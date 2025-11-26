newspaper
26.11.2025
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
Κρήτη: Μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου – Ο δάκος «ανέβασε» την οξύτητα
26 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου – Ο δάκος «ανέβασε» την οξύτητα

Μείωση παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη για την φετινή σεζόν - Υποβαθμισμένη ποιότητα στις περιοχές, όπου δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα δακοκτονίας.

Spotlight

Για δεδομένη μείωση της φετινής παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη κάνει λόγο ο πρόεδρος των ελαιουργών Ηρακλείου, Μάκης Αφθονίδης, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή -ακόμη και σε αποστάσεις πέντε χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της συγκομιδής και της άλεσης, «το σύνολο της Κρήτης φαίνεται φέτος να έχει σαφώς μειωμένη παραγωγή». Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα  είναι η υποβαθμισμένη ποιότητα, αφού σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά και το 1 οξέο, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις με ακόμη υψηλότερη οξύτητα», τονίζει ο κ. Αφθονίδης.

Μάλιστα όπως αναφέρει, μιλώντας στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, η σύγκριση με την περσινή χρονιά είναι απογοητευτική, καθώς, ενώ πέρσι οι περισσότερες αλέσεις ξεκινούσαν από δύο και τρεις γραμμές οξύτητας, φέτος εκκινούν μετά τις πέντε, με αρκετά ελαιοτριβεία να καταγράφουν ακόμα μεγαλύτερες τιμές.

Αποδίδει την εικόνα αυτή στη μη ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίοι ψεκασμοί που δεν πραγματοποιήθηκαν είχαν «μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα», οδηγώντας όχι μόνο σε υψηλά οξέα, αλλά και σε γεύσεις που δεν είναι αναμενόμενες από ένα κρητικό ελαιόλαδο.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα φέτος και θα το βρούμε μπροστά μας», επισημαίνει, αναφερόμενος στις συνέπειες που θα υπάρξουν στην αγορά και στις τιμές.

Τι έγινε στο παρελθόν

Ο κ. Αφθονίδης υπενθυμίζει ότι παρόμοιο πρόβλημα είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν, όταν δεν είχαν εγκριθεί εγκαίρως τα κονδύλια για τη δακοκτονία. Τότε, η Περιφέρεια Κρήτης και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είχαν αναλάβει πρωτοβουλία, προχωρώντας σε συμφωνία με τους προμηθευτές των φαρμάκων, ώστε το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί και οι προμηθευτές να πληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρούνται φέτος.

Μάλιστα, αναφέρεται επίσης σε πρόσφατη εγκύκλιο σχετικά με τις υποχρεώσεις των ελαιουργείων στη διαχείριση του βιολογικού ελαιολάδου, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι έχει ζητηθεί εξαίρεση της εισφοράς δακοκτονίας για την Κρήτη, καθώς το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε όπως προβλεπόταν από το κράτος.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η εισφορά της δακοκτονίας, μπροστά στη ζημιά που υπέστη η παραγωγή, αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τις απώλειες που καταγράφονται φέτος.

Δεν παίρνουν λάδι

«Σε επίπεδο εμπορίας, η αγορά αυτή την περίοδο παραμένει παγωμένη, καθώς -όπως λέει- η συντριπτική πλειοψηφία των ελαιουργών δεν αγοράζει λάδι, λόγω της αβεβαιότητας για το πού θα διαμορφωθούν οι τιμές τους επόμενους μήνες.

Βέβαια, υπάρχουν κάποιες τιμές που δίνονται στη δημοσιότητα και κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 ευρώ το κιλό, με την πλειοψηφία ωστόσο των ελαιουργών να μην μπαίνει στην αγορά».

Όπως τονίζει ο κ. Αφθονίδης: «Κάποιοι ελαιουργοί που διαθέτουν οικονομική δυνατότητα προχωρούν σε αγορές, όμως το κάνουν με μεγάλο ρίσκο, καθώς δεν γνωρίζουν ποια τιμή θα επικρατήσει, όταν θα θελήσουν να διαθέσουν το προϊόν». Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ελαιουργών και παλιών συνεργαζόμενων παραγωγών, στις οποίες δίνονται προκαταβολές για να εξυπηρετηθούν ανάγκες ρευστότητας και να μπορέσουν οι παραγωγοί να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους.

Πάντως, στις παραπάνω περιπτώσεις δεν μιλάμε για πωλήσεις αλλά για διευκολύνσεις, αφού οι παραγωγοί δεν «κόβουν» το λάδι σε κάποια τιμή, αλλά παίρνουν ένα ποσό το οποίο συνυπολογίζεται στην τελική συμφωνία.

Αντιδράσεις για τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής που πρέπει να κόβονται στο χωράφι

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στον ελαιοκομικό κόσμο η νέα υποχρέωση, που θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 και προβλέπει ότι κάθε μεταφορά ελαιολάδου και ελαιόκαρπου θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Ο πρόεδρος των ελαιουργών του Ηρακλείου, Μάκης Αφθονίδης, κάνει λόγο για ένα μέτρο που, όπως λέει, «δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στην παραγωγή, ούτε στα ελαιουργεία, όσο κι αν η πολιτεία θέλει να βάλει τάξη».

Όπως εξηγεί, με τη συγκεκριμένη διάταξη ο παραγωγός, που μεταφέρει μόνος του τις ελιές στο ελαιουργείο, θα πρέπει να εκδώσει ηλεκτρονικά δελτίο αποστολής από το ίδιο το χωράφι. «Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε τάμπλετ, ούτε ίντερνετ στο χωράφι, ούτε ξέρουν να χειρίζονται τα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Πώς θα κόβουν δελτίο; Από το χώμα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αφθονίδης. «Ο μικρός παραγωγός, ο ηλικιωμένος, ο άνθρωπος που μπαίνει στο χωράφι πριν ξημερώσει… δεν μπορεί και δεν ξέρει να ανοίγει εφαρμογές και να συμπληρώνει ηλεκτρονικές φόρμες».

Το πρόβλημα όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο, δεν σταματά εκεί. Το μέτρο δημιουργεί τεράστια διοικητική επιβάρυνση και στα ίδια τα ελαιουργεία. «Κάθε μέρα θα μπαίνουν δεκάδες μικρές ποσότητες: πέντε τσουβάλια από ένα λιόφυτο, άλλα πέντε από άλλο. Για κάθε παραλαβή θα πρέπει να κόβεται ξεχωριστό δελτίο.

Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Πως θα χρειαστώ δύο ανθρώπους ακόμη, όχι απλούς εργάτες, αλλά υπαλλήλους που να ξέρουν tablet, ΑΑΔΕ, ψηφιακές εφαρμογές. Είναι τεράστιο κόστος, ειδικά σε μια περίοδο που ήδη τρέχουμε για να προλάβουμε την παραγωγή», σημειώνει ο πρόεδρος των ελαιουργών.

Παράλληλα, ο κ. Αφθονίδης επισημαίνει ένα ακόμη πρακτικό ζήτημα, που, όπως λέει, δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους. Στα φορτηγά, που παραλαμβάνουν ελαιόκαρπο, εργάζονται συχνά οδηγοί ή εργάτες αλλοδαποί, οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν τις ελληνικές ψηφιακές πλατφόρμες.

«Πώς ακριβώς περιμένουν να εκδώσει δελτίο αποστολής ένας εργάτης που δεν γνωρίζει ούτε τη γλώσσα; Αν το φορτηγό παραλάβει από δέκα παραγωγούς την ίδια μέρα, θα σταματά κάθε είκοσι λεπτά για να κόβει δελτίο; Είναι αστείο και επικίνδυνο», δηλώνει.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν με τη νέα διαδικασία. Όμως, όπως ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος των ελαιουργών, «δεν υπάρχει κανείς που να θέλει πρόστιμα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για απειθαρχία -μιλάμε για αδυναμία. Το μέτρο, όπως είναι σχεδιασμένο, δεν εφαρμόζεται. Όχι σήμερα, ούτε και το 2025».

Ο κ. Αφθονίδης καταλήγοντας, αναφέρει: «Αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, θα οδηγηθούμε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Καθυστερήσεις, εντάσεις, ευθύνες που δεν μπορούμε να αναλάβουμε, πρόστιμα χωρίς λόγο και σοβαρή αναστάτωση στην παραγωγική διαδικασία. Η Πολιτεία πρέπει να το ξαναδεί, και μάλιστα σοβαρά. Αυτό το μέτρο, έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να σταθεί».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26.11.25

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Σύνταξη
Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Στα «κάγκελα» το ΠΑΣΟΚ λόγω… «Ιθάκης»

Η σφοδρή αντίδραση του ΠΑΣΟΚ για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στα όσα αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του και η αναβίωση της ρητορικής του «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μετώπου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΣΣΕ: Πολύ λίγα, πολύ αργά για τους εργαζόμενους που φτωχοποιούνται συνεχώς εδώ και 6 χρόνια

Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρήλος, με αφορμή τις δηλώσεις Κεραμέως για τις Συλλογικές Συμβάσεις - «Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν νοιάζεται ούτε για το πως ο εργαζόμενος θα βγάλει τον μήνα του με αξιοπρέπεια, ούτε για την προστασία των εργασιακών συνθηκών του», αναφέρει

Σύνταξη
Κακοποίηση ανηλίκων: Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών
Καταγγελία της μητέρας 26.11.25

Συνελήφθη και προφυλακίστηκε 20χρονος που ασελγούσε στα ανίψια του, 2 και 4 ετών - Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Την κακοποίηση κατήγγειλε η μητέρα τους και αδελφή του 20χρονου - Είδε τον γιο της να κάνει περίεργες κινήσεις και όταν τον ρώτησε της είπε «τις έκανα με τον θείο» - Κατηγορούμενος και ο εραστής του

Σύνταξη
Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης
Βίντεο 26.11.25

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Ξυπνάω στις 4 για να φροντίσω τα 67 ζώα μου» – Μνήμες εξορίας, οικογένεια και ο «μπαμπάς» Μίκης

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη μιλά για τη ζωή δίπλα στον «μπαμπά» Μίκη, τις εξορίες, τα ταξίδια, τους Κακογιάννη–Χατζηδάκι και τα 67 ζώα που φροντίζει κάθε μέρα από τις 4 τα ξημερώματα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Έρευνα για τις επενδύσεις: Προτελευταία η Ελλάδα στην ΕΕ – Εκτός στόχου οι κυβερνητικές προβλέψεις

Προδημοσίευση της έρευνας του Ινστιτούτου ΕΝΑ για τις επενδύσεις: Συστηματική αστοχία στις προβλέψεις, προβληματικό το μείγμα - Κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα η προτελευταία θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΣΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων – Πιο εύκολη η επέκτασή τους
«Ιστορική συμφωνία» 26.11.25

Υπεγράφη η συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Πιο εύκολη η επέκτασή τους

Η ΓΣΕΕ θα μπορεί να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ επικουρικά εφόσον προσκληθεί από μέλος της να το κάνει, ώστε να εφαρμόζεται η νέα δυνατότητα της επέκτασης

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ
Εξεταστική Επιτροπή 26.11.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Σεμερτζίδου: Άλλο ένα «τυχερό» στέλεχος της ΝΔ που κέρδιζε λαχεία ή τζόκερ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν την αξιοπιστία της κατάθεσης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Δεν κατάφερε να γίνει στοιχειωδώς πειστική», αναφέρουν τονίζοντας ότι «η εξέτασή της ανέδειξε σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων και τη σύνδεσή τους με πολιτικά και οικονομικά δίκτυα».

Σύνταξη
Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»
ΟΠΕΚΕΠΕ 26.11.25

Προκλητική η Σεμερτζίδου στην Εξεταστική: «Η Ferrari είναι του συζύγου μου, δεν ήξερα ότι πρέπει να πάρω άδεια να την οδηγήσω»

Η πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, Καλλιόπη Σεμερτζίδου καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή που ερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι έχει στην κατοχή της μόνο ένα scooter 125cc.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
