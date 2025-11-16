Βολτεμάντε vs Ρουμενίγκε: Κι όμως έγινε, με αφορμή την «ηλίθια μεταγραφή»!

Βρήκε την ευκαιρία ο Νικ Βολτεμάντε να απαντήσει στον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε. Ο πρώην πρόεδρος της Μπάγερν είχε χαρακτηρίσει «ηλίθιους» του Αγγλους, επειδή η Νιούκαστλ δαπάνησε 75 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 23χρονο Γερμανό επιθετικό από την Στουτγάρδη την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Η ευκαιρία που περίμενε ο Νικ Βολτεμάντε δόθηκε με συνέντευξη που παραχώρησε στην κυριακάτικη έκδοση της Bild. Ετσι βρήκε την ευκαιρία να περάσει στην αντεπίθεση με αφορμή τα σχόλια που έγιναν γύρω από τη μεταγραφή του.

Κορυφαίο θέμα η απάντηση στη δήλωση του Ρουμενίγκε. «Οι συμπαίκτες μου σχολίασαν το θέμα, εγώ όχι. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σωστό. Έγινε πολύς ντόρος γύρω από το όνομά μου, τη Μπάγερν και το ποσό της μεταγραφής, αυτή ήταν η ιστορία του καλοκαιριού. Οι τίτλοι παντού έλεγαν “ηλίθιοι”. Πάντως, διάβασα ολόκληρη τη δήλωση του κ. Ρουμενίγκε, ήταν κάπως ατυχής, αλλά όχι τόσο δραματική», τόνισε ο Βολτεμάντε.

Ο Νικ Βολτεμάντε θυμήθηκε και τον θόρυβο που υπέγραψε στη Νιούκαστλ, σπάζοντας το ρεκόρ πώλησης της Στουτγάρδης. «Το ποσό της μεταγραφής ήταν παντού, δεν μπορούσα να το αποφύγω. Αλλά εγώ δεν επέλεξα αυτή την κατάσταση και δεν είμαι υπεύθυνος για τα ποσά. Παρ’ όλα αυτά, ήμουν χαρούμενος που η Νιούκαστλ είδε αρκετό ταλέντο σε μένα ώστε να πληρώσει αυτό το ποσό. Στην ομάδα, τα χρήματα της μεταγραφής δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Στην Αγγλία μάλιστα το αντιμετωπίζουν πιο χαλαρά σε σχέση με τη Γερμανία».

Το ξεκίνημα του 23χρονου Νικ Βολτεμάντε με τη φανέλα της Νιούκαστλ έχει θετικό πρόσημο. Απόδειξη ότι μετράει έξι γκολ σε 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Για τη μέχρι τώρα πορεία του στην Premier League, ο Βολτεμάντε παραδέχθηκε ότι στην αρχή είχε πίεση και σχολίασε: «Η αρχή της σεζόν δεν ήταν ιδανική, υπήρχε πίεση, ειδικά αφού ο κορυφαίος επιθετικός της ομάδας, ο Αλεξάντερ ‘Ισακ, είχε φύγει για την Λίβερπουλ. Είμαι, όμως, πολύ χαρούμενος που αυτή η πίεση υποχώρησε».

Το σχόλιο του Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε για το ποσό που δαπάνησε η Νιούκαστλ για τον Βολτεμάντε δεν είναι τυχαίο. Ο 23χρονος επιθετικός βρισκόταν στο στόχαστρο της Μπάγερν…