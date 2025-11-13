Τρομακτικές στιγμές βίωσε 16χρονη μαθήτρια στον Χολαργό – Νεαροί την περίμεναν έξω από μαγαζί να της επιτεθούν

Έναν εφιάλτη έζησε μια 16χρονη μαθήτρια, όταν επέστρεφε από το σχολείο της στον Χολαργό.

Το περιστατικό στον Χολαργό

Το ανήλικο κορίτσι σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει στην αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) και ενώ περπατούσε προς το σπίτι της, στην οδό 17ης Νοεμβρίου, αντιλήφθηκε μια ομάδα νεαρών να την ακολουθεί.

Παρά τον τρόμο η 16χρονη αντέδρασε απόλυτα ψύχραιμα, ακολουθώντας διαδρομή που υπήρχε κίνηση, μέχρι που μπήκε σε μια κάβα για να τους παραπλανήσει οτι θα έκανε κάποια αγορά, όμως εκείνη κρύφτηκε και ζήτησε βοήθεια απο την υπάλληλο, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Οι δράστες όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, είχαν στήσει καρτέρι στην ανήλικη και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε από την επιχείρηση για να της επιτεθούν. Ο μαυροφορεμένος άνδρας κάνει λίγα βήματα προς την πλατεία για να μην κριθεί ύποπτος αλλά επιστρέφει στο σημείο για να έχει απόλυτη οπτική επαφή. Οι δύο συνεργοί του βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

«Μια γυναίκα που εργαζόταν στην κάβα είδε την κόρη μου να κρύβεται πίσω απο το τζάμι. Της εξήγησε τι συνέβη και της είπε να μπει στο εσωτερικό της επιχείρησης όσο εκείνη κατόπτευε τις κινήσεις τους και τηλεφωνούσε παράλληλα στην αστυνομία. Μέχρι να έρθει η αστυνομία, είχαν φύγει. Όλοι δώσαμε καταθέσεις ενώ οι άνδρες της ασφάλειας περισυνέλλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας», ανέφερε η μητέρα της 16χρονης.

Στην κατάθεση της η 16χρονη περιέγραψε τρεις άνδρες μαυροφορεμένους, νεαρής ηλικίας, οι οποίοι μιλούσαν σπαστά ελληνικά.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές παρόμοια υπόθεση σημειώθηκε και πριν λίγες μέρες σε μπαρ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Σε εκείνη την περίπτωση πάλι νεαρά κορίτσια αντιλήφθηκαν παρέα νεαρών αλλοδαπών να τις παρακολουθούν.

Οι αρχές μέσα σε μόλις πέντε ημέρες από το πρώτο περιστατικό και μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, το βράδυ της Τετάρτης, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες της συμμορίας.