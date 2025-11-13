ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Δεν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που τα οχήματά μας δεν ήταν τίποτα παραπάνω από μία καμπίνα με ρόδες και τα μηχανικά μέρη που απαιτούνταν για να λειτουργήσουν. Ωστόσο, σήμερα, οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών που κάνουν τη μετακίνηση ασφαλέστερη, ευκολότερη και πιο ευχάριστη από ποτέ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η αυτοκινητοβιομηχανία, ένας από τους πιο σύνθετους βιομηχανικούς κλάδους, βρίσκεται σε ένα από τα πιο σημαντικά σταυροδρόμια της ιστορίας της. Οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), οι απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξατομίκευση της εμπειρίας του οδηγού αυξάνονται συνεχώς, διαμορφώνοντας ένα τοπίο εξαιρετικά ανταγωνιστικό και γεμάτο προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες για εκείνους που επενδύουν με όραμα τη βιωσιμότητα στο μέλλον της κινητικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΔΕΗ γίνεται μέρος αυτής της αλλαγής, διευρύνοντας το ήδη εκτεταμένο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, ξεπερνώντας το ορόσημο των 3.000 σημείων φόρτισης σε περισσότερες από 800 τοποθεσίες πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Ομίλου ΔΕΗ να επιταχύνει τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης.

Η ΔΕΗ blue οδηγεί την ανάπτυξη της βιώσιμης μετακίνησης στην Ελλάδα

Με περισσότερες από 500 θέσεις ταχυφόρτισης (DC/HPDC) και 39 ΔΕΗ blue Hubs που λειτουργούν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, η ΔΕΗ blue έχει δημιουργήσει το πιο εκτεταμένο και αξιόπιστο δίκτυο δημόσιας φόρτισης στην Ελλάδα. Από τις μεγάλες πόλεις έως τα νησιά και τις εθνικές οδούς, η πρόσβαση σε σταθμούς φόρτισης γίνεται πλέον πιο εύκολη από ποτέ, διασφαλίζοντας άνεση και σιγουριά για κάθε οδηγό ηλεκτρικού οχήματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΔΕΗ blue Hub στο Εμπορικό Πάρκο Πάτρας (Top Parks) – το ισχυρότερο στην Ελλάδα – με συνολική ισχύ 1,2 MW, το οποίο υποστηρίζει την ταυτόχρονη φόρτιση έως και 29 οχημάτων, ενώ διαθέτει και υπερταχυφορτιστή έως 360kW. Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιείται με βάση σύγχρονες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών προσαρμογών για άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την άνεση των χρηστών.

Την ίδια στιγμή, η ένταξη της ΔΕΗ blue στη ChargeUp Europe, τον ευρωπαϊκό οργανισμό που εκπροσωπεί τη βιομηχανία υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, επιβεβαιώνει τον ρόλο της εταιρείας ως πρωτοπόρου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΔΕΗ blue συνεισφέρει ενεργά στη διαμόρφωση των προτύπων και των πολιτικών που καθορίζουν το μέλλον της ηλεκτροκίνησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ΔΕΗ blue δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική παρουσία των σταθμών φόρτισης. Συγκεκριμένα, μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής PPC blue, η οποία είναι διαθέσιμη σε iOS και Android συσκευές, οι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων έχουν πλέον τον πλήρη έλεγχο της εμπειρίας φόρτισης στα χέρια τους. Η εφαρμογή επιτρέπει γρήγορη αναζήτηση και κράτηση ταχυφορτιστή, εμφάνιση εκτιμώμενης ώρας άφιξης, πλοήγηση προς τον σταθμό και πρόσβαση σε προγράμματα προνομίων και επιβράβευσης, όπως το Re charge | Re ward.

Επιπλέον, η υπηρεσία PPC blueTrips δίνει τη δυνατότητα στους οδηγούς να σχεδιάζουν τα ταξίδια τους, με προτεινόμενες στάσεις φόρτισης βασισμένες στο μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα. Η ψηφιακή εμπειρία της ΔΕΗ blue ενισχύει την άνεση και την ασφάλεια των οδηγών, επιτρέποντάς τους να προγραμματίζουν κάθε διαδρομή με ευκολία, να παρακολουθούν τη διαδικασία φόρτισης σε πραγματικό χρόνο και να αξιοποιούν πλήρως τις υποδομές δημόσιας και ιδιωτικής φόρτισης.

Σε μία μεταβατική εποχή όπου η τεχνολογία επαναπροσδιορίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητας, η ηλεκτροκίνηση δεν αποτελεί απλώς μία νέα τάση, αλλά μία επιτακτική ανάγκη για ένα καθαρότερο μέλλον. Με τη ΔΕΗ blue στην πρώτη γραμμή της αλλαγής, η μετάβαση προς τη βιώσιμη κινητικότητα δεν είναι ένα μακρινό όραμα, αλλά μια πραγματικότητα που βρίσκεται ήδη στους ελληνικούς δρόμους.