sports betsson
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.11.2025 | 16:36
Φωτιά με εκρήξεις σε ταράτσα στους Άγιους Αναργύρους (βίντεο)
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 02 Νοεμβρίου 2025 | 15:46

Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Spotlight

Λίγο έλειψε να γκελάρει η Ίντερ, εκτός έδρας κόντρα στην Ελλάς Βερόνα, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, που παραμένει στο -1 από την πρώτη Νάπολι.

Άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι νωρίς με τη γκολάρα του Ζιελίνσκι (10′), ισοφάρισε για τους γηπεδούχους ο Ζεοβάνι (40′) με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Serie A, που είδε όμως την ομάδα του να μένει στη ζώνη του υποβιβασμού και στην 18η θέση με 4 βαθμούς, μετά από 10 αγωνιστικές.

Ελλάς Βερόνα: Μοντιπό, Μπέλα-Κότσαπ, Νέλσον, Φρέζε, Μπελγαλί, Άκπα Άκπρο, Γκαλιαρντίνι, Μπερνέντ (73′ Νιάς), Μπράνταριτς, Όρμπαν (73′ Μοσκέρα), Τζιοβάνε (80′ Σαρ)

Ίντερ: Ζόμερ, Ακάνζι, Μπίσεκ, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (55′ Ντούμφρις), Σούσιτς (88′ Φρατέζι), Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (55′ Μπαρέλα), Κάρλος Αουγκούστο (65′ Ντιμάρκο), Λαουτάρο, Μπονί (55′ Εσπόζιτο)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Ουντινέζε – Αταλάντα 1-0
Νάπολι – Κόμο 0-0
Κρεμονέζε – Γιουβέντους 1-2
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2
2/11 16:00 Τορίνο – Πίζα
2/11 16:00 Φιορεντίνα – Λέτσε
2/11 19:00 Πάρμα – Μπολόνια
2/11 21:45 Μίλαν – Ρόμα
3/11 19:30 Σασουόλο – Τζένοα
3/11 21:45 Λάτσιο – Κάλιαρι

Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Ίντερ

Η επόμενη αγωνιστική της Serie A (11η)

7/11 21:45 Πίζα – Κρεμονέζε
8/11 16:00 Κόμο – Κάλιαρι
8/11 16:00 Λέτσε – Βερόνα
8/11 19:00 Γιουβέντους – Τορίνο
8/11 21:45 Πάρμα – Μίλαν
9/11 13:30 Αταλάντα – Σασουόλο
9/11 16:00 Μπολόνια – Νάπολι
9/11 16:00 Τζένοα – Φιορεντίνα
9/11 19:00 Ρόμα – Ουντινέζε
9/11 21:45 Ίντερ – Λάτσιο

Headlines:
Business
ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

ΕΛΤΑ: Η τελευταία ευκαιρία – Από τον Καποδίστρια μέχρι το deal με την Alpha

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Ξεγελάστε το μυαλό σας για να αποκοιμηθείτε στο λεπτό

Business
Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

Black Friday: Η ημέρα που έγινε.. εβδομάδα και μήνας

inWellness
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
inTown
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα με 10-0 της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ
Serie A 02.11.25

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ

LIVE: Ελλάς Βερόνα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την αναμέτρηση Ελλάς Βερόνα – Ίντερ για την 10η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής
Μπάσκετ 02.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής

LIVE: Ολυμπιακός – Ηρακλής. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 Sports.

Σύνταξη
Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας
Άλλα Αθλήματα 02.11.25

Ρήξη μεταξύ ΔΟΕ και Σαουδικής Αραβίας

H Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με το Ριάντ για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων eSports του 2027

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού
Κίνημα Δημοκρατίας 02.11.25

Κασσελάκης για Μητσοτάκη: Η μόνη μεταρρύθμιση που φέρει την υπογραφή του είναι η ψηφιοποίηση του ρουσφετιού

«Προφανώς και θέλει 'κόπο' να μοιράσεις εκατομμύρια των φορολογούμενων στους 'φραπέδες', τους 'χασάπηδες' και τους υπόλοιπους κολλητούς της ΝΔ των Μητσοτάκη-Αυγενάκη», τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική – Ανησυχούν οι κάτοικοι [βίντεο]
Ντοκουμέντο 02.11.25

