους νωρίτερα, ειδικά όταν εντοπίζουν ασυμβίβαστες ασυμβατότητες, επίμονες συγκρούσεις ή δυναμικές που εμποδίζουν την ψυχική τους υγεία.

Η ιδέα του «να μην χάνουμε χρόνο» έχει γίνει ένα σημαντικό θέμα.

@emratapersonally i find it chic to be divorced by the age of 30♬ original sound – Emrata

Ο ρόλος των κοινωνικών μέσων στην αναδιαμόρφωση της εικόνας του διαζυγίου

Πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ομαλοποίηση του διαζυγίου μεταξύ των νεότερων ενηλίκων.

Η προσωπική αφήγηση στο διαδίκτυο — που κάποτε ήταν ιδιωτική και περιοριζόταν σε στενούς κύκλους — έχει γίνει μια μορφή συναισθηματικής επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας.

Αυτή η προβολή έχει συμβάλει σε μια συλλογική αναδιαμόρφωση της εικόνας του διαζυγίου. Αντί να εστιάζει στο σκάνδαλο ή την αποτυχία, η συζήτηση συχνά τονίζει την προσωπική ανάπτυξη, τον καθορισμό ορίων και το θάρρος να αφήσει κανείς τις ανθυγιεινές δυναμικές.

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται ανοιχτά αυτές τις εμπειρίες, το κοινωνικό κόστος του διαζυγίου συνεχίζει να μειώνεται.

@evolvcollection 10/10 would reccomend a divorce party at 100 Wardour 👑 #divorceparty #divorce #100wardourstreet #londontiktok #londonhotspots #nightout #party #girls ♬ original sound – The Evolv Collection

Αλλαγή των προτύπων γάμου την Gen Z

Οι στατιστικές τάσεις αντικατοπτρίζουν αυτή την πολιτισμική αλλαγή. Οι νεότερες γενιές παντρεύονται αργότερα — συχνά γύρω στα 28–30 — και σε χαμηλότερα ποσοστά από τους γονείς τους. Με τα ορόσημα της ζωής να συμβαίνουν σε διαφορετικές ηλικίες σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, ο γάμος δεν θεωρείται πλέον ως το επόμενο βήμα προς την ενηλικίωση.

Ωστόσο, για όσους παντρεύονται νέοι, φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερη προθυμία να τερματίσουν μια σχέση που δεν λειτουργεί πλέον.

Οι νομικοί επαγγελματίες αναφέρουν συχνά έντονες αντιθέσεις μεταξύ των ηλικιωμένων και των νεότερων πελατών: ενώ πολλοί ηλικιωμένοι ενήλικες το σκέφτονται για χρόνια πριν καταθέσουν αίτηση διαζυγίου, οι νεότεροι πελάτες τείνουν να προσεγγίζουν την απόφαση με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Συχνά έρχονται με ήδη σαφή όρια, ενημερωμένοι από ένα λεξιλόγιο που βασίζεται στην ψυχική υγεία και έχει διαδοθεί ευρέως στο διαδίκτυο.

Προγαμιαία συμφωνητικά και η πρακτική προσέγγιση του έρωτα

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της προσέγγισης των νεότερων γενεών στον γάμο είναι η κανονικοποίηση των προγαμιαίων συμφωνητικών. Ενώ τα προγαμιαία συμφωνητικά θεωρούνταν κάποτε αντιρομαντικά ή ενδεικτικά δυσπιστίας, σήμερα θεωρούνται όλο και περισσότερο ως πρακτική βάση για τη διαφάνεια στον γάμο.

Οι νομικοί παρατηρούν ευρέως ότι οι αιτήσεις για προγαμιαία συμφωνητικά έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδίως μεταξύ ζευγαριών που συνάπτουν γάμο με υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία, αναμεμειγμένες οικογένειες ή απλά επιθυμούν σαφήνεια και προστασία.

Αυτή η ρεαλιστική προοπτική αντικατοπτρίζει την ευρύτερη γενεαλογική αλλαγή: ο έρωτας και η δέσμευση είναι σημαντικά, αλλά δεν είναι απρόσβλητα από τον ρεαλισμό.

