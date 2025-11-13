Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε κατάστημα και «πέρασε» μέσα από τη βιτρίνα του, κάνοντάς την σμπαράλια.

Πώς συνέβη το τροχαίο στο Ηράκλειο

Όλα συνέβησαν περίπου στις 12:10 το βράδυ κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το creta24.gr, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Στο αυτοκίνητο εκτός από τον οδηγό επέβαιναν και άλλα τέσσερα άτομα.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία, που τοποθέτησε μάλιστα και κορδέλες, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Δείτε εικόνες από το σημείο: