Audi Q3 και Q3 Sportback: Μια πολυδιάστατη νέα εμπειρία

To διαχρονικό best-seller της Audi σε μια εξαιρετικά δημοφιλή κατηγορία, ιδίως για την Ευρώπη και την Ελλάδα, επέστρεψε, με τη νέα τρίτη κατά σειρά, γενιά του να στοχεύει ακόμα ψηλότερα χάρη στο μείγμα premium χαρακτηριστικών, τεχνολογίας αιχμής αλλά και πληθώρας επιλογών σε κάθε επίπεδο, με την συνήθη γενναιοδωρία και σφραγίδα ποιότητας της Audi.

Πολυτελώς σπορ

Όντας διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις αμαξώματος, παραδοσιακή SUV και την πιο δυναμική coupe SUV λογικής Sportback, το νέο Q3 ξεχωρίζει για την πιο μυώδη και ταυτόχρονα πιο κομψή εμφάνισή του, χάρη στο συνδυασμό των γραμμών της οροφής, των θόλων και των παραθύρων καθώς και των λεπτομερειών του.

Να σημειωθεί ότι εκτός από την πιο σπορ αισθητική το Q3 είναι και μεγαλύτερο σε μήκος (+4 εκ.) σε σχέση με το παρελθόν με το συνολικό αντίστοιχο μέγεθος να διαμορφώνεται σε 4,531 μέτρα. Παρά το μεγαλύτερο μήκος του, οι αναλογίες και κυρίως το ύψος των 1,588 μέτρων (1,55 στην Sportback έκδοση), του εξασφαλίζει μια πιο ενδιαφέρουσα και δυναμική σιλουέτα.

High-tech ευφυής φωτισμός

Στην συνολική αισθητική του εικόνα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η «Single Frame» χαρακτηριστική γρίλια αλλά και τα αιχμηρά LED ημέρας που τοποθετούνται ψηλότερα. Κάτω από αυτά, βρίσκονται τα «κρυμμένα» από την σχεδίαση και από το σκούρο γυαλί κεντρικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Digital Matrix LED, σε μια νέα εκδοχή υπό σμίκρυνση που σημαίνει ότι κάθε προβολέας φιλοξενεί στο εσωτερικό του 25.600 micro-LED μεγέθους όσο το μισό μιας ανθρώπινης τρίχας.

Εκτός από όσα υπόσχονται σε επίπεδο ορατότητας τα νέα φώτα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην πληροφόρηση του οδηγού, καθώς μπορούν να προβάλλουν στον δρόμο προειδοποιήσεις όπως π.χ. μια νιφάδα χιονιού σε περίπτωση παγετού αλλά και ειδοποίηση για εμπόδιο ή όχημα σε τυφλό σημείο.

Κατ΄αναλογία, τα πίσω φωτιστικά σώματα τεχνολογίας Digital OLED μπορούν να παραμετροποιηθούν χάρη στα διαφορετικά μοτίβα φωτισμού με τον οδηγό να μπορεί να επιλέξει μέσα από το σύστημα infotainment ΜΜΙ τη «δική του» φωτεινή υπογραφή.

Ψηφιακά ενσυνείδητο

Η ίδια ακριβώς προσεγμένη εικόνα αντικατοπτρίζεται και στα ενδότερα με επίκεντρο το Audi Virtual Cockpit, τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των Γερμανών με οθόνη 11,9 ιντσών ο οποίος συνδυάζεται με το infotainment MMI με οθόνη αφής 12,8 ιντσών υψηλής ευκρίνειας.

Ενδεικτική της προσέγγισης της Audi είναι η συμπερίληψη ενός ηχοσυστήματος Sonos στον εξοπλισμό του Q3 με 12 ηχεία και subwoofer αλλά και πλήθος επιλογών αναλόγως το είδος του εκπεμπόμενου ήχου και προγράμματος. Από το παζλ δεν λείπει το σύστημα εσωτερικού φωτισμού με 30 χρώματα τα οποία μπορούν να παραλλάξουν την ατμόσφαιρα του εσωτερικού ανάλογα με τις προτιμήσεις του οδηγού και το πρόγραμμα οδήγησης (Balanced, Efficiency, Comfort και Dynamic) που επιλέγονται μέσω του Audi Drive Select.

Επιπλέον, η γερμανική φίρμα δίνει μεγάλη έμφαση και στη βιωσιμότητα, εντάσσοντας στο λεξιλόγιο των επενδύσεων του μοντέλου υφάσματα, ξύλο και καουτσούκ από ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.

Eξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα για όλους

Στη βιωσιμότητα αλλά και την πολλαπλότητα των επιλογών εστιάζει και η νέα γκάμα εξαιρετικά αποδοτικών κινητήρων η οποία περιλαμβάνει βενζίνη σε mild hybrid ή plug-in υβριδική διαμόρφωση, νέας γενιάς αλλά και diesel.