Οι νεότεροι ενήλικες που μεγάλωσαν σε μια εποχή με υψηλά ποσοστά διαζυγίων — περίπου οι μισοί γάμοι στις ΗΠΑ καταλήγουν σε διαζύγιο — κατανοούν την πιθανότητα ενός χωρισμού και προτιμούν να προετοιμαστούν για αυτό το αποτέλεσμα παρά να το φοβούνται.

Απόρριψη της νοοτροπίας «Μείνετε μαζί με κάθε κόστος»

Κεντρικό στοιχείο αυτού του φαινομένου είναι η συνειδητή απόρριψη της πεποίθησης ότι το να μένεις μαζί είναι πάντα η σωστή επιλογή.

Πολλοί νέοι ενήλικες είδαν τους γονείς ή τους συγγενείς τους να παραμένουν σε τεταμένες σχέσεις για δεκαετίες, συχνά για χάρη των παιδιών ή της κοινωνικής εικόνας.

Ως αποτέλεσμα, οι νέες γενιές δίνουν μεγαλύτερη αξία στην συναισθηματική ασφάλεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τις κοινές αξίες.

Αυτή η προοπτική δεν μειώνει τη σημασία του γάμου, αλλά απαιτεί ο γάμος να ζει με σκόπιμο τρόπο. Η θεραπεία ζευγαριών, η ανοιχτή επικοινωνία και η συνεργατική επίλυση προβλημάτων παραμένουν σημαντικά εργαλεία — αλλά όταν αυτές οι προσπάθειες δεν αποκαθιστούν πλέον τη σύνδεση ή όταν η σχέση γίνεται ανασφαλής ή μη βιώσιμη, ο τερματισμός του γάμου θεωρείται πράξη ευθύνης και όχι αποτυχία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε τις πιέσεις, ξεχώρισε η ΕΛΧΑ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Αυτό που κάνει ο Ερντογάν στην Αθήνα θα το κάνει σε όλους
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Αυτό που κάνει τώρα ο Ερντογάν στην Αθήνα θα το κάνει σε όλους

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Αγρότες: Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα [βίντεο]
Αγρότες 10.12.25

Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα

Σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες - Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ζήτησαν από τη διοίκηση της ομάδας τους, κόντρα στην ΑΕΚ να φορεθεί η εμφάνιση που απεικονίζει τον Ατατούρκ, όμως όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό η απάντηση ήταν αρνητική.

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη – Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης [βίντεο]
Μες στο χωράφι του 10.12.25

Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης

Αστυνομικοί πίστεψαν ότι ο παραγωγός θα επιχειρήσει να μεταβεί στο αεροδρόμιο και πήγαν να τον ταυτοποιήσουν την ώρα που όργωνε το χωράφι - Αγρότες από το μπλόκο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προκλήθηκε μεγάλη ένταση

Σύνταξη
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα» –
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Επένδυση Φλωρίδη στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό – «Μαζεύει» τα περί εγκληματικής οργάνωσης

Στη συκοφαντία και τον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γ.Φλωρίδης, κατηγορώντας τους αγρότες ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα και ότι προκαλούν πρόβλημα στην κοινωνία με τα μπλόκα. «Γκάνγκστερς» όσοι προκάλεσαν επεισόδια, δηλώνει. Τα μαζεύει πάντως περί «εγκληματικής οργάνωσης».

Σύνταξη
Η σιωπή του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις της Τούμπας δικαιολογεί απόλυτα τις διαμαρτυρίες της ΠΑΕ Άρης
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Η σιωπή του Λανουά δικαιολογεί απόλυτα την ΠΑΕ Άρης

Η ΚΕΔ όρισε και πάλι Γερμανούς διαιτητές στον αγώνα Άρης - Ολυμπιακός, όπως άλλωστε σε όλα τα ντέρμπι ως τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαίρεση αποτέλεσε το πρόσφατο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Στα κάγκελα οι γαλάζιοι βουλευτές για τους αγρότες: Δριμεία κριτική, ζητούν εξηγήσεις και λύσεις

Σφυροκόπημα από τους «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση για το αγροτικό στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς. Καρφιά από Βορίδη που δεν βλέπει να υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο
Ελλάδα 10.12.25

Καλύβια: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον εμπρηστικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί κάτω από αυτοκίνητο

Κλιμάκιο πυροτεχνουργών εξουδετέρωσε τον εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος, αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, τρία μπουκάλια με βενζίνη, προσάναμμα, σπίρτα, ένα πυροτέχνημα και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο