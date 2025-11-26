Κρήτη: Μείωση στην παραγωγή ελαιολάδου – Ο δάκος «ανέβασε» την οξύτητα

Για δεδομένη μείωση της φετινής παραγωγής ελαιολάδου στην Κρήτη κάνει λόγο ο πρόεδρος των ελαιουργών Ηρακλείου, Μάκης Αφθονίδης, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα διαφέρει από περιοχή σε περιοχή -ακόμη και σε αποστάσεις πέντε χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της συγκομιδής και της άλεσης, «το σύνολο της Κρήτης φαίνεται φέτος να έχει σαφώς μειωμένη παραγωγή». Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η υποβαθμισμένη ποιότητα, αφού σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά και το 1 οξέο, ενώ δεν λείπουν και περιπτώσεις με ακόμη υψηλότερη οξύτητα», τονίζει ο κ. Αφθονίδης.

Μάλιστα όπως αναφέρει, μιλώντας στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ, η σύγκριση με την περσινή χρονιά είναι απογοητευτική, καθώς, ενώ πέρσι οι περισσότερες αλέσεις ξεκινούσαν από δύο και τρεις γραμμές οξύτητας, φέτος εκκινούν μετά τις πέντε, με αρκετά ελαιοτριβεία να καταγράφουν ακόμα μεγαλύτερες τιμές.

Αποδίδει την εικόνα αυτή στη μη ολοκλήρωση του προγράμματος δακοκτονίας, υπογραμμίζοντας ότι οι τελευταίοι ψεκασμοί που δεν πραγματοποιήθηκαν είχαν «μεγάλη επίπτωση στην ποιότητα», οδηγώντας όχι μόνο σε υψηλά οξέα, αλλά και σε γεύσεις που δεν είναι αναμενόμενες από ένα κρητικό ελαιόλαδο.

«Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα φέτος και θα το βρούμε μπροστά μας», επισημαίνει, αναφερόμενος στις συνέπειες που θα υπάρξουν στην αγορά και στις τιμές.

Τι έγινε στο παρελθόν

Ο κ. Αφθονίδης υπενθυμίζει ότι παρόμοιο πρόβλημα είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν, όταν δεν είχαν εγκριθεί εγκαίρως τα κονδύλια για τη δακοκτονία. Τότε, η Περιφέρεια Κρήτης και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης είχαν αναλάβει πρωτοβουλία, προχωρώντας σε συμφωνία με τους προμηθευτές των φαρμάκων, ώστε το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί και οι προμηθευτές να πληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, αποτρέποντας έτσι φαινόμενα, όπως αυτά που παρατηρούνται φέτος.

Μάλιστα, αναφέρεται επίσης σε πρόσφατη εγκύκλιο σχετικά με τις υποχρεώσεις των ελαιουργείων στη διαχείριση του βιολογικού ελαιολάδου, ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι έχει ζητηθεί εξαίρεση της εισφοράς δακοκτονίας για την Κρήτη, καθώς το πρόγραμμα δεν εφαρμόστηκε όπως προβλεπόταν από το κράτος.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η εισφορά της δακοκτονίας, μπροστά στη ζημιά που υπέστη η παραγωγή, αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσό σε σχέση με τις απώλειες που καταγράφονται φέτος.

Δεν παίρνουν λάδι

«Σε επίπεδο εμπορίας, η αγορά αυτή την περίοδο παραμένει παγωμένη, καθώς -όπως λέει- η συντριπτική πλειοψηφία των ελαιουργών δεν αγοράζει λάδι, λόγω της αβεβαιότητας για το πού θα διαμορφωθούν οι τιμές τους επόμενους μήνες.

Βέβαια, υπάρχουν κάποιες τιμές που δίνονται στη δημοσιότητα και κυμαίνονται μεταξύ 4 και 5 ευρώ το κιλό, με την πλειοψηφία ωστόσο των ελαιουργών να μην μπαίνει στην αγορά».

Όπως τονίζει ο κ. Αφθονίδης: «Κάποιοι ελαιουργοί που διαθέτουν οικονομική δυνατότητα προχωρούν σε αγορές, όμως το κάνουν με μεγάλο ρίσκο, καθώς δεν γνωρίζουν ποια τιμή θα επικρατήσει, όταν θα θελήσουν να διαθέσουν το προϊόν». Παράλληλα, υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές συμφωνίες μεταξύ ελαιουργών και παλιών συνεργαζόμενων παραγωγών, στις οποίες δίνονται προκαταβολές για να εξυπηρετηθούν ανάγκες ρευστότητας και να μπορέσουν οι παραγωγοί να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εργασίες τους.

Πάντως, στις παραπάνω περιπτώσεις δεν μιλάμε για πωλήσεις αλλά για διευκολύνσεις, αφού οι παραγωγοί δεν «κόβουν» το λάδι σε κάποια τιμή, αλλά παίρνουν ένα ποσό το οποίο συνυπολογίζεται στην τελική συμφωνία.

Αντιδράσεις για τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής που πρέπει να κόβονται στο χωράφι

Σοβαρές αντιδράσεις προκαλεί στον ελαιοκομικό κόσμο η νέα υποχρέωση, που θα ισχύσει από την 1η Δεκεμβρίου 2025 και προβλέπει ότι κάθε μεταφορά ελαιολάδου και ελαιόκαρπου θα πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής. Ο πρόεδρος των ελαιουργών του Ηρακλείου, Μάκης Αφθονίδης, κάνει λόγο για ένα μέτρο που, όπως λέει, «δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε στην παραγωγή, ούτε στα ελαιουργεία, όσο κι αν η πολιτεία θέλει να βάλει τάξη».

Όπως εξηγεί, με τη συγκεκριμένη διάταξη ο παραγωγός, που μεταφέρει μόνος του τις ελιές στο ελαιουργείο, θα πρέπει να εκδώσει ηλεκτρονικά δελτίο αποστολής από το ίδιο το χωράφι. «Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν ούτε τάμπλετ, ούτε ίντερνετ στο χωράφι, ούτε ξέρουν να χειρίζονται τα συστήματα της ΑΑΔΕ.

Πώς θα κόβουν δελτίο; Από το χώμα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αφθονίδης. «Ο μικρός παραγωγός, ο ηλικιωμένος, ο άνθρωπος που μπαίνει στο χωράφι πριν ξημερώσει… δεν μπορεί και δεν ξέρει να ανοίγει εφαρμογές και να συμπληρώνει ηλεκτρονικές φόρμες».

Το πρόβλημα όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο, δεν σταματά εκεί. Το μέτρο δημιουργεί τεράστια διοικητική επιβάρυνση και στα ίδια τα ελαιουργεία. «Κάθε μέρα θα μπαίνουν δεκάδες μικρές ποσότητες: πέντε τσουβάλια από ένα λιόφυτο, άλλα πέντε από άλλο. Για κάθε παραλαβή θα πρέπει να κόβεται ξεχωριστό δελτίο.

Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Πως θα χρειαστώ δύο ανθρώπους ακόμη, όχι απλούς εργάτες, αλλά υπαλλήλους που να ξέρουν tablet, ΑΑΔΕ, ψηφιακές εφαρμογές. Είναι τεράστιο κόστος, ειδικά σε μια περίοδο που ήδη τρέχουμε για να προλάβουμε την παραγωγή», σημειώνει ο πρόεδρος των ελαιουργών.

Παράλληλα, ο κ. Αφθονίδης επισημαίνει ένα ακόμη πρακτικό ζήτημα, που, όπως λέει, δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους. Στα φορτηγά, που παραλαμβάνουν ελαιόκαρπο, εργάζονται συχνά οδηγοί ή εργάτες αλλοδαποί, οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν τις ελληνικές ψηφιακές πλατφόρμες.

«Πώς ακριβώς περιμένουν να εκδώσει δελτίο αποστολής ένας εργάτης που δεν γνωρίζει ούτε τη γλώσσα; Αν το φορτηγό παραλάβει από δέκα παραγωγούς την ίδια μέρα, θα σταματά κάθε είκοσι λεπτά για να κόβει δελτίο; Είναι αστείο και επικίνδυνο», δηλώνει.

Την ίδια στιγμή, η ΑΑΔΕ προβλέπει πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν με τη νέα διαδικασία. Όμως, όπως ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος των ελαιουργών, «δεν υπάρχει κανείς που να θέλει πρόστιμα. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για απειθαρχία -μιλάμε για αδυναμία. Το μέτρο, όπως είναι σχεδιασμένο, δεν εφαρμόζεται. Όχι σήμερα, ούτε και το 2025».

Ο κ. Αφθονίδης καταλήγοντας, αναφέρει: «Αν δεν αλλάξει το πλαίσιο, θα οδηγηθούμε μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Καθυστερήσεις, εντάσεις, ευθύνες που δεν μπορούμε να αναλάβουμε, πρόστιμα χωρίς λόγο και σοβαρή αναστάτωση στην παραγωγική διαδικασία. Η Πολιτεία πρέπει να το ξαναδεί, και μάλιστα σοβαρά. Αυτό το μέτρο, έτσι όπως είναι, δεν μπορεί να σταθεί».