Ειδικότερα, η σειρά κινητήρων του Q3 περιλαμβάνει τρία μηχανικά σύνολα με εφαλτήριο μοτέρ βενζίνης 1.5 TFSI με ήπια υβριδική υποβοήθηση, μέση κατανάλωση 6,0 λίτρα/100 χλμ. και σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων COD, ισχύος 150 ίππων, όσους αποδίδει και ο πετρελαιοκινητήρας 2.0 TDI με μέση κατανάλωση 5,3 λίτρα/100 χλμ.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η plug-in υβριδική έκδοση η οποία προσφέρει θεαματική ηλεκτρική αυτονομία έως 119 χλμ. και ταυτόχρονα αποτελεί ιδανική επιλογή για τους εταιρικούς χρήστες καθώς απαλλάσσεται από τον φόρο εταιρικής χρήσης.

Η εξαιρετικά αποδοτική plug-in υβριδική έκδοση συνδυάζει την λειτουργία ενός κινητήρα βενζίνη 1,5 λίτρου και ενός ηλεκτροκινητήραμ αποδίδοντας συνδυαστικά 272 ίππους και 400 Nm ροπής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία νέας γενιάς προσφέρει μέση θεωρητική κατανάλωση 1,7 λίτρα/100 χλμ. καθώς η μπαταρία του συστήματος με χωρητικότητα 19,8 kWh εξασφαλίζει αυτονομία κίνησης έως 119 χλμ. με μία φόρτιση. Αυτή σε απλή πρίζα σούκο μπορεί να διαρκέσει 10-12 ώρες και σε wallbox 11 Kw σχεδόν δύο ώρες. Ωστόσο το Q3 PHEV μπορεί να επαναφορτιστεί και σε ταχυφορτιστή έως 50 kW.

Πλήρες σε κάθε επίπεδο

Όλες οι εκδόσεις κινητήρα συνδυάζονται με αυτόματα S tronic κιβώτια ταχυτήτων (επτά σχέσεων για τις εκδόσεις των 150 ίππων και 6 σχέσεων για την PHEV των 272 ίππων). Στην τεχνολογία του συνυπολογίστε και μια ευρύτατη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, άνεσης και ασφάλειας που περιλαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού. Μεταξύ των ιδιαίτερα χρήσιμων συστημάτων περιλαμβάνονται συστήματα για την αποφυγή συγκρούσεων ανεξαρτήτως φωτισμού και καιρικών συνθηκών, για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων κυκλοφορίας ανάμεσα στα μοντέλα Audi που διαθέτουν το σύστημα ACC+ και φυσικά οι εκτεταμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας του συστήματος MMI.

Ευελιξία και χρηστικότητα

Σε επίπεδο ευρυχωρίας χάρη στο μεταξόνιο των 2,681 μέτρων και τη δυνατότητα κύλισης του πίσω καθίσματος, το εσωτερικό του Q3 μπορεί να υπηρετήσει κάθε συνθήκη και ανάγκη προσφέροντας άνετη μετακίνηση σε όλους τους επιβάτες του. Ειδικότερα, ο όγκος του πορτ μπαγκάζ που ξεκινά από τα 488 λίτρα (στις εκδόσεις βενζίνης και πετρελαίου –στην plug-in υβριδική έκδοση το αντίστοιχο μέγεθος ξεκινά από τα 375 λίτρα λόγω μπαταρίας) μπορεί να αυξηθεί σε 575 λίτρα χάρη ακριβώς στο συρόμενο πίσω κάθισμα ή αντιστρόφως να επιτρέψει στους επιβάτες του πίσω καθίσματος μια εξαιρετικά άνετη μετακίνηση.

Πλην των παραπάνω οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το νέο Q3 καταργεί την έννοια του βασικού εξοπλισμού καθώς οι επιλογές ξεκινούν από το επίπεδο Advanced όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσθέσουν τα πακέτα Premium και S Line, εξασφαλίζοντας στο δικό τους Q3 πολυτελή και σπορ χαρακτηριστικά, αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές του το βενζινοκίνητο Q3 Advanced TFSI S tronic Hybrid των 150 ίππων ξεκινά από 41.980 ευρώ (43.980 ευρώ στην έκδοση αμαξώματος Sportback) ενώ το πετρελαιοκίνητο Q3 Advanced TDI S tronic με την ίδια ιπποδύναμη από 49.980 ευρώ (51.980 ευρώ το Sportback). Όσο για την plug-in υβριδική έκδοση Q3 Advanced e-Hybrid S tronic των 272 ίππων η οποία σημειωτέον απαλλάσσεται από τον φόρο εταιρικής χρήσης, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 50.980 ευρώ για την SUV έκδοση και σε 52.980 ευρώ για την Sportback.

Γνωρίστε από κοντά τα νέα Q3 SUV & Q3 Sportback στις εκθέσεις των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Audi όπου είναι διαθέσιμα για Test Drive και ζητήστε όσες πληροφορίες επιθυμείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε το Q3 SUV και Q3 Sportback ή να ζητήσετε μία προσφορά συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα.