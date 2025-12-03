Α.Τ. Κυψέλης: Υδραυλικός έκανε εργασίες στην αποχέτευση και βρήκε… όπλα
Ο υδραυλικός ανακάλυψε εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου στην αποχέτευση του Α.Τ. Κυψέλης
Μία περίεργη υπόθεση έλαβε χώρα στο Α.Τ. Κυψέλης, όταν ένας υδραυλικός που έκανε εργασίες την Τρίτη στο σύστημα αποχέτευσης του κτιρίου ανακάλυψε εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου.
Σύμφωνα με πληροφορίες τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά και είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση αφενός λόγω παλαιότητας και αφετέρου λόγω του σημείου που βρέθηκαν.
Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.
