Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς η δημιουργικότητα επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;
Έρευνα 05 Νοεμβρίου 2025 | 07:30

Πώς η δημιουργικότητα επηρεάζει τον εγκέφαλό μας;

Μπορεί η δημιουργικότητα να είναι το κλειδί για έναν πιο νέο εγκέφαλο; Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, ναι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Spotlight

Μπορεί η δημιουργικότητα να είναι το κλειδί για έναν πιο νέο εγκέφαλο; Ερευνητές πιστεύουν πως ναι. Νέα μελέτη, δημοσιευμένη στο Nature Communications, αποκάλυψε ότι άνθρωποι που ασχολούνται συστηματικά με δημιουργικές δραστηριότητες, όπως ο χορός, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες ή ακόμα και τα στρατηγικά video games, παρουσιάζουν σημάδια καθυστερημένης γήρανσης του εγκεφάλου σε σχέση με όσους δεν έχουν αντίστοιχα ενδιαφέροντα.

Το ρολόι του εγκεφάλου μετρά τη βιολογική ηλικία

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν μια πρωτοποριακή μέθοδο για να υπολογίσουν την ηλικία του εγκεφάλου, ανεξάρτητα από την ηλικία του ατόμου. Το λεγόμενο «ρολόι του εγκεφάλου» (brain clock) λειτουργεί λίγο σαν ένα fitness tracker, μόνο που αντί να μετρά βήματα, καταγράφει μοτίβα εγκεφαλικής δραστηριότητας μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG) και μαγνητοεγκεφαλογραφημάτων (MEG).

Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές εκπαιδεύουν αλγόριθμους να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της φυσιολογικής γήρανσης του εγκεφάλου. Έτσι, μπορούν να προβλέψουν τη «βιολογική» ηλικία του εγκεφάλου και να εντοπίσουν αν γερνά πιο γρήγορα ή πιο αργά από το αναμενόμενο.

Όταν το «ρολόι» δείχνει μικρότερη ηλικία από τη χρονολογική, αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος παραμένει πιο νέος και λειτουργικός, ένα σημάδι καλύτερης νευρωνικής υγείας.

Δημιουργικότητα και νευρωνική ανθεκτικότητα

Η μελέτη ανέλυσε 1.472 συμμετέχοντες από 13 χώρες, συγκρίνοντας ειδικούς και μη ειδικούς σε τέσσερις τομείς: τάνγκο, μουσική εκτέλεση, εικαστικές τέχνες και στρατηγικά ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Το αποτέλεσμα;

Σε όλους τους τομείς, οι δημιουργικοί είχαν εγκέφαλο 4 έως 7 χρόνια νεότερο από συνομηλίκους χωρίς παρόμοια δραστηριότητα. Και όσο μεγαλύτερη εμπειρία είχαν, περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, εξάσκησης ή συμμετοχής, τόσο πιο «νέος» φαινόταν ο εγκέφαλός τους.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι ακόμα και βραχυπρόθεσμη εξάσκηση μπορεί να έχει μετρήσιμα οφέλη. Συμμετέχοντες που εκπαιδεύτηκαν σε ένα στρατηγικό video game για 30 ώρες μέσα σε τρεις εβδομάδες παρουσίασαν μικρή αλλά σημαντική μείωση στη «νευρωνική ηλικία» τους, σε αντίθεση με όσους έπαιξαν ένα πιο απλό παιχνίδι.

Τι συμβαίνει μέσα στον εγκέφαλο

Καθώς γερνάμε, οι συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου, κυρίως ανάμεσα στον μετωπιαίο και τον βρεγματικό λοβό, γίνονται λιγότερο αποτελεσματικές. Αυτά τα δίκτυα είναι υπεύθυνα για προσοχή, κίνηση, ρυθμό και εκτελεστικές λειτουργίες και είναι τα πρώτα που επηρεάζονται από τη γήρανση ή νευροεκφυλιστικές ασθένειες.

