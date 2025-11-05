Στη «μάχη» του Κυπέλλου Ελλάδας ο Ολυμπιακός, κόντρα στον ΟΦΘ

Στη «μάχη» του Κυπέλλου Ελλάδας ρίχνεται, σήμερα (5/11, 19:00), ο Ολυμπιακός και συγκεκριμένα η ομάδα πόλο Ανδρών του συλλόγου.

Το απόγευμα της Τετάρτης, οι «ερυθρόλευκοι» νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον ΟΦΘ (Ομιλος Φίλων Θαλάσσης), τον οποίο υποδέχονται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο, σε νοκ άουτ ματς για τη φάση των «16» του θεσμού, με στόχο τη νίκη-πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Πούρος ενόψει του Ολυμπιακός – ΟΦΘ: «Να προετοιμαστούμε ενόψει Ραντνίτσκι»

Δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης έκανε ο Βαγγέλης Πούρος που ανέφερε χαρακτηριστικά πως «Αύριο (σ.σ σήμερα), αντιμετωπίζουμε τον ΟΦΘ για το Κύπελλο. Θέλουμε να αρχίσουμε δυνατά και σε αυτόν τον θεσμό. Να κάνουμε μια καλή προπόνηση, διότι την άλλη βδομάδα, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το Champions League, με την Ραντνίτσκι. Για αυτόν τον αγώνα, προπονούμαστε τις τελευταίες ημέρες, οπότε θέλουμε να προετοιμαστούμε και στο αυριανό ματς και φυσικά, να νικήσουμε».