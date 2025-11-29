Αιγάλεω: Ο πρόεδρος της ομάδας χαστούκισε τον τερματοφύλακα – Η θέση του ΠΣΑΠΠ

Τίποτα δεν μας εκπλήσσει πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχουν όμως και πράγματα που ξεπερνούν κάθε όριο. Όπως αυτό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας της αναμέτρησης της Μαρκό με το Αιγάλεω στο Μαρκόπουλο για τη Super League 2.

Η Μαρκό επικράτησε με 3-0 παρότι αγωνιζόταν από το 14′ με παίκτη λιγότερο (πέτυχε όλα τα γκολ στο πρώτο μέρος) και συνέχισε την εξαιρετική της πορεία στον Νότιο όμιλο. Στις τάξεις των φιλοξενούμενων όμως η κατάσταση ξέφυγε καθώς ο τερματοφύλακας του Αιγάλεω, Ηλίας Κυρίτσης, φέρεται να δέχθηκε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας, Αχιλλέα Καραχάλιο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο τελευταίος μπήκε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο σε έξαλλη κατάσταση και χαστούκισε τον Κυρίτση. Οι συμπαίκτες του 28χρονου άσου ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ενώ ο Κυρίτσης αργότερα κατέθεσε μήνυση κατά του Καραχάλιου ο οποίος αποχώρησε μετά το περιστατικό. Στο μεταξύ, ο προπονητής της ομάδας, Κωνσταντίνος Βελιτζέλος, αρνήθηκε να αντικαταστήσει τον Κυρίτση, όπως του ζητήθηκε, και υπέβαλε την παραίτησή του.

Θέση για το θέμα πήρε ο ΠΣΑΠΠ που στηρίζει τον ποδοσφαιριστή και τονίζει μεταξύ άλλων πως θα κάνει ό,τι περνάει από χέρι του για να σταματήσει κάθε φαινόμενο βίας.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:

«Ανακοίνωση για το μέλος μας, Ηλία Κυρίτση.

Ο ΠΣΑΠΠ ενημερώθηκε από το μέλος του, Ηλία Κυρίτση, για την επίθεση που δέχθηκε από υψηλόβαθμο παράγοντα του Αιγάλεω, του Προέδρου κατά τη δήλωσή του, στα αποδυτήρια του αγώνα με τη Μαρκό.

Ο ΠΣΑΠΠ, σαφώς και θα πράξει ό,τι απαιτείται και επιβάλλεται για τη διερεύνηση του ανωτέρω συμβάντος από τα αρμόδια όργανα και αρχές, και για την επιβολή, αν κριθεί, των προβλεπόμενων ποινών και κυρώσεων.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Σύνδεσμος στηρίζει το μέλος του και δηλώνει ότι τέτοιες συμπεριφορές, όταν και εφόσον συμβαίνουν, προσβάλλουν και δυσφημούν κατάφορα το ελληνικό ποδόσφαιρο, την αξιοπρέπεια των αθλητών αλλά και όλων όσων θεσμικά εμπλέκονται με αυτό.

Κάθε πράξη βίας, λεκτικής ή/και σωματικής, εκφοβισμού, απειλής και απαξίωσης συνιστούν, αναμφισβήτητα, απαράδεκτες, κατακριτέες και μη αποδεκτές και ανεκτές πρακτικές.

Η προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας και υγείας των επαγγελματιών αθλητών αποτελεί τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή κάθε διοργάνωσης. Κάθε υγιώς σκεπτόμενος αντιλαμβάνεται και συμπεραίνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο που θέλουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι….., δεν μπορεί να αναπνεύσει και να επιβιώσει, όταν νοσηρά γεγονότα καταστρέφουν κάθε υγιές κύτταρο του.

Η αντίδραση σε τέτοια φαινόμενα είναι αναγκαία και αποτελεί ευθύνη όλων μας, αν επιθυμούμε να διασφαλίσουμε ένα πολιτισμένο, αξιοπρεπές και κυρίως ασφαλές περιβάλλον για κάθε ποδοσφαιριστή και ένα υγιές μέλλον για το ποδόσφαιρο μας».