Μάικλ Κέιν: Εμφανίστηκε σε αμαξίδιο για βράβευση του και συγκίνησε το κοινό
Ο Μάικλ Κέιν αποσύρθηκε από την υποκριτική, μετά την κυκλοφορία της νέας του ταινίας «The Great Escaper».
«Οι μόνοι ρόλοι που μπορεί να πάρω τώρα είναι άντρες 90 ετών. Ή ίσως 85. Δεν πρόκειται να είναι οι πρωταγωνιστικοί. Δεν υπάρχουν πρωταγωνιστές άντρες στα 90, υπάρχουν νέα όμορφα αγόρια και κορίτσια. Σκέφτηκα, λοιπόν ότι μπορεί κάλλιστα να φύγω με όλα αυτά» είχε πει ο βρετανός ηθοποιός, σε παλαιότερη συνέντευξη του.
Μάικλ Κέιν: Η συγκινητική εμφάνιση και το ιδιαίτερο χιούμορ του
Ο Μάικλ Κέιν βρέθηκε σε εκδήλωση για το «Red Sea International Film Festival», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Τζέντα, με αφορμή το τιμητικό βραβείο «Honoree Award», το οποίο παρέλαβε. Ένα τιμητικό βραβείο για τις επτά δεκαετίες αφοσίωσης και δημιουργίας στο σινεμά.
Ο 92χρονος ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή με αμαξίδιο, στο πλευρό του βρισκόταν ο Βιν Ντίζελ, ενώ είχε δίπλα του και τα εγγόνια του.
Ο Μάικλ Κέιν, με το χαμόγελο και το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει, έκανε ένα σύντομο αστείο για τα Όσκαρ που έχει κερδίσει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην οικογένειά του: «Έχω μία υπέροχη οικογένεια που λατρεύω πέρα από τα όρια.
Συνέχισα μέχρι τα 90, που ήταν πριν από δύο χρόνια. Η τέχνη είναι η ζωή μου», είπε ο μεγάλος ηθοποιός.
Sir Michael Caine, 92, made a rare appearance at the Red Sea Film Festival to be honoured with a lifetime achievement award by his friend Vin Diesel. “I’ve been blessed to call him a friend,” said the action star, calling Michael “a giant… a legend who still manages to stay… pic.twitter.com/6tYkunFAAB
— HELLO! Canada (@HelloCanada) December 4, 2025
To «Red Sea International Film Festival»
Το φεστιβάλ, που λαμβάνει χώρα από τις 4 έως τις 13 Δεκεμβρίου στην περιοχή Al‑Balad της Τζέντα, προβάλλει την κινηματογραφική κουλτούρα της Μέσης Ανατολής σε παγκόσμιο επίπεδο.
