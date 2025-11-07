newspaper
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
06.11.2025 | 23:02
Ισχυρή έκρηξη σε διαμέρισμα στον Νέο Κόσμο (βίντεο)
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη
Κόσμος 07 Νοεμβρίου 2025 | 06:00

Γυμνιστές: Ο λαός με τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ευρώπη

Έρευνα της YouGov διαπίστωσε ότι οι κάτοικοι μιας χώρας στην Ευρώπη ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους - και ότι το είχαν κάνει

Οι Γερμανοί μπορεί να έχουν τη φήμη των πιο ενθουσιωδών γυμνιστών της Ευρώπης, αλλά μια έρευνα δείχνει ότι οι Δανοί όχι μόνο είναι πιο ανεκτικοί στο να γδύνονται δημόσια, αλλά είναι πιο πιθανό να το έχουν κάνει κιόλας.

Η έρευνα της YouGov σε έξι δυτικοευρωπαϊκές χώρες – το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία – διαπίστωσε ότι οι Δανοί ήταν πιο πιθανό να πουν ότι ήταν απολύτως εντάξει να εμφανίζονται γυμνοί σε δημόσιους χώρους – και ότι το είχαν κάνει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μεγάλες πλειοψηφίες και στις έξι χώρες συμφώνησαν ότι ήταν εντάξει να γδύνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους γυμνισμού, με το 84-94% να μην έχει προβλήματα με ιδιωτικές κατασκηνώσεις γυμνιστών και το 77-91% να έχει εντάξει με παραλίες γυμνιστών, αν και το 17% των Γάλλων και Ιταλών εξέφρασαν αντίρρηση.

Δανία και… γυμνιστές

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα αποδοκίμασαν το γυμνό σε μέρη όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, το 35% των Δανών θεώρησε ότι ήταν εντάξει να γδυθούν σε μια παραλία χωρίς γυμνιστές και το 87% πίστευε ότι ήταν εντάξει να είναι κανείς γυμνός στον κήπο του.

Ήταν επίσης πιο ανοιχτοί στην ιδέα του γυμνού στην ανοιχτή ύπαιθρο, ενώ οι πλειοψηφίες σε άλλες χώρες, που κυμαίνονταν από 58% στη Γερμανία έως 78% στη Βρετανία, θεωρούσαν απαράδεκτες τις γυμνές περιπλανήσεις.

Οι Δανοί ήταν επίσης μακράν οι πιο ανεκτικοί στις βουτιές σε νερό σε θάλασσα, λίμνες ή ποτάμια, με το 64% να λέει ότι η πρακτική ήταν απολύτως εντάξει, σε σύγκριση με μόνο το 25% των Ιταλών, το 31% των Γάλλων, το 32% των Βρετανών και το 49% των Γερμανών.

Οι Δανοί επίσης εφαρμόζουν αυτά που κηρύττουν. Όταν ρωτήθηκαν σε ποιο από αυτά τα επτά περιβάλλοντα είχαν βρεθεί γυμνοί ως ενήλικες, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν τουλάχιστον ένα, τουλάχιστον μία φορά. Αυτό σε σύγκριση με το 45% των Γερμανών και το 44% των Ισπανών.

Υπήρχε ένα έντονο χάσμα μεταξύ αυτών των τριών χωρών και των υπολοίπων, με μόλις το 31% των Γάλλων, το 25% των Βρετανών και το 22% των Ιταλών να ομολογούν ότι έχουν εκτεθεί σε δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους.

Οι Δανοί ήταν πιο πιθανό να είναι γυμνοί στον κήπο τους ή να κάνουν βουτιές στο νερό, σε ποσοστό 36-37%, σε σύγκριση με μόνο 27-29% των Ισπανών, 20-29% των Γερμανών, 19% των Γάλλων, 13-14% των Βρετανών και 11-12% των Ιταλών.

Γερμανία και… γυμνιστές

Οι Γερμανοί, ωστόσο, ήταν οι πρωταθλητές όσον αφορά το να είναι κανείς γυμνός σε χώρους σχεδιασμένους για τον σκοπό αυτό, αντανακλώντας μια «κουλτούρα του ελεύθερου σώματος» – Freikörperkultur ή FKK – που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Η δημοτικότητα του FKK έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η χώρα παραμένει μια από τις πιο φιλελεύθερες στον κόσμο όσον αφορά τον δημόσιο γυμνισμό σε καθορισμένους χώρους, με τμήματα παραλιών, όχθεων λιμνών και κάμπινγκ να προορίζονται από το νόμο για την πρακτική αυτή.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο το 12% των Δανών είχε γδυθεί σε έναν ειδικό χώρο γυμνισμού, όπως μια παραλία ή ένα κάμπινγκ, ποσοστό μεγαλύτερο από τους Βρετανούς (6%), παρόμοιο με τους Γάλλους (14%) και τους Ιταλούς (11%), αλλά λιγότεροι από τους Ισπανούς (22%) και τους Γερμανούς (25%).

Οι Δανοί ήταν επίσης πιο πιθανό να δηλώσουν ότι θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δημόσια γύμνια, με το 50% να λέει ότι θα ήταν διατεθειμένοι να γδυθούν σε δημόσιο χώρο σε σύγκριση με το 42% των Γερμανών, το 38% των Ισπανών, το 34% των Γάλλων και το 29% των Βρετανών και των Ιταλών.

Οι άνδρες ήταν πιο πρόθυμοι από τις γυναίκες και στις έξι χώρες. Στη Δανία, οι νεότερες γενιές ήταν πιο ανοιχτές στον γυμνισμό, αλλά στη Γερμανία συνέβη το αντίθετο: το 31% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών δήλωσαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εμφανιστούν γυμνοί δημόσια, σε σύγκριση με το 46-48% των ατόμων άνω των 50 ετών.

 * Με πληροφοερίες από τον Guardian 

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Μεξικό: Ενας 17χρονος ταυτοποιείται ως ο δράστης της δολοφονίας δημάρχου
Μεξικό 07.11.25

Ενας έφηβος ταυτοποιείται ως ο δολοφόνος δημάρχου

Οι αρχές στο Μεξικό ανακοινώνουν ότι ένας 17χρονος διέπραξε τη δολοφονία του δημάρχου της Ουρουαπάν, και ειδικοί αποκαλύπτουν ότι συμμορίες εκπαιδεύουν συχνά ανηλίκους για να διαπράξουν εγκλήματα.

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζητά από τον έως… πρότινος τζιχαντιστή πρόεδρο της Συρίας να πολεμήσει τους τζιχαντιστές
Μπελέμ 07.11.25

Ο Μακρόν ζητά από τον τζιχαντιστή Αλ Σάρα να πολεμήσει τους τζιχαντιστές

Ο πρόεδρος της Γαλλίας ζητά από τον ομόλογό του της Συρίας, τζιχαντιστή Αλ Σάρα, να «ενταχθεί στον διεθνή συνασπισμό που μάχεται εναντίον του Ντάες», της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης [βίντεο]
13 νεκροί 07.11.25

Η έρευνα της NTSB για το αεροπλάνο που συνετρίβη επικεντρώνεται στο ιστορικό συντήρησης

Το αεροπλάνο MD-11 είχε καθηλωθεί για επισκευές στο Τέξας λίγες εβδομάδες πριν από την πτώση, με τις επισκευές να αφορούν την δεξαμενή καυσίμου στο αριστερό -μοιραίο- φτερό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: 2 Κολομβιανοί καταδικάζονται από τη Ρωσία σε κατεχόμενα εδάφη επειδή πολέμησαν με τους Ουκρανούς
Ντονέτσκ 07.11.25

2 Κολομβιανοί καταδικάζονται σε κατεχόμενα εδάφη ως «μισθοφόροι» της Ουκρανίας

Δύο Κολομβιανοί που φέρεται να πολέμησαν στο πλευρό της Ουκρανίας, και συνελήφθησαν στη Βενεζουέλα, καταδικάστηκαν σε ουκρανική περιφέρεια κατεχόμενη από τον ρωσικό στρατό.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 07.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 07.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 07.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση
32.500 εκτοπισμένοι 07.11.25

Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα άφησε 5 εκατ. τόνους συντρίμμια – Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση

Ο ΟΗΕ κρούει καμπανάκι κινδύνου για την Τζαμάικα. Τα συντρίμμια φράζουν δρόμους, δεν επιτρέπουν πρόσβαση στα σχολεία και τα νοσοκομεία, καθυστερούν την παροχή βοήθειας και αποκατάσταση των υποδομών.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
10% από βδομάδα 06.11.25

ΗΠΑ: Η United Airlines θα κόψει 4% των πτήσεών της, λόγω έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Η απόφαση ελήφθη διότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ζήτησε να μειωθεί η κίνηση σε 40 πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, για λόγους ασφαλείας.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio
Music 07.11.25

Η τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει, δεν αντικαθιστά τους δημιουργούς – Η ιστορική συμφωνία της Universal με την Udio

Μετά από μήνες έντασης και νομικών συγκρούσεων, η μουσική βιομηχανία κάνει στροφή: η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απειλή, αλλά ως εργαλείο που λειτουργεί μέσα σε σαφή όρια, με στόχο να προστατεύσει και να ενισχύσει τον δημιουργό — όχι να τον αντικαταστήσει

Σύνταξη
Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία
Ελλάδα 07.11.25

Η Γενιά Ζ θέλει δουλειά όχι δουλεία

«ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν σήμερα, πρώτα, τα βασικά συμπεράσματα μεγάλης έρευνας που διενεργήθηκε σε νέους εργαζομένους και νέες εργαζόμενες, ηλικίας ως 29 ετών

Βασίλης Τσουκαλάς
Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης
Οικονομία 07.11.25

Συντάξεις: Αναμονή έως δύο χρόνια λόγω διαδοχικής ασφάλισης

Χιλιάδες ασφαλισμένοι με ένσημα σε περισσότερα από ένα Ταμεία περιμένουν πολλούς μήνες για την απονομή σύνταξης, εξαιτίας ελλείψεων στο μητρώο και έλλειψης προσωπικού στον ΕΦΚΑ

Ηλίας Γεωργάκης
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
Άπερκατ 07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν
Συντάξεις 07.11.25

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Προεκλογικό τρικ το προσωρινό «πάγωμα»; Ποιοι τη γλιτώνουν, ποιοι την πληρώνουν

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα αυξηθούν το 2027 μας καθησυχάζει η κυβέρνηση. Μόνο που το προσωρινό «πάγωμα» λειτουργεί ως προεκλογικό τρικ, αφού ο εργάσιμος βίος συνεχώς παρατείνεται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
