Συγκλονίζει ο Γκοβού: «Ήμουν κοντά στον ακρωτηριασμό του ποδιού μου» (pic)
Ο άλλοτε άσος του Παναθηναϊκού, Σίντνεϊ Γκοβού, αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως βρισκόταν πολύ κοντά στο να ακρωτηριάσει το αριστερό του πόδι.
Σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη προχώρησε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο άλλοτε Γάλλος επιθετικός, Σίντνεϊ Γκοβού. Ο πρώην άσος βρέθηκε στη χώρα μας τη σεζόν 2010-11 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με το σημαντικότερο κατόρθωμά του να είναι το γκολ στο «Καμπ Νου» κόντρα στη Μπαρτσελόνα.
Ο Γκοβού παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της χώρας του, προχωρώντας σε μια αποκάλυψη που παραλίγο να του στοιχίσει το αριστερό του πόδι. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος υπέστη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, ενώ αγωνιζόταν στην Εβιάν.
Ο τραυματισμός αυτός παραλίγο να αποβεί μοιραίος για το αριστερό του πόδι, καθώς προσβλήθηκε από σταφυλοκοκκική λοίμωξη κατά τη διάρκεια της επέμβασης, με τον γιατρό να του συστήνει τον ακρωτηριασμό, με τον ίδιο να αρνείται.
Δείτε την αποκάλυψη του Γκοβού:
«Πονούσα τόσο πολύ που ένας γιατρός στο νοσοκομείο μου είπε ότι η καλύτερη λύση ήταν ο ακρωτηριασμός. Έπαιρνα μορφίνη και υπέφερα τόσο πολύ που είπα ναι. Ήμουν εντελώς κατεστραμμένος από τον πόνο. Ευτυχώς, ο ατζέντης μου, ο χειρουργός μου και η πρώην σύζυγός μου με έπεισαν τελικά να αρνηθώ».
🇫🇷 L’ancien international français devenu consultant pour Canal+, Sidney Govou a raconté lundi au Parisien avoir été proche d’une amputation de la jambe à la fin de sa carrière.https://t.co/BSx6RHIAlu pic.twitter.com/SjBpwbLIHd
— RMC Sport (@RMCsport) November 24, 2025
