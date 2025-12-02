Ξυλοκόπησαν Youtuber σε live μετάδοση στα Γιάννενα
Ο Youtuber δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά
Επίθεση με αυγά δέχθηκε γνωστός Youtuber την ώρα που έκανε live σε κατάστημα στα Γιάννενα.
Πιο συγκεκριμένα, ο Teosty έκανε ένα live στο κανάλι του, και όσο αυτός καθόταν σε μια καφετέρια στα Γιάννενα, άγνωστοι του πέταξαν αυγά.
Αυτά φαίνεται πως τον πέτυχαν στην πλάτη, ενώ βρήκαν και τον φίλο του στην κουκούλα.
Σύμφωνα με το Thestival δεν είναι η πρώτη φορά που ο Youtuber δέχεται επίθεση την ώρα που κάνει live.
Στη συνέχεια, ο Teosty μετακινήθηκε με την παρέα του σε άλλο μαγαζί των Ιωαννίνων, όπου νεαροί παρενοχλούσαν την παρέα του με laser.
Ο Υoutuber βγήκε να ζητήσει τον λόγο και, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργότερα, ήρθε στα χέρια με έναν από τους νεαρούς.
Μετά το επεισόδιο, ο Teosty επέστρεψε στο τραπέζι με εμφανή σημάδια από χτυπήματα στο πρόσωπο και στο χέρι. Όπως είπε, ο άγνωστος «του πούλησε τρέλα», τον πλησίασε και τον χτύπησε.
Πρόσθεσε επίσης ότι δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό να περάσει και πως θα κινηθεί νομικά.
