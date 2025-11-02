Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2: «Λύτρωση» για τους «νερατζούρι» με αυτογκόλ στις καθυστερήσεις
Η Ίντερ προηγήθηκε στο 16′ με τον Ζιελίνσκι, η Ελλάς Βερόνα ισοφάρισε στο 40′ με τον Ζεοβάνι, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου.
- Γιατί οι μεγάλες εταιρείες στις ΗΠΑ διώχνουν κόσμο;
- Τρόμος στη Λάρισα: Ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας - Μία γυναίκα τραυματίστηκε
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Λίγο έλειψε να γκελάρει η Ίντερ, εκτός έδρας κόντρα στην Ελλάς Βερόνα, όμως το αυτογκόλ του Φρέσε στις καθυστερήσεις (90 +3′) έδωσε το τρίποντο στην ομάδα του Κρίστιαν Κίβου, που παραμένει στο -1 από την πρώτη Νάπολι.
Άνοιξαν το σκορ οι φιλοξενούμενοι νωρίς με τη γκολάρα του Ζιελίνσκι (10′), ισοφάρισε για τους γηπεδούχους ο Ζεοβάνι (40′) με το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα της Serie A, που είδε όμως την ομάδα του να μένει στη ζώνη του υποβιβασμού και στην 18η θέση με 4 βαθμούς, μετά από 10 αγωνιστικές.
Ελλάς Βερόνα: Μοντιπό, Μπέλα-Κότσαπ, Νέλσον, Φρέζε, Μπελγαλί, Άκπα Άκπρο, Γκαλιαρντίνι, Μπερνέντ (73′ Νιάς), Μπράνταριτς, Όρμπαν (73′ Μοσκέρα), Τζιοβάνε (80′ Σαρ)
Ίντερ: Ζόμερ, Ακάνζι, Μπίσεκ, Μπαστόνι, Λουίς Ενρίκε (55′ Ντούμφρις), Σούσιτς (88′ Φρατέζι), Τσαλχάνογλου, Ζιελίνσκι (55′ Μπαρέλα), Κάρλος Αουγκούστο (65′ Ντιμάρκο), Λαουτάρο, Μπονί (55′ Εσπόζιτο)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής
Ουντινέζε – Αταλάντα 1-0
Νάπολι – Κόμο 0-0
Κρεμονέζε – Γιουβέντους 1-2
Ελλάς Βερόνα – Ίντερ 1-2
2/11 16:00 Τορίνο – Πίζα
2/11 16:00 Φιορεντίνα – Λέτσε
2/11 19:00 Πάρμα – Μπολόνια
2/11 21:45 Μίλαν – Ρόμα
3/11 19:30 Σασουόλο – Τζένοα
3/11 21:45 Λάτσιο – Κάλιαρι
Η βαθμολογία μετά τη νίκη της Ίντερ
Η επόμενη αγωνιστική της Serie A (11η)
7/11 21:45 Πίζα – Κρεμονέζε
8/11 16:00 Κόμο – Κάλιαρι
8/11 16:00 Λέτσε – Βερόνα
8/11 19:00 Γιουβέντους – Τορίνο
8/11 21:45 Πάρμα – Μίλαν
9/11 13:30 Αταλάντα – Σασουόλο
9/11 16:00 Μπολόνια – Νάπολι
9/11 16:00 Τζένοα – Φιορεντίνα
9/11 19:00 Ρόμα – Ουντινέζε
9/11 21:45 Ίντερ – Λάτσιο
- Ισοπαλία στο ντέρμπι Αναγέννησης Καρδίτσας – Ηρακλή (1-1) – Νίκη με ανατροπή για τον Πανιώνιο (1-2)
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
- Ολυμπιακός – Μίλων 3-0: Άνετη νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
- Διεθνής Ακαδημία 3Β ΑΣ – Ολυμπιακός 0-10: Θριαμβευτική νίκη για τις «ερυθρόλευκες»
- Ο 14χρονος Νταμπόνε της Μπαρτσελόνα θυμίζει… Αντετοκούνμπο – Το απίθανο κάρφωμα κόντρα στη Ρεάλ (vids)
- Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις