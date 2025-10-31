Σε τεράστιο ολίσθημα, τουλάχιστον, που ουσιαστικά υιοθετεί τη ρητορική της Τουρκίας για τους έλληνες μουσουλμάνους της Θράκης, υπέπεσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης (Χρόνια Πολλά για την Ημέρα της Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου, έγραφαν και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως φαίνεται στην εικόνα, επάνω, με το πορτρέτο του Κεμάλ Ατατούρκ).

Χαιρετίζοντας τη συνεδρίαση προχθές Τετάρτη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ο κ. Τοψίδης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στους μειονοτικούς «που έχουν σήμερα τη δικιά τους γιορτή».

Επειδή στο ξεκίνημα της συνεδρίασης ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μιχάλης Πιτιακούδης ευχήθηκε σε όλους για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, ο εβρίτης Περιφερειάρχης ΑΜΘ είπε:

«Χρόνια Πολλά και από μένα για την ημέρα τη χθεσινή (σ.σ. εθνική επέτειος 28ης Οκτωβρίου) και για τους μειονοτικούς που έχουν σήμερα τη δικιά τους γιορτή».

Ευχήθηκε, δηλαδή, και για την εθνική γιορτή της Τουρκίας, γνωστή ως «Ημέρα της Δημοκρατίας» που οι Τούρκοι γιορτάζουν την ανακήρυξη της Δημοκρατίας τους το 1923.

Κι όλα αυτά τη στιγμή που υπάρχει και η γνωστή προκλητική ρητορική του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αποκαλεί «τουρκική» τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

«Αγνοεί;»

Το evros-news.gr, που αποκάλυψε το θέμα, θέτει το ερώτημα: «Αγνοεί (ο κ. Τοψίδης) ότι η ελληνική μειονότητα είναι μουσουλμανική και γιορτάζει μόνο τις δυο θρησκευτικές εορτές, το Σεκέρ Μπαϊράμ και το Κουρμπάν Μπαϊράμ και φυσικά καμία τουρκική εθνική εορτή;»

Αναφέρει, μάλιστα, ότι τους εύχονται γι’ αυτές τις θρησκευτικές γιορτές τους όλοι οι τοπικοί και όχι μόνο θεσμικοί και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις τους.