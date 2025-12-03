Η Νέα Υόρκη «σερβίρει» στην Starbucks το πιο ακριβό της μάθημα

Έπειτα από χρόνια καταγγελιών, έρευνες που επεκτάθηκαν σε περισσότερες από μία περιοχές και μια ανερχόμενη συνδικαλιστική πίεση, η Starbucks, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Αμερικής, καλείται να πληρώσει δεκάδες εκατομμύρια για παραβιάσεις του εργασιακού πλαισίου.

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στη Νέα Υόρκη αλλάζει όχι μόνο το τοπίο για την εταιρεία, αλλά και τον τρόπο που οι εργαζόμενοι στη γρήγορη εστίαση διεκδικούν τα δικαιώματά τους.

Η αποζημίωση – ορόσημο μεταξύ Starbucks και εργαζομένων

Πάνω από 35 εκατ. δολάρια θα διανεμηθούν σε περίπου 15.000 υπαλλήλους, καθώς η πόλη κατέληξε σε συμβιβασμό με τη Starbucks, ύστερα από ένα εκτεταμένο κύμα καταγγελιών για αδικαιολόγητες αλλαγές ωραρίων και μείωση βαρδιών, αναφέρει το BBC σε δημοσίευμά του.

Κάθε εργαζόμενος θα λάβει 50 δολάρια για κάθε εβδομάδα εργασίας μέσα στην περίοδο 2021–2024, ποσό που θεωρείται τεράστιο για αντίστοιχα εργασιακά ζητήματα.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Οι καταγγελίες εργαζομένων που έκαναν λόγο για «απρόβλεπτα, απορρυθμισμένα ωράρια» οδήγησαν το 2022 την υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και Εργαζομένων της Νέας Υόρκης να ξεκινήσει μια έρευνα.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια σειρά τοπικών παραπόνων εξελίχθηκε σε πλήρη επιθεώρηση όλων των καταστημάτων Starbucks στην πόλη.

Τα ευρήματα ήταν συντριπτικά: η εταιρεία φέρεται να παραβίασε τον νόμο Fair Workweek περισσότερες από 500.000 φορές, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές.

Οι δηλώσεις της πόλης και η αντίδραση της Starbucks

Η επίτροπος Βίλντα Βέρα Μαϊούγκα δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή «αποκαθιστά την αξιοπρέπεια των εργαζομένων που στερήθηκαν τον προβλεπόμενο σεβασμό».

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς, που θα δώσει τη θέση του στο νεοεκλέγεντα δήμαρχο Ζοχράν Μαμντάνι την 1η Ιανουαρίου 2026, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική νίκη» και υπογράμμισε ότι τα χρήματα επιστρέφουν «εκεί όπου ανήκουν – στις τσέπες των εργαζομένων».

Από την πλευρά της, η Starbucks υποστήριξε ότι οι κανονισμοί της πόλης είναι «πολύπλοκοι», σημειώνοντας ότι υποστηρίζει το πνεύμα του νόμου και συνεχίζει να επενδύει σε βελτίωση στελέχωσης και εκπαίδευσης.

Η αλυσίδα σε περίοδο αναταράξεων

Η συμφωνία έρχεται ενώ η Starbucks προσπαθεί να αναστρέψει την πτώση της επισκεψιμότητας στις ΗΠΑ και να διαχειριστεί τον έντονο ανταγωνισμό.

Παρά τις προσπάθειες για «επιστροφή στις ρίζες» των coffeehouses, οι πωλήσεις στις ΗΠΑ παραμένουν στάσιμες.

Την ίδια στιγμή, το συνδικάτο Starbucks Workers United συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του, καταγγέλλοντας περικοπές ωραρίων, υποστελέχωση και προσπάθειες παρεμπόδισης της οργάνωσης.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται ο νέος δήμαρχος Ζόχραν Μαμντάνι και ο Γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.

Together, we will win ✊ https://t.co/a4r5HI8GPO — Starbucks Workers United (@SBWorkersUnited) December 2, 2025

Οι απεργίες και το συνδικαλιστικό μέτωπο

Περισσότερα από 120 καταστήματα σε 85 πόλεις συμμετέχουν σε απεργίες, με στόχο ένα συλλογικό συμβόλαιο που θα κατοχυρώνει σταθερά ωράρια και καλύτερη αμοιβή.

Όπως ανέφερε ο barista Κάι Φριτς, «όταν η εταιρεία μειώνει ώρες και προσωπικό, πλήττει και εμάς και τους πελάτες».

Για την πρόεδρο του συνδικάτου, Λιν Φοξ, η συμφωνία της Νέας Υόρκης αποτελεί «την πρώτη πραγματική παραδοχή ότι οι εργαζόμενοι αξίζουν πολύ περισσότερα».

Πηγή: ΟΤ