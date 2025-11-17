Λίβανος: Νέα φονική επιδρομή του Ισραήλ – Σκότωσε τον διευθυντή σχολείου
Ο διευθυντής σχολείου ήταν το θύμα μιας ακόμα επιδρομής του Ισραήλ στον Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολά.
- Greenpeace: Υπάρχει εντατικοποίηση εμπορίου πυρηνικών υλικών μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας εν μέσω του πολέμου
- Ένα σύστημα που προστατεύει τους δικούς του: Πώς ο ισχυρός κύκλος του Έπσταϊν τον έκανε να μοιάζει φυσιολογικός
- Νέο μοντέλο στο επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει και πώς λειτουργεί
- Νέα 24ωρη απεργία στα τρένα – Ποια δρομολόγια επηρεάζονται
Αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωποι χθες Κυριακή στον νότιο Λίβανο, θέατρο αέναων πληγμάτων παρά την κατάπαυση του πυρός σε ισχύ ανάμεσα στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου (φωτογραφία από το Χ, επάνω, μετά την φονική επίθεση του Ισραήλ).
«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού (…) εναντίον οχήματος στην πόλη Αλ Μανσούρι, στην περιφέρεια της Τύρου, σκότωσε έναν πολίτη», συνόψισε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.
Πλήγμα ισραηλινού drone σκότωσε τον διευθυντή σχολείου στην πόλη Αλ Μανσούρι του Λιβάνου
Σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, πλήγμα ισραηλινού drone σκότωσε τον διευθυντή σχολείου στην περιοχή, τον Μοχάμεντ Σουάιχ.
Mohammad Shweikh, who was the principal of Al-Mansouri School, was killed in the Israeli drone strike that targeted his car moments ago in Al-Mansouri, southern Lebanon. pic.twitter.com/hI8PIaQBjK
— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 16, 2025
Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν αντέδρασαν αμέσως στις πληροφορίες αυτές.
Νωρίτερα χθες, η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι άνοιξε πυρ εναντίον μελών της στο νότιο τμήμα της χώρας.
Το Ισραήλ διαβεβαίωσε από την άλλη ότι δεν στοχοποίησε τους κυανόκρανους «εσκεμμένα».
Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που έβαλε τέλος τον Νοέμβριο του 2024 στις εχθροπραξίες ενός και πλέον χρόνου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να διεξάγει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς σε όλη τη λιβανική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως οχυρά του σιιτικού κινήματος για να αποτρέψει, όπως διατείνεται, την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων υποδομών του.
Πιέσεις για αφοπλισμό
Η FINUL εργάζεται μαζί με τον στρατό του Λιβάνου για να εγγυηθεί την εφαρμογή της συμφωνίας της 27ης Νοεμβρίου 2024.
Η Χεζμπολά θεωρείται πως βγήκε αποδυναμωμένη από τον πόλεμο με το Ισραήλ και η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί έντονη πίεση σε αυτήν του Λιβάνου για να την αφοπλίσει, να αναθέσει στον στρατό της να της αφαιρέσει τον οπλισμό — κάτι που το σιιτικό κίνημα αρνείται να αποδεχθεί.
Πηγή: ΑΠΕ
- Λίβανος: Νέα φονική επιδρομή του Ισραήλ – Σκότωσε τον διευθυντή σχολείου
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Δύο μέτρα και δύο σταθμά
- Γάζα: Η Χαμάς και άλλες οργανώσεις απορρίπτουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ
- Τα όπλα και ο ηθικός αυτουργός της βομβιστικής επίθεσης – Τα κενά της ΕΛ.ΑΣ. για τα Βορίζια
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 17.11.2025]
- Πανηγυρικά στο Μουντιάλ η Νορβηγία με «τεσσάρα» στην Ιταλία (1-4)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις