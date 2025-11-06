Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού Θοδωρής Πανάρετος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, με τον οδηγό του οποίου να τον εγκαταλείπει, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Ύδρας. Ευτυχώς ο 20χρονος είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τετάρτης (5/11), μετά την επικράτηση στον νοκ-άουτ αγώνα κυπέλλου απέναντι στο Περιστέρι (21-8). Συγκεκριμένα κατά την επιστροφή του αθλητή στο σπίτι του με τη μηχανή και ενώ φορούσε κράνος, αυτοκίνητο του οποίου ο οδηγός φέρεται να ήταν ανήλικος, τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε.

Τον Πανάρετο έσπευσαν να βοηθήσουν οι συμπαίκτες του και ο προπονητής του, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο προπονητής του Νικόλας Καραμάνης, τόνισε:

«Χθες, αμέσως μετά τον αγώνα, ένα αυτοκίνητο χτύπησε τον αθλητή μου Θοδωρή Πανάρετο και τον εγκατέλειψε. Τραυματίστηκε και τρέχαμε στο νοσοκομείο. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την νίκη».

«Περαστικά στον αθλητή της ομάδας μας Πανάρετο Θοδωρή ο οποίος μετά το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΓΣ Περιστερίου, κατευθυνόμενος προς το σπίτι του με τη μηχανή του, ένα αυτοκίνητο τον παρέσυρε και τον εγκατέλειψε.

Σύσσωμη η ομάδα ήταν δίπλα του στο περιστατικό και με γρήγορες και συντονισμένες κινήσεις, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και ευτυχώς διαφεύγει τον κίνδυνο.

Περαστικά Θοδωρή και γρήγορα πάλι πίσω στις πισίνες», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Υδραϊκός.