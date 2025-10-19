Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη

Από τα επτά της χρόνια, η Olivia Apps έδωσε μια μάχη διαφορετική από εκείνη του αθλητισμού: την προσωπική της μάχη με την αλωπεκία universalis, μια πάθηση που προκαλεί την πλήρη απώλεια των μαλλιών. Όμως αυτό που θα μπορούσε να γίνει τραύμα, εκείνη το μετέτρεψε σε πηγή αυτοπεποίθησης και δύναμης. «Έχασα τα μαλλιά μου όταν ήμουν μικρή και μάλλον ήταν καλό», έχει δηλώσει. «Αν συνέβαινε αργότερα, ίσως να ήταν πιο δύσκολο. Αλλά ακόμη κι ως παιδί, ένιωθα ότι υπάρχει κάτι πολύ δυνατό στο να μπορείς να λες: “Αυτή είμαι εγώ, και δεν με νοιάζει τι θα σκεφτεί κανείς”».

Κατά την παιδική της ηλικία φόρεσε για λίγο περούκα, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι η αυθεντικότητα ήταν το μεγαλύτερό της όπλο. «Οι περισσότεροι δεν αισθάνονται άνετα να βλέπουν γυναίκες χωρίς μαλλιά, κι αυτό δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη ορατότητας. Αν δεν βλέπεις κάτι συχνά, δεν μαθαίνεις να το αποδέχεσαι», εξήγησε.

Με τη στάση της, η Apps έχει μετατραπεί σε πρότυπο αποδοχής και ενδυνάμωσης για τις γυναίκες και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο. «Οι νέες γυναίκες χρειάζονται περισσότερα γυναικεία πρότυπα που να τους δείχνουν ότι δεν χρειάζεται να έχεις συγκεκριμένη εμφάνιση για να είσαι όμορφη, αποδεκτή ή αγαπητή», δηλώνει.

Ως αρχηγός της εθνικής ομάδας ράγκμπι επτά παικτών του Καναδά, οδήγησε τη χώρα της στο αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, επαναλαμβάνοντας την επιτυχία της συμμετοχής της στο Τόκιο το 2020. Μάλιστα, λίγες εβδομάδες πριν από τους Αγώνες, επέζησε από επίθεση πούμα στη Βρετανική Κολομβία — ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε τραγική κατάληξη. Εκείνη όμως ανάρρωσε γρήγορα, γύρισε στις προπονήσεις και οδήγησε ξανά την ομάδα της στη δόξα.

Η καριέρα της δεν περιορίζεται στο ράγκμπι επτά παικτών. Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ράγκμπι XV του Καναδά 25 φορές, συμμετέχοντας στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2022 και του 2025, όπου αγωνίστηκε και στον τελικό απέναντι στην Αγγλία.

Περισσότερο όμως από τα μετάλλια, αυτό που κάνει την Olivia Apps να ξεχωρίζει είναι η φωνή της υπέρ της διαφορετικότητας και της αποδοχής. «Αν εγώ μπορώ να νιώθω όμορφα χωρίς μαλλιά, τότε όλοι μπορούν να νιώσουν άνετα με τον εαυτό τους», λέει.

Η ιστορία της δεν είναι απλώς αθλητική επιτυχία — είναι μια ιστορία ανθρώπινης αντοχής, αυθεντικότητας και ηγεσίας. Η Olivia Apps έχει αποδείξει ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην εμφάνιση, αλλά στο θάρρος να είσαι ο εαυτός σου.