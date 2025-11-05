Την πλήρη αντίθεσή τους στον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας που – σύμφωνα με τους ίδιους- έχει οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση της τιμής του ρεύματος και σε πτώση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο σύνολό της, δηλώνουν με επίκαιρη ερώτησή τους 11 βουλευτές της ΝΔ.

Συγκεκριμένα οι Γ. Βλάχος, Δ. Καλογερόπουλος, Θ. Καράογλου, Α. Κατσανιώτης, Μ. Κόνσολας, Α. Μπαρτζώκας, Χρ. Μπουκώρος, Γ. Οικονόμου, Ευρ. Στυλιανίδης, Γ. Στύλιος και Μ. Χρυσομάλλης, περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας στη χώρα μας και ζητούν λύσεις από τον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου.

«Η λειτουργία του χρηματιστηρίου Ενέργειας αναμφίβολα αποτελεί στρέβλωση στην αγορά που δεν μπορεί να γίνεται πλέον ανεκτή, χωρίς να προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά της χώρας», αναφέρουν χαρακτηριστικά και επισημαίνουν: «η εφαρμογή του target model στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν απέδωσε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και κυρίως δεν προκάλεσε την αναμενόμενη μείωση των τιμών χονδρικής και λιανικής πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος προς όφελος των καταναλωτών».

«Το μοντέλο οριακής τιμολόγησης (MCP) οδηγεί σε υπερκέρδη για όλες τις ΑΠΕ και τις φθηνές τεχνολογίες. Για κάθε MWh που πωλούν, το περιθώριό τους μπορεί να είναι τρεις έως πέντε φορές μεγαλύτερο από το κόστος παραγωγής. Το περιθώριο κέρδους είναι 74 % επί της τιμής αγοράς [(85 / 115) × 100] και και 283% πάνω από το κόστος παραγωγής [(85 / 30) × 100]. Άρα, κάθε 1 ευρώ κόστους σε ΑΠΕ αποφέρει περίπου 3,8 ευρώ έσοδα σε σημερινές αγορές. Έτσι λοιπόν, με βάση τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό μοντέλο αγοράς (Target model), οι ΑΠΕ έχουν καθαρό περιθώριο 45–50% κατά μέσο όρο, ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου μόλις 10 %», αναφέρουν.

Μεταξύ άλλων οι βουλευτές της ΝΔ ρωτούν τον υπουργό:

1. Ποια νομοθετικά μέτρα θα λάβει προκειμένου οι χαμηλές τιμές των ΑΠΕ να αποτυπώνονται στις λιανικές τιμές καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος;

2. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε το υψηλό κόστος ενέργειας να μη διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων;

3. Ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να επέλθουν στη λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε η τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικού να μη διαμορφώνεται με βάση την πάντοτε ακριβότερη Οριακή Τιμή, η οποία καθορίζεται σε τελική φάση από τις υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων και όχι από τις ΑΠΕ;