Βίντεο: Νέα εμφάνιση λύκου μέσα σε χωριό στη Χαλκιδική - Ανησυχούν οι κάτοικοι

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο συμβάν, αφού πριν από περίπου έναν μήνα λύκος είχε εντοπιστεί στα Σήμαντρα, ενώ τον περασμένο Σεπτέμβριο καταγράφηκε επίθεση λύκου σε πεντάχρονο κοριτσάκι σε παραλία του Νέου Μαρμαρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα
«Κυβερνητική μεθόδευση» 02.11.25

Ζαχαριάδης για ΕΛΤΑ: Αλαζονική εξουσία Μητσοτάκη, σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα

«Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 02.11.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός, για την 9η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον – Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται
The Blues Brothers 02.11.25

Μια στιγμή στον χρόνο με τον αδερφό του Τζον - Ο Τζιμ Μπελούσι θυμάται

O Τζιμ Μπελούσι αναπολεί μια αγαπημένη στιγμή από τα πρώτα βήματα της καριέρας του στο Χόλιγουντ — και πώς αυτή σχετίζεται με τον αδελφό του Τζον, που έφυγε από τη ζωή στα 33 του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη
Ελλάδα 02.11.25

Γιάννης Λάλας: H σύγκρουση με ηγετικό μέλος της Greek Mafia και η δολοφονική απόπειρα τον περασμένο Μάη

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.

Σύνταξη
Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 02.11.25

Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού επικράτησε εύκολα με 10-0 της Διεθνούς Ακαδημίας 3Β ΑΣ στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για τη 2η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας, κάνοντας το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του
Ελλάδα 02.11.25

Βορίζια: Τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα δέχθηκε ο 39χρονος – Τι έδειξε η νεκροψία – Τη Δευτέρα η κηδεία του

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στον 39χρονο που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια το πρωί του Σαββάτου - Αύριο θα γίνει η κηδεία του υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού
Ντοκιμαντέρ 02.11.25

Κένι Νταλγκλίς: Ο μεγαλύτερος παίκτης της Λίβερπουλ μέσα από τα μάτια ενός σκηνοθέτη-οπαδού

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Ασίφ Καπάντια αφήνει πίσω του την Έιμι Γουάινχαουζ, τον Άιρτον Σένα και τον Μαραντόνα και αφηγείται την ιστορία του αγαπημένου ποδοσφαιριστή και προπονητή του Kop, Κένι Νταλγκλίς - με την παιδική χαρά ενός οπαδού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας
Volley League Γυναικών 02.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – Μίλωνας

Παρακολουθήστε στις 15:30, σε live streaming, την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μίλωνας για την 3η αγωνιστική της Volley League γυναικών.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»
Στον Ριζόμυλο Μαγνησίας 02.11.25

Ανδρουλάκης: «Ο πρωθυπουργός είναι ο πρωταγωνιστής της καταστροφής του πρωτογενούς τομέα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης είπε σε κτηνοτρόφους ότι: «Με ευθύνη Μητσοτάκη σας χρωστούν μισό δισεκατομμύριο ευρώ φέτος και η 'γαλάζια' συμμορία κατάκλεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Σύνταξη
Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια – Νέες μαρτυρίες για το μακελειό
Στο Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

Γιατί ζητούσαν δύο μέρες πριν την έκρηξη να έρθει η Αστυνομία στα Βορίζια - Νέες μαρτυρίες για το μακελειό

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι στα Βορίζια θα παραμείνει ισχυρή αστυνομική δύναμη - Η κηδεία του 39χρονου θα γίνει αύριο, ενώ της 56χρονης θα τελεστεί στα Χανιά, χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία

Σύνταξη
«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ
The Big Lebowski 02.11.25

«Να μην παίρνεις διαζύγιο»: Το μυστικό ζωής του πιο χαλαρού «Dude» στο Χόλιγουντ

Γεννημένος κυριολεκτικά στο Χόλιγουντ, ο Τζεφ Μπρίτζες δεν έγινε ποτέ «προϊόν νεποτισμού». Στα 75 του επιστρέφει με μια νέα ταινία και την ίδια σοφία που τον έκανε θρύλο: «Χαλαρώστε, φίλοι».

Σύνταξη
Χαμάς: Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της, σύμφωνα με δημοσκόπηση
Πόσοι θα την ψήφιζαν 02.11.25

Η συντριπτική πλειονότητα των Παλαιστίνιων ενάντια στον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Η δημοσκόπηση έγινε τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη - Τέσσερις στους πέντε Παλαιστίνιους θέλουν παραίτηση του Μαχμούντ Αμπάς

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο