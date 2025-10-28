Δύο χρόνια Μουσείο Μαρία Κάλλας: Περισσότεροι από 75.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο

Δύο χρόνια μετά τα εγκαίνιά του, το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων έχει υποδεχθεί περισσότερους από 75.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο, καθιερώνοντάς το ως σημείο αναφοράς για τη γνωριμία με τη ζωή και το έργο της μεγάλης υψιφώνου.

Η ευρωπαϊκή διάκριση

Το 2025, το Μουσείο Μαρία Κάλλας τιμήθηκε με Special Commendation στα European Museum of the Year Awards 2025 (EMYA), μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον χώρο των μουσείων.

Η κριτική επιτροπή ξεχώρισε «την καινοτόμα σκηνογραφία που αποτυπώνει με ζωντάνια και δεξιοτεχνία τη θεατρικότητα και την ερμηνευτική διάσταση της Μαρίας Κάλλας», αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο το Μουσείο προσεγγίζει τη ζωή και το έργο της μέσα από μια βιωματική, διαδραστική εμπειρία.

Η συλλογή, το ψηφιακό αρχείο και η μόνιμη έκθεση

Κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του, η συλλογή του Μουσείου εμπλουτίστηκε με νέα, σπάνια τεκμήρια που φωτίζουν νέες πτυχές της ζωής και της καλλιτεχνικής διαδρομής της Κάλλας.

Παράλληλα, στο ψηφιακό αρχείο του Μουσείου προστέθηκαν νέες συνεντεύξεις από ανθρώπους που την γνώρισαν, αφήνοντας πολύτιμες προφορικές μαρτυρίες που συνθέτουν την κληρονομιά του Μουσείου.

Την άνοιξη του 2025 ανανεώθηκε η μόνιμη έκθεση, με αντικείμενα της συλλογής που δεν είχαν εκτεθεί ξανά και προσφέρουν μια νέα ματιά στην προσωπικότητα και την πορεία της Κάλλας.

«Διάλεξε το επόμενο έκθεμα του μουσείου!»

Με αφορμή τον εορτασμό των δύο χρόνων, το Μουσείο ανοίγει έναν διάλογο συν-δημιουργίας με το κοινό, μέσα από τη δράση «Διάλεξε το επόμενο έκθεμα του μουσείου!».

Για πρώτη φορά, οι φίλοι του Μουσείου καλούνται να ψηφίσουν, μέχρι την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, το αντικείμενο που θα ενταχθεί στην ενότητα «Ο Μύθος και η Κληρονομιά της Κάλλας», συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση της μόνιμης έκθεσης και στην ερμηνεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της σπουδαίας σοπράνο.

Η πλούσια καλλιτεχνική δραστηριότητα των 2 χρόνων

Θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, αφιερώματα, προβολές, performances, σεμινάρια και DJ sets ενεργοποίησαν τους χώρους του μουσείου και τη γειτονιά του, προσελκύοντας ένα πολυσυλλεκτικό κοινό.

Ανάμεσα στις εκδηλώσεις ξεχώρισαν η πρωτότυπη performance «A Piece of Me» της drag βαρύτονου Νίνα Νάη, η διπλή προβολή του ντοκιμαντέρ «CALLAS» παρουσία του σκηνοθέτη Tony Palmer σε συνεργασία με το British Council.

Το αφιέρωμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης με την Κατερίνα Διδασκάλου, η παράσταση «Γένους Θρυλικού» της Ευσταθίας, το καθιερωμένο εορταστικό street party με αφορμή την ημέρα γέννησης της Μαρίας Κάλλας, το σεμινάριο φωνητικής με τη Μαρία Παπαγεωργίου, αλλά και ο πρώτος κύκλος masterclasses αφιερωμένων στις παραστατικές τέχνες από καταξιωμένους καλλιτέχνες.

Εκπαιδευτικά προγράμματα με περισσότερες από 4.000 μαθητές

Στον τομέα της μάθησης, το Μουσείο σχεδίασε και υλοποίησε προγράμματα για σχολεία, οικογένειες και παιδιά, ενισχύοντας τη βιωματική μάθηση μέσα από τη μουσική, το θέατρο και τις εικαστικές τέχνες.

Πάνω από 4000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν στα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα και ξεναγήσεις του μουσείου, ενώ περισσότερες από 500 οικογένειες συμμετείχαν στα οικογενειακά θεατροπαιδαγωγικά και μουσικά προγράμματα του μουσείου.

Το καλοκαίρι του 2025, το Μουσείο υλοποίησε για πρώτη φορά το Summer Camp MCM Kids, μια εβδομάδα γεμάτη μουσική, θέατρο και φαντασία, που έφερε τα παιδιά πιο κοντά στον κόσμο των παραστατικών τεχνών.

Ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία αποτέλεσε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Δύναμη της Φωνής μου» στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όπου αυθεντικά αντικείμενα της συλλογής ταξίδεψαν εκτός μουσείου, δίνοντας σε σχεδόν 50 παιδιά τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο της Μαρίας Κάλλας και τη χαρά της καλλιτεχνικής έκφρασης μέσα από τη μουσική και το θέατρο.

Ξεναγήσεις και συμπερίληψη

Παράλληλα, το Μουσείο συνέχισε να αναπτύσσει συνεργασίες και να σχεδιάζει προγράμματα με βασικό γνώμονα τις αρχές της συμπερίληψης και της ίσης προσβασιμότητας, όπως οι ειδικές ξεναγήσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συλλόγους ΑμεΑ και διαφορετικούς φορείς από όλες τις κοινότητες.

Η φιλοξενία δράσεων συμπεριληπτικών φεστιβάλ (Athens pride), οι ξεναγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από την εταιρεία Focus CS με φυσικό χρήστη της ΕΝΓ, η υποδοχή ομάδων από δομές προφυγισσών και μεταναστριών γυναικών, ομιλίες και παρουσιάσεις με πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο ανοιχτές και ελεύθερες για το κοινό κ.α.

Δίπλα στην Ψυχική Υγεία

Σημαντικό ρόλο έπαιξε για άλλη μια χρονιά και ο τομέας της Ψυχικής υγείας, στο πλαίσιο του οποίου, πέραν των ειδικών ξεναγήσεων, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερη συνάντηση-συζήτηση ανοιχτή στο κοινό, με κορυφαίους ομιλητές την κα. Φωτεινή Τσαλίκογλου και τον κ. Σάββα Σαββόπουλο, στιγμή που σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κύκλου ομιλιών για την ψυχική υγεία που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο.

Με το βλέμμα στραμμένο ήδη στα επόμενα βήματα, προετοιμάζει για το 2026 ένα πλούσιο πρόγραμμα νέων συνεργασιών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών δράσεων που θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τη σημασία και τη διαχρονική επίδραση της Μαρίας Κάλλας.