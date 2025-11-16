Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε πρόσφατα στο «Woman’s World» ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Είπε ότι η ταινία «έχασε εντελώς» το κωμικό στυλ που εισήγαγε ο Ζάκερ, ο αδελφός του Τζέρι και ο Τζιμ Αμπραχάμ.

«Ο αδελφός μου, ο Τζέρι, και ο συνεργάτης μας, ο Τζιμ Αμπραχάμ, άρχισαν να κάνουν παρωδίες πριν από 50 χρόνια και δημιουργήσαμε το δικό μας στυλ — και το κάναμε τόσο καλά που φαίνεται εύκολο, προφανώς», εξήγησε ο Ζάκερ. «Οι άνθρωποι άρχισαν να το αντιγράφουν, όπως ο Σεθ ΜακΦάρλαν για το νέο Naked Gun. Το έχασε εντελώς».

Ο ΜακΦάρλαν ήταν ένας από τους κύριους παραγωγούς του έργου και συνέβαλε με «πρόσθετο υλικό», σύμφωνα με το IMDb.

«Δεν πρέπει να ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για κωμωδίες»

Ο Ζούκερ στάθηκε επίσης στο κόστος παραγωγής της ταινίας «Naked Gun» του 2025. Η νέα εκδοχή είχε κόστος 42 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η αρχική ταινία του Ζούκερ από το 1988 κόστισε 14,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το AFI.

Ωστόσο, λόγω πληθωρισμού, τα 14,5 εκατομμύρια δολάρια αντιστοιχούν σε περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια το 2025, ποσό που δεν απέχει πολύ από τον προϋπολογισμό της νέας ταινίας «Naked Gun».

«Δεν πρέπει να ξοδεύεις πάρα πολλά χρήματα για κωμωδίες», είπε ο Ζούκερ. «Οι μεγάλοι προϋπολογισμοί και η κωμωδία είναι αντίρροπα, και στο νέο «Naked Gun» μπορείς να δεις ότι ξόδεψαν πολλά χρήματα[…] προσπαθώντας να αντιγράψουν το στυλ μας».

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Airplane!» πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι η νέα ταινία «Naked Gun», όπως και πολλές ακόμη κωμωδίες που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια, αποσκοπούν μονάχα στο κέρδος.

«Όλοι το κάνουν για τα χρήματα πια, και αυτό φαίνεται να είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ήθελαν να γυρίσουν μια νέα ταινία Naked Gun», υποστήριξε.

«Μας εξήγησε ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να είναι ο σοβαρός»

Ο σκηνοθέτης τόνισε ότι «υπάρχει μια συγκεκριμένη μέθοδος» που αυτός και οι συνεργάτες του καλλιέργησαν με μια λίστα 15 κανόνων για τις παρωδίες.

«Τους διδάσκω με την ελπίδα ότι αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει ξανά μια ταινία σαν αυτή, θα το κάνει σωστά», είπε.

Ο Ζούκερ είπε ότι οι τρεις τους άρχισαν να επινοούν κανόνες μετά από συμβουλή ενός φίλου που τους είδε να παίζουν σε μια παράσταση στο Λος Άντζελες.

«Μας εξήγησε ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που να είναι ο σοβαρός, ενώ ο άλλος κάνει τα αστεία», θυμήθηκε. «Ο άνθρωπος που έπρεπε να είναι ο σοβαρός προσπαθούσε επίσης να είναι αστείος, οπότε αυτό δεν δούλεψε, και αυτό έγινε ο πρώτος μας κανόνας. Από εκεί, καταλήξαμε σε 14 ακόμη κανόνες, συμπεριλαμβανομένου του τελευταίου, που είναι: ‘Δεν υπάρχουν κανόνες’», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: EW | Variety