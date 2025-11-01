Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών 27-6: Οι «ερυθρόλευκες» έκαναν άνετα το 6/6 στο πρωτάθλημα

Συνεχίζει μόνο με νίκες ο Ολυμπιακός στη Water Polo League γυναικών, καθώς επικράτησε του ΝΟ Πατρών στο Παπαστράτειο με 27-6 για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Οι Ερυθρόλευκες δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα στην πατρινή ομάδα και μετά τη νίκη και το 6/6 στρέφει ξανά την προσοχή της στο παιχνίδι του Champions League απέναντι στην Ούιπεστ (08/11).

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη ήταν εξαιρετική από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον ΝΟΠ και χαρακτηριστικό αυτού είναι πως το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους Πειραιώτες να έχουν βρει δίχτυα δεκαέξι φορές (16-2 το σκορ μετά τα πρώτα δύο οκτάλεπτα). Κορυφαία για τις «ερυθρόλευκες» ήταν η Ντένια Κουρέτα με έξι γκολ, ενώ από την νεανική ομάδα του ΝΟΠ, τρεις φορές σκόραρε η Σέρβα διεθνής Γιοβάνα Ράντονιτς.

Την επόμενη αγωνιστική (7η), ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ (12/11), ενώ ο ΝΟ Πατρών θα έχει άλλη μια δύσκολη αποστολή, καθώς φιλοξενεί τον Άλιμο ΝΑΣ Betsson.

Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 6-2, 5-2