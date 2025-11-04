H ανάρτηση του Ιμπάκα για το μέλλον του (pic)

Ο Σερτζ Ιμπάκα μπορεί να μην έχει συμφωνήσει ακόμη με κάποια ομάδα και να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, όμως όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου για την επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο πολιτογραφημένος Ισπανός σέντερ πριν μερικές μέρες ακούστηκε και για τον Παναθηναϊκό, λόγω των τραυματισμών των Γιουρτσέβεν, Χολμς και την απουσία του Λεσόρ, όμως φαίνεται πως η νέα του ομάδα θα είναι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο πολύπειρος σέντερ, πρωταθλητής NBA το 2019 με τους Τορόντο Ράπτορς και δύο φορές κορυφαίος μπλοκέρ της λίγκας, δημοσίευσε φωτογραφία από προπόνησή του σε γήπεδο γράφοντας “NBA comeback” και αφήνοντας να εννοηθεί πως προετοιμάζεται για επιστροφή στις ΗΠΑ.

H ανάρτηση που έκανε και άναψε… φωτιές

Ποιος είναι ο Ιμπάκα

Ο Κονγκολέζος που έχει πίσω του 14 σεζόν στο ΝΒΑ, αγωνίστηκε τελευταία φορά τη σεζόν 2022-23 με τους Μιλγουόκι Μπακς, έχοντας 4,1 πόντους και 2,8 ριμπάουντ σε 11,6 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην EuroLeague, όπου αγωνίστηκε για τη Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με τη Μπάγερν είχε 12,6 πόντους, 6,8 ριμπάουντ και 1,3 κοψίματα, εκτελώντας με εντυπωσιακό 48% στα τρίποντα, ενώ με τη Ρεάλ κατέγραψε 6,2 πόντους και 3,2 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Στα 919 ματς καριέρας του στο ΝΒΑ, ο Ιμπάκα μετρά 12,0 πόντους, 7,1 ριμπάουντ και 1,9 μπλοκ, όντας ένας από τους πιο σταθερούς αμυντικούς ψηλούς της περασμένης δεκαετίας.