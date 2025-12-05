Ζητείται αποζημίωση για τους πληγέντες από Daniel-Elias κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας
Η αποζημίωση για τους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία, όπως προτείνει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, πρέπει να γίνει όπως με τις επιζωοτίες
Να μεριμνήσει άμεσα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αποκατάσταση της αδικίας που αφορά τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών Daniel και Elias, που χτύπησε τη Θεσσαλία και οι οποίοι αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο και επιπλέον δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση απωλεσθέντος εισοδήματος, ζητά με επιστολή του προς τον ΥΠΑΑΤ Κ. Τσιάρα ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.
Οι κτηνοτρόφοι που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών DANIEL και ELIAS αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο
Ο κ. Κουρέτας σημειώνει την ανάγκη ένταξης των παραπάνω κτηνοτρόφων, τόσο στην εφ’ άπαξ καταβολή της ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, όσο και στην καταβολή της διαφοράς στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με τις τιμές ανά ζώο που αποζημιώθηκαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Η μεγάλη αδικία
«Τόσο το ποσό αποζημίωσης ανά ζώο, όσο και η εφ’ άπαξ αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη των αιγοπροβάτων, είναι μέτρα που θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις τραγικές οικονομικές συνθήκες που βιώνουν μετά τη θανάτωση των ζώων τους. Με βάση όμως τις τρέχουσες τιμές αποζημίωσης του ζωικού κεφαλαίου και της απώλειας εισοδήματος, δημιουργείται μια μεγάλη αδικία σε σχέση με τους κτηνοτρόφους που απώλεσαν το ζωικό τους κεφάλαιο κατά τη διάρκεια των θεομηνιών DANIEL και ELIAS και οι οποίοι αποζημιώθηκαν με πολύ χαμηλότερο ύψος τιμών ανά ζώο και επιπλέον δεν έλαβαν καμία οικονομική ενίσχυση απωλεσθέντος εισοδήματος», αναφέρεται στην επιστολή.
Ο περιφερειάρχης ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης άμεσα να «μεριμνήσετε για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής έναντι μερίδας κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εντάσσοντας και τους πληγέντες κτηνοτρόφους από τις θεομηνίες DANIEL και ELIAS, τόσο στην εφ’ άπαξ καταβολή της ενίσχυσης για την απώλεια εισοδήματος, όσο και καταβάλλοντάς τους την διαφορά στην αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου με τις τιμές ανά ζώο που αποζημιώθηκαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τις επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».
Πηγή: ΟΤ
