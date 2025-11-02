Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Λίγο έλειψε να γκελάρει η Ίντερ, εκτός έδρας κόντρα στην Ελλάς Βερόνα, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, που παραμένει στο -1 από την πρώτη Νάπολι.

Άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι νωρίς με τη γκολάρα του Ζιελίνσκι (10′), ισοφάρισε για τους γηπεδούχους ο Ζεοβάνι (40′) με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Serie A, που είδε όμως την ομάδα του να μένει στη ζώνη του υποβιβασμού και στην 18η θέση με 4 βαθμούς, μετά από 10 αγωνιστικές.

Ελλάς Βερόνα: Μοντιπό, Μπέλα-Κότσαπ, Νέλσον, Φρέζε, Μπελγαλί, Άκπα Άκπρο, Γκαλιαρντίνι, Μπερνέντ (73′ Νιάς), Μπράνταριτς, Όρμπαν (73′ Μοσκέρα), Τζιοβάνε (80′ Σαρ)

Ίντερ: Ζόμερ, Ακάνζι, Μπίσεκ, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (55′ Ντούμφρις), Σούσιτς (88′ Φρατέζι), Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (55′ Μπαρέλα), Κάρλος Αουγκούστο (65′ Ντιμάρκο), Λαουτάρο, Μπονί (55′ Εσπόζιτο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Ουντινέζε – Αταλάντα 1-0

Νάπολι – Κόμο 0-0

Κρεμονέζε – Γιουβέντους 1-2

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2

2/11 16:00 Τορίνο – Πίζα

2/11 16:00 Φιορεντίνα – Λέτσε

2/11 19:00 Πάρμα – Μπολόνια

2/11 21:45 Μίλαν – Ρόμα

3/11 19:30 Σασουόλο – Τζένοα

3/11 21:45 Λάτσιο – Κάλιαρι

Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Ίντερ

Η επόμενη αγωνιστική της Serie A (11η)

7/11 21:45 Πίζα – Κρεμονέζε

8/11 16:00 Κόμο – Κάλιαρι

8/11 16:00 Λέτσε – Βερόνα

8/11 19:00 Γιουβέντους – Τορίνο

8/11 21:45 Πάρμα – Μίλαν

9/11 13:30 Αταλάντα – Σασουόλο

9/11 16:00 Μπολόνια – Νάπολι

9/11 16:00 Τζένοα – Φιορεντίνα

9/11 19:00 Ρόμα – Ουντινέζε

9/11 21:45 Ίντερ – Λάτσιο