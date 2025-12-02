sports
02.12.2025 | 17:05
Τραγωδία εν πλώ: Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο «Άρτεμις» κοντά στη Σέριφο
Audi Q3 και Q3 Sportback: Μια πολυδιάστατη νέα εμπειρία
Αυτοκίνητο 02 Δεκεμβρίου 2025 | 18:37

Audi Q3 και Q3 Sportback: Μια πολυδιάστατη νέα εμπειρία

Η τρίτη γενιά του γερμανικού μοντέλου, διαθέσιμη ήδη και στην χώρα μας έχει επανεφεύρει τον εαυτό της με όλους τους τρόπους που έχουν σημασία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Vita.gr
To διαχρονικό best-seller της Audi σε μια εξαιρετικά δημοφιλή κατηγορία, ιδίως για την Ευρώπη και την Ελλάδα, επέστρεψε, με τη νέα τρίτη κατά σειρά, γενιά του να στοχεύει ακόμα ψηλότερα χάρη στο μείγμα premium χαρακτηριστικών, τεχνολογίας αιχμής αλλά και πληθώρας επιλογών σε κάθε επίπεδο, με την συνήθη γενναιοδωρία και σφραγίδα ποιότητας της Audi.            

Πολυτελώς σπορ

Όντας διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις αμαξώματος, παραδοσιακή SUV και την πιο δυναμική coupe SUV λογικής Sportback, το νέο Q3 ξεχωρίζει για την πιο μυώδη και ταυτόχρονα πιο κομψή εμφάνισή του, χάρη στο συνδυασμό των γραμμών της οροφής, των θόλων και των παραθύρων καθώς και των λεπτομερειών του.

Να σημειωθεί ότι εκτός από την πιο σπορ αισθητική το Q3 είναι και μεγαλύτερο σε μήκος (+4 εκ.) σε σχέση με το παρελθόν με το συνολικό αντίστοιχο μέγεθος να διαμορφώνεται σε 4,531 μέτρα. Παρά το μεγαλύτερο μήκος του, οι αναλογίες και κυρίως το ύψος των 1,588 μέτρων (1,55 στην Sportback έκδοση), του εξασφαλίζει μια πιο ενδιαφέρουσα και δυναμική σιλουέτα.

High-tech ευφυής φωτισμός

Στην συνολική αισθητική του εικόνα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η «Single Frame» χαρακτηριστική γρίλια αλλά και τα αιχμηρά LED ημέρας που τοποθετούνται ψηλότερα. Κάτω από αυτά, βρίσκονται τα «κρυμμένα» από την σχεδίαση και από το σκούρο γυαλί κεντρικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Digital Matrix LED, σε μια νέα εκδοχή υπό σμίκρυνση που σημαίνει ότι κάθε προβολέας φιλοξενεί στο εσωτερικό του 25.600 micro-LED μεγέθους όσο το μισό μιας ανθρώπινης τρίχας.

Εκτός από όσα υπόσχονται σε επίπεδο ορατότητας τα νέα φώτα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πληροφόρηση του οδηγού, καθώς μπορούν να προβάλλουν στον δρόμο προειδοποιήσεις όπως π.χ. μια νιφάδα χιονιού σε περίπτωση παγετού αλλά και ειδοποίηση για εμπόδιο ή όχημα σε τυφλό σημείο.

Κατ΄αναλογία, τα πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Digital OLED μπορούν να παραμετροποιηθούν χάρη στα διαφορετικά μοτίβα φωτισμού με τον οδηγό να μπορεί να επιλέξει μέσα από το σύστημα infotainment ΜΜΙ τη «δική του» φωτεινή υπογραφή.

Ψηφιακά ενσυνείδητο

Η ίδια ακριβώς προσεγμένη εικόνα αντικατοπτρίζεται και στα ενδότερα με επίκεντρο το Audi Virtual Cockpit, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των Γερμανών με οθόνη 11,9 ιντσών ο οποίος συνδυάζεται με το infotainment MMI με οθόνη αφής 12,8 ιντσών υψηλής ευκρίνειας.

Ενδεικτική της προσέγγισης της Audi είναι η συμπερίληψη ενός ηχοσυστήματος Sonos στον εξοπλισμό του Q3 με 12 ηχεία και subwoofer αλλά και πλήθος επιλογών αναλόγως το είδος του εκπεμπόμενου ήχου και προγράμματος. Από το παζλ δεν λείπει το σύστημα εσωτερικού φωτισμού με 30 χρώματα τα οποία μπορούν να παραλλάξουν την ατμόσφαιρα του εσωτερικού ανάλογα με τις προτιμήσεις του οδηγού και το πρόγραμμα οδήγησης (Balanced, Efficiency, Comfort και Dynamic) που επιλέγονται  μέσω του Audi Drive Select.

Επιπλέον, η γερμανική φίρμα δίνει μεγάλη έμφαση και στη βιωσιμότητα, εντάσσοντας στο λεξιλόγιο των επενδύσεων του μοντέλου υφάσματα, ξύλο και καουτσούκ από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Eξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα για όλους

Στη βιωσιμότητα αλλά και την πολλαπλότητα των επιλογών εστιάζει και η νέα γκάμα εξαιρετικά αποδοτικών κινητήρων η οποία περιλαμβάνει βενζίνη σε mild hybrid ή plug-in υβριδική διαμόρφωση, νέας γενιάς αλλά και diesel.

Ειδικότερα, η σειρά κινητήρων του Q3 περιλαμβάνει τρία μηχανικά σύνολα με εφαλτήριο μοτέρ βενζίνης 1.5 TFSI με ήπια υβριδική υποβοήθηση, μέση κατανάλωση 6,0 λίτρα/100 χλμ.  και σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων COD, ισχύος 150 ίππων, όσους αποδίδει και ο πετρελαιοκινητήρας 2.0 TDI με μέση κατανάλωση 5,3 λίτρα/100 χλμ.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η plug-in υβριδική έκδοση η οποία προσφέρει θεαματική ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χλμ. και ταυτόχρονα αποτελεί ιδανική επιλογή για τους εταιρικούς χρήστες καθώς απαλλάσσεται από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Η εξαιρετικά αποδοτική plug-in υβριδική έκδοση συνδυάζει την λειτουργία ενός κινητήρα βενζίνη 1,5 λίτρου και ενός ηλεκτροκινητήραμ αποδίδοντας συνδυαστικά  272 ίππους και 400 Nm ροπής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία νέας γενιάς προσφέρει μέση θεωρητική κατανάλωση 1,7 λίτρα/100 χλμ. καθώς η μπαταρία του συστήματος με χωρητικότητα 19,8 kWh εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 119 χλμ. με μία φόρτιση. Αυτή σε απλή πρίζα σούκο μπορεί να διαρκέσει 10-12 ώρες και σε wallbox 11 Kw σχεδόν δύο ώρες. Ωστόσο το Q3 PHEV μπορεί να επαναφορτιστεί και σε ταχυφορτιστή έως 50 kW.

Πλήρες σε κάθε επίπεδο

Όλες οι εκδόσεις κινητήρα συνδυάζονται με αυτόματα S tronic κιβώτια ταχυτήτων (επτά σχέσεων για τις εκδόσεις των 150 ίππων και 6 σχέσεων για την PHEV των 272 ίππων). Στην τεχνολογία του συνυπολογίστε και μια ευρύτατη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, άνεσης και ασφάλειας που περιλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού.  Μεταξύ των ιδιαίτερα χρήσιμων συστημάτων περιλαμβάνονται  συστήματα για την αποφυγή συγκρούσεων ανεξαρτήτως φωτισμού και καιρικών συνθηκών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων κυκλοφορίας ανάμεσα στα μοντέλα Audi που διαθέτουν το σύστημα ACC+ και  φυσικά οι εκτεταμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας του συστήματος MMI.

Ευελιξία και χρηστικότητα

Σε επίπεδο ευρυχωρίας χάρη στο μεταξόνιο των 2,681 μέτρων και τη δυνατότητα κύλισης του πίσω καθίσματος, το εσωτερικό του Q3 μπορεί να υπηρετήσει κάθε συνθήκη και ανάγκη προσφέροντας άνετη μετακίνηση σε όλους τους επιβάτες του. Ειδικότερα, ο όγκος του πορτ μπαγκάζ που ξεκινά από τα 488 λίτρα (στις εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου –στην plug-in υβριδική έκδοση το αντίστοιχο μέγεθος ξεκινά από τα 375 λίτρα λόγω μπαταρίας) μπορεί να αυξηθεί σε 575 λίτρα χάρη ακριβώς στο συρόμενο πίσω κάθισμα ή αντιστρόφως να επιτρέψει στους επιβάτες του πίσω καθίσματος μια εξαιρετικά άνετη μετακίνηση.

Πλην των παραπάνω οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το νέο Q3 καταργεί την έννοια του βασικού εξοπλισμού καθώς οι επιλογές ξεκινούν από το επίπεδο Advanced όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσθέσουν τα πακέτα Premium  και S Line, εξασφαλίζοντας στο δικό τους Q3 πολυτελή και σπορ χαρακτηριστικά, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές του το βενζινοκίνητο Q3 Advanced TFSI S tronic Hybrid των 150 ίππων ξεκινά από 41.980 ευρώ (43.980 ευρώ στην έκδοση αμαξώματος Sportback) ενώ το πετρελαιοκίνητο Q3 Advanced TDI S tronic με την ίδια ιπποδύναμη από 49.980 ευρώ (51.980 ευρώ το Sportback). Όσο για την plug-in υβριδική έκδοση Q3 Advanced e-Hybrid S tronic των 272 ίππων η οποία σημειωτέον απαλλάσσεται από τον φόρο εταιρικής χρήσης, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 50.980 ευρώ για την SUV έκδοση και σε 52.980 ευρώ για την Sportback.

Γνωρίστε από κοντά τα νέα Q3 SUV & Q3 Sportback στις εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi όπου είναι διαθέσιμα για Test Drive και ζητήστε όσες πληροφορίες επιθυμείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε το Q3 SUV και Q3 Sportback ή να ζητήσετε μία προσφορά συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.

Economy
ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

ESM: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ

Τεχνολογία
Grand Thornton: Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Future Unfold [live]

Grand Thornton: Παρακολουθήστε τη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Future Unfold [live]

inWellness
inTown
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης
Αυτοκίνητο 18.11.25

Δορυφόροι στην υπηρεσία της αυτοκίνησης

Η χρήση δορυφόρων χαμηλής τροχιάς αποτελεί το νέο πεδίο δραστηριότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας προκειμένου να διασφαλίσει απρόσκοπτη σύνδεση στο Internet με ορίζοντα την αυτόνομη οδήγηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα
Αυτοκίνητο 17.11.25

Peugeot 3008: Πιο πληθωρικό και πιο προσιτό ταυτόχρονα

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πιο γενναιόδωρο από ποτέ σε κάθε επίπεδο αλλά και πιο προσιτό το νέο 3008 με την υπερπλήρη γκάμα του έχει την απάντηση όποια και αν είναι η ερώτηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Αυτοκίνητο 13.11.25

Αυστηρές ποινές για όσους πετούν σκουπίδια από το αυτοκίνητο – Τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ

Η ρίψη σκουπιδιών ή αντικειμένων από το παράθυρο του αυτοκινήτου θεωρείται πλέον σοβαρή παράβαση σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με τις ποινές να ξεπερνούν το απλό πρόστιμο.

Σύνταξη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia
Αυτοκίνητο 12.11.25

Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Nexperia

Πώς μια μικρή συγκριτικά εταιρεία παραγωγής ημιαγωγών βρέθηκε για ένα μήνα να αποτελεί επίκεντρο του ενδιαφέροντος και πηγή ανησυχίας για την αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσσα Κοντογιάννη
Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως
Αυτοκίνητο 11.11.25

Το ταχύτερο σύστημα «φόρτισης» ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως

Η κινεζική Nio εφαρμόζει ήδη σε εκτεταμένη κλίμακα τη διαδικασία αντικατάστασης της μπαταρίας αντί της φόρτισης εξασφαλίζοντας χρόνους αντίστοιχους του ανεφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα

Νατάσσα Κοντογιάννη
Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;
Αυτοκίνητο 11.11.25

Γιατί οι γαίες… σπανίζουν;

Οι λόγοι και ένα σύντομο χρονικό που τα πολύτιμα αυτά ορυκτά αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής επικαιρότητας (και) για την αυτοκίνηση

Νατάσσα Κοντογιάννη
Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους
Αυτοκίνητο 11.11.25

Τα λάθη που κάνουν οι οδηγοί όταν ανανεώνουν την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους

Όσα συνήθως αμελούμε συνειδητά ή ασυνείδητα κατά την ανανέωση ενός ασφαλιστήριου συμβολαίου αυτοκινήτου και τα οποία μπορεί να μας φέρουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση σε περίπτωση ατυχήματος

Νατάσσα Κοντογιάννη
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διέγραψε όλες τις φωτογραφίες του με τους Μπακς! -Τί συνεβη (pic)

Σε μια κίνηση που προκαλεί αρκετά ερωτηματικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο διατήρησε στα social media, μόνο την φωτογραφία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA, αλλά και του NBA Cup!

