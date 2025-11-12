Κουτάισι – Περιστέρι Betsson 53-101: Nίκησε με 48 πόντους διαφορά και «αγκάλιασε» την πρόκριση

Μια… ανάσα από τη φάση των «16» του FIBA Europe Cup είναι το Περιστέρι Betsson, το οποίο πέρασε σαν «σίφουνας» από την έδρα της Κουτάισι με το ευρύ 101-53, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων της διοργάνωσης.

Με αυτή τη νίκη, η ελληνική ομάδα ανέβηκε στο 4-1, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη 2η θέση του ομίλου και την πρόκριση στην επόμενη φάση του FIBA Europe Cup, αφού θα βρίσκεται ανάμεσα στις έξι καλύτερες δεύτερες των 10 ομίλων.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν αντιμετώπισε προβλήματα, αφού αν εξαιρέσουμε ένα μικρό κομμάτι στην εκκίνηση του ματς, είχε τον απόλυτο έλεγχο και όσο περνούσε η ώρα μεγάλωνε τη διαφορά για να φτάσει εν τέλει στο θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για την Ελληνική ομάδα ήταν ο Τζέικ Φαν Τουμπέργκερ με 18 πόντους, έχοντας τις βοήθειες των επίσης «διψήφιων», Αλβάρο Καρντένας (14π), Ράιλι Αμπερκρόμπι (12π) και Δημήτρη Κακλαμανάκη (10π). Από την άλλη πλευρά, ο Ταϊρί Μπόικιν είχε 13 πόντους, ο Λούκα Αλαβίτζε 12 και ο Νικολόζι Σοσέλια 11.

Τα δεκάλεπτα: 16-22, 23-48, 39- 74, 53-101

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Κουτάισι (Τουγκούσι): Μπερεκασβίλι (3 ριμπάουντ), Καβταράτζε 5 (1/2 δίποντα, 3/6 βολές), Μπράουνινγκ, Σοσέλια 11 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές), Μπόικιν 13 (2/3 δίποντα, 3/9 τρίποντα), Αλαβίτζε 12 (4/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές), Τσεισβίλι 2 (1/2 δίποντα), Νταλισβίλι 5 (1/2 δίποντα,3/4 βολές) , Σουλαμπερίτζε 3 (1/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Νταρμπαίτζε (4 ριμπάουντ), Γκίλσον 2 (1/4 δίποντα).

Περιστέρι BETSSON(Ξανθόπουλος): Νίκολς 8 (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντ και 4 ασίστ), Καρντένας 14 7/8 δίποντα και 4 κλεψίματα), Τούμπεργκεν 18 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3/4 βολές και 3 ριμπάουντ), Πετράκης 4 (2/4 δίποντα), Πέιν 8 (4/6 δίποντα, 5 κλεψίματα και 9 ριμπάουντ), Μουράτος 6 (1/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολές και 7 ριμπάουντ), Θωμάκος 9 (3/5 τρίποντα), Τζιάλας 2 (1/1 δίποντα), Αμπερκρόμπι 12 (2/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/2 βολές), Κακλαμανάκης 10 (5/9 δίποντ και 6 ριμπάουντ), Χάρις 4 (1/4 δίποντα, 2/2 βολές), Παπαγεωργίου 6 (2/3 τρίποντα).