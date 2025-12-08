Ο Πάτρικ Γκίμπσον έγινε η «φωνή» του Τζέιμς Μποντ, αλλά δεν θα φορέσει το κοστούμι του 007

Σχεδόν έχουμε αγγίξει μια πενταετία από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Ντάνιελ Κρεγκ θα κρεμάσει το όπλο του και δεν πρόκειται να φορέσει ποτέ ξανά το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ. Από τότε η Μπάρμπαρα Μπρόκολι αρχικά και η Amazon MGM στη συνέχεια, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα δρόμου για να βρουν τον αντικαταστάτη του.

Η δουλειά της εύρεσης του επόμενου 007 δεν ήταν ποτέ εύκολη – ωστόσο η ερμηνεία του Κρεγκ, η νέα πνοή που έδωσα στον «απαρχαιομένο» πράκτορα, οι συνεχόμενες επιτυχίες στο box office και η νέα γενιά που γνώρισε τον Τζέιμς Μποντ, έκαναν τα πάντα τρομακτικά πιο δύσκολα.

Κάπως έτσι μπαίνουμε στο 2026, έχοντας βρει σεναριογράφο (Στίβεν Νάιτ) και σκηνοθέτη (Ντενί Βιλνέβ), αλλά στο θέμα του ηθοποιού τα πράγματα πάνε πιο αργά και από την επανάληψη. Για αυτό και οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές του 007 προσπαθούν να πιαστούν από ότι μπορούν. Και έτσι έπεσαν πάνω στον Πάτρικ Γκίμπσον.

Ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός, αυτή τη στιγμή, βρίσκεται πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007. Και υπάρχει λόγος για αυτό.

Τον Μάρτιο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 007 First Light, ένα video game που μας ταξιδεύει στα πρώτα χρόνια του πράκτορα – προτού καν αποκτήσει την άδεια να σκοτώνει. Εκεί τη φωνή του Τζέιμς Μποντ κάνει ο 30χρονος ιρλανδός ηθοποιός και αυτό ήταν αρκετό για κάποιους να πιστέψουν ότι θα πάρει και τον κινηματογραφικό ρόλο.

Ήταν τέτοιος ο ντόρος που η εταιρεία IO Interactive έβγαλε ανακοίνωση ότι το video game δεν έχει καμία σχέση με την επερχόμενη ταινία της Amazon MGM. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Γκίμπσον θα συνεχίσει ως «φωνή» του 007 και στο sequel του παιχνιδιού.

Ο ηθοποιός από την πλευρά του δεν έχει κάνει καμία δήλωση, ωστόσο ένα πράγμα είναι σίγουρο: είναι κρίμα να βρίσκεσαι πιο κοντά από τον καθένα στον Τζέιμς Μποντ και την ίδια ώρα τόσο μακριά από τον ρόλο του νέου 007.