Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν τη φήμη των πιο ενθουσιωδών γυμνιστών της Ευρώπης, αλλά μια έρευνα δείχνει ότι οι Δανοί όχι μόνο είναι πιο ανεκτικοί στο να γδύνονται δημόσια, αλλά είναι πιο πιθανό να το έχουν κάνει κιόλας.

Η έρευνα της YouGov σε έξι δυτικοευρωπαϊκές χώρες – το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία – διαπίστωσε ότι οι Δανοί ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους – και ότι το είχαν κάνει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγάλες πλειοψηφίες και στις έξι χώρες συμφώνησαν ότι ήταν εντάξει να γδύνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους γυμνισμού, με το 84-94% να μην έχει προβλήματα με ιδιωτικές κατασκηνώσεις γυμνιστών και το 77-91% να έχει εντάξει με παραλίες γυμνιστών, αν και το 17% των Γάλλων και Ιταλών εξέφρασαν αντίρρηση.

Δανία και… γυμνιστές

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αποδοκίμασαν το γυμνό σε μέρη όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, το 35% των Δανών θεώρησε ότι ήταν εντάξει να γδυθούν σε μια παραλία χωρίς γυμνιστές και το 87% πίστευε ότι ήταν εντάξει να είναι κανείς γυμνός στον κήπο του.

Ήταν επίσης πιο ανοιχτοί στην ιδέα του γυμνού στην ανοιχτή ύπαιθρο, ενώ οι πλειοψηφίες σε άλλες χώρες, που κυμαίνονταν από 58% στη Γερμανία έως 78% στη Βρετανία, θεωρούσαν απαράδεκτες τις γυμνές περιπλανήσεις.

Οι Δανοί ήταν επίσης μακράν οι πιο ανεκτικοί στις βουτιές σε νερό σε θάλασσα, λίμνες ή ποτάμια, με το 64% να λέει ότι η πρακτική ήταν απολύτως εντάξει, σε σύγκριση με μόνο το 25% των Ιταλών, το 31% των Γάλλων, το 32% των Βρετανών και το 49% των Γερμανών.

Οι Δανοί επίσης εφαρμόζουν αυτά που κηρύττουν. Όταν ρωτήθηκαν σε ποιο από αυτά τα επτά περιβάλλοντα είχαν βρεθεί γυμνοί ως ενήλικες, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν τουλάχιστον ένα, τουλάχιστον μία φορά. Αυτό σε σύγκριση με το 45% των Γερμανών και το 44% των Ισπανών.

Υπήρχε ένα έντονο χάσμα μεταξύ αυτών των τριών χωρών και των υπολοίπων, με μόλις το 31% των Γάλλων, το 25% των Βρετανών και το 22% των Ιταλών να ομολογούν ότι έχουν εκτεθεί σε δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους.

Οι Δανοί ήταν πιο πιθανό να είναι γυμνοί στον κήπο τους ή να κάνουν βουτιές στο νερό, σε ποσοστό 36-37%, σε σύγκριση με μόνο 27-29% των Ισπανών, 20-29% των Γερμανών, 19% των Γάλλων, 13-14% των Βρετανών και 11-12% των Ιταλών.

Γερμανία και… γυμνιστές

Οι Γερμανοί, ωστόσο, ήταν οι πρωταθλητές όσον αφορά το να είναι κανείς γυμνός σε χώρους σχεδιασμένους για τον σκοπό αυτό, αντανακλώντας μια «κουλτούρα του ελεύθερου σώματος» – Freikörperkultur ή FKK – που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η δημοτικότητα του FKK έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η χώρα παραμένει μια από τις πιο φιλελεύθερες στον κόσμο όσον αφορά τον δημόσιο γυμνισμό σε καθορισμένους χώρους, με τμήματα παραλιών, όχθεων λιμνών και κάμπινγκ να προορίζονται από το νόμο για την πρακτική αυτή. Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο το 12% των Δανών είχε γδυθεί σε έναν ειδικό χώρο γυμνισμού, όπως μια παραλία ή ένα κάμπινγκ, ποσοστό μεγαλύτερο από τους Βρετανούς (6%), παρόμοιο με τους Γάλλους (14%) και τους Ιταλούς (11%), αλλά λιγότεροι από τους Ισπανούς (22%) και τους Γερμανούς (25%). Οι Δανοί ήταν επίσης πιο πιθανό να δηλώσουν ότι θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δημόσια γύμνια, με το 50% να λέει ότι θα ήταν διατεθειμένοι να γδυθούν σε δημόσιο χώρο σε σύγκριση με το 42% των Γερμανών, το 38% των Ισπανών, το 34% των Γάλλων και το 29% των Βρετανών και των Ιταλών. Οι άνδρες ήταν πιο πρόθυμοι από τις γυναίκες και στις έξι χώρες. Στη Δανία, οι νεότερες γενιές ήταν πιο ανοιχτές στον γυμνισμό, αλλά στη Γερμανία συνέβη το αντίθετο: το 31% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εμφανιστούν γυμνοί δημόσια, σε σύγκριση με το 46-48% των ατόμων άνω των 50 ετών.

* Με πληροφοερίες από τον Guardian