Ιστορική καινοτομία στην πολωνική Ekstraklasa – Ο διαιτητής θα φορά «Ref Cam» για πρώτη φορά

Η Ekstraklasa ετοιμάζεται για μια ιστορική στιγμή καθώς, για πρώτη φορά στα χρονικά της πολωνικής λίγκας, θα χρησιμοποιηθεί το λεγόμενο Ref Cam– μια μικροκάμερα προσαρμοσμένη στο σώμα του διαιτητή που προσφέρει μοναδική οπτική μέσα από τα μάτια του ανθρώπου με τη σφυρίχτρα. Το ντεμπούτο της τεχνολογίας θα γίνει στο σημερινό ματς Κόρονα Κίελτσε – Γκόρνικ Ζάμπρζε, με διαιτητή τον διεθνή Πολωνό Σίμον Μαρτσίνιακ, έναν από τους πιο έμπειρους και αναγνωρισμένους ρέφερι στην Ευρώπη.

Η καινοτομία αυτή προσφέρει στις μεταδόσεις των αγώνων μια νέα, συναρπαστική διάσταση. Οι θεατές του CANAL+ θα έχουν την ευκαιρία να δουν στιγμές του αγώνα – μονομαχίες, διαμαρτυρίες, αποφάσεις