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή
Ελλάδα 02.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν τον απινιδωτή από κεντρικό δρόμο στα Χανιά – Έκκληση στους δράστες να επιστρέψουν τη συσκευή

«Η πρόσφατη κλοπή του απινιδωτή στην οδό Σκαλίδη δεν είναι απλώς μια πράξη βανδαλισμού ή μικροκλοπής. Είναι μια πράξη βαθιά ανεύθυνη και επικίνδυνη» αναφέρει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης

Σύνταξη
Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ [βίντεο]
«Μείνετε σπίτι» 02.12.25

Σε κατάσταση συναγερμού 1 στους 7 Αμερικανούς με χιονοθύελλα να πλήττει μεγάλο μέρος των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 50 εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα από σφοδρή χιονοθύελλα που καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι
CEV Champions League 02.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι

LIVE: Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι για τη 2η αγωνιστική του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6 HD.

Σύνταξη
Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Η τελευταία επιθυμία ενός άνδρα να παρακολουθήσει το Άγιαξ – Γκρόνιγκεν, δεν εκπληρώθηκε ποτέ… (pics)

Η αναβολή του αγώνα Άγιαξ - Γκρόνιγκεν λόγω ρίψης καπνογόνων δεν επέτρεψε σε έναν άνδρα με ανίατη ασθένεια να παρακολουθήσει από κοντά για τελευταία φορά ένα παιχνίδι του αγαπημένου του «Αίαντα».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα
On Field 02.12.25

Το «πρέπει», το μήνυμα και η… άμυνα

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στο ΣΕΦ και για τους «ερυθρόλευκους» υπάρχει το… πρέπει στην αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη
Ελλάδα 02.12.25

Συνελήφθη 58χρονος για πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και διακίνηση μεταναστών – Το παράνομο εργαστήριο στην Κυψέλη

Ο 58χρονος έπαιρνε από 600 έως 900 ευρώ για κάθε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο και από 2.000 έως 3.500 ευρώ για κάθε μετανάστη που προωθούσε σε ευρωπαϊκή χώρα - Οι συναντήσεις σε καφετέρια στην Κυψέλη

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αιγάλεω
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω

LIVE: Βόλος – Αιγάλεω. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Βόλος – Αιγάλεω για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS
Τα Νέα της Αγοράς 02.12.25

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS

Η Gilead παραμένει σταθερά προσηλωμένη σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, ενδυναμώνουν την αποδοχή και στηρίζουν την προσπάθεια για εξάλειψη του στίγματος γύρω από τον HIV

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου – Όλη η κατάθεση
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Πως ο πρώην υπάλληλος της Intellexa προκάλεσε το θυμό του δικαστηρίου για τις υποκλοπές: Όλη η κατάθεση

Ο Παναγιώτης Κούτσιος απέκρυψε ότι ξαναδούλεψε για λογαριασμό της Intellexa το 2023 αμέσως μετά την οικειοθελή αποχώρησή του ένα χρόνο πριν από την εταιρεία. Το δικαστήριο φρόντισε να φρεσκάρει τη μνήμη του και να θυμηθεί ποια ταξίδια έκανε και που για λογαριασμό της εταιρείας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup
Άλλα Αθλήματα 02.12.25

Ολυμπιακός – Φοίνικας Σύρου 3-2: Πήρε το ντέρμπι και πέρασε στα ημιτελικά του League Cup

Ο Ολυμπιακός έκανε μία μυθική ανατροπή και επικράτησε με 3-2 έναντι του Φοίνικα Σύρου. Οι ερυθρόλευκοι χάρη σε αυτή τη σπουδαία εμφάνιση προκρίθηκαν στα ημιτελικά του League Cup.

Σύνταξη
Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…
On Field 02.12.25

Τα (πολλά) νεύρα του Γκλάσνερ και ο Ματετά…

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας τα έβαλε με την διοίκηση του συλλόγου για τις μεταγραφές, την στιγμή που ο Γάλλος φορ ετοιμάζεται να φύγει από το Σέλχαρστ Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό
«Διαφάνεια» 02.12.25

Χαρίτσης στη ΡΑΑΕΥ: Να υπάρξει επιτέλους σοβαρή στρατηγική για ρεύμα και νερό

«Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία του καταναλωτή και όχι βεβαίως κερδοσκοπία λίγων, μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων», σημείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