Οι δημιουργικές δραστηριότητες φαίνεται πως διατηρούν ή και ενισχύουν ακριβώς αυτά τα δίκτυα. Ειδικά οι μουσικοί και οι χορευτές παρουσίασαν αυξημένη “συνδεσιμότητα” στις περιοχές που σχετίζονται με ρυθμό και συντονισμό, ενώ οι gamers και οι καλλιτέχνες έδειξαν βελτιώσεις σε οπτικο-κινητικά κυκλώματα και προσοχή.

Με άλλα λόγια, η δημιουργικότητα ενεργοποιεί τον εγκέφαλο σαν προπόνηση, όχι με βάρη, αλλά με νέες συνδέσεις και σενάρια.

Η μαγεία της εξάσκησης

Όπως και η φυσική άσκηση, έτσι και η νοητική άσκηση απαιτεί συνέπεια. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσο περισσότερο ασχολείται κανείς με μια δημιουργική δραστηριότητα, τόσο πιο σταθερές είναι οι νευρωνικές βελτιώσεις. Οι βραχυπρόθεσμες αλλαγές υπάρχουν, αλλά η πραγματική “αναδόμηση” του εγκεφάλου συμβαίνει με χρόνια πρακτικής και επιμονής.

Δημιουργικότητα, το φυσικό «αντιγηραντικό»

Η έρευνα ενισχύει μια ολοένα και πιο ισχυρή επιστημονική πεποίθηση: ότι η γήρανση του εγκεφάλου δεν είναι αναπόφευκτη, αλλά μπορεί να επιβραδυνθεί μέσα από τον τρόπο ζωής μας.
Η φυσική δραστηριότητα, η εκπαίδευση, η κοινωνική αλληλεπίδραση και η δημιουργικότητα, φαίνεται να συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της γνωστικής ευελιξίας.

Είτε πρόκειται για ζωγραφική, για πιάνο, για λάτιν χορό ή για παιχνίδια στρατηγικής, οι δραστηριότητες που ενεργοποιούν φαντασία, ρυθμό, συντονισμό και συγκέντρωση φαίνεται να λειτουργούν σαν «νοητικό γυμναστήριο».

Ένας νέος τρόπος να μετράμε την ευεξία

Ίσως, στο μέλλον, το «brain clock» να γίνει μέρος των ιατρικών εξετάσεων ρουτίνας, όπως μετράμε τη χοληστερίνη ή την πίεση.
Μέχρι τότε, η καλύτερη “συνταγή” για έναν νεανικό εγκέφαλο ίσως να βρίσκεται στα ίδια μας τα χέρια – ή στα πόδια μας, στο πινέλο μας, στα πλήκτρα ενός πιάνου ή στα κουμπιά ενός χειριστηρίου.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

Το λίπος στην κοιλιά «προδίδει» την υγεία σου

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

CrediaBank: Deal για στεγαστικά δάνεια 90 εκατ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Plus
MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο
Media 03.11.25

MEGA: Σημείο αναφοράς και τον Οκτώβριο

Και τον Οκτώβριο το MEGA επιβεβαίωσε τη ως σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό, ξεχωρίζοντας με προγράμματα ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, σάτιρας και μυθοπλασίας.

Σύνταξη
Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 03.11.25

Μικρά τελετουργικά για cozy στιγμές στο σπίτι

Οι φθινοπωρινές στιγμές στο σπίτι δεν χάνουν ποτέ την μαγεία τους - ειδικά όταν συνοδεύονται από ζεστά ροφήματα, απαλά υφάσματα και την θαλπωρή των αναμμένων κεριών.

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο
Media 03.11.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Μυστήριο στο ξενοδοχείο

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA κλείνει νέο ραντεβού τον Νοέμβριο, καθώς έρχεται στις μικρές οθόνες μας κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες - Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Σύνταξη
Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
Διαφωνία 05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία

Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη
«Είναι δύσκολο» 05.11.25

«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

«Είναι δύσκολο να είσαι νέα μαμά. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς ‘πρέπει’ να μεγαλώνεις το παιδί σου», είπε η Ρις Γουίδερσπουν σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Europa League 05.11.25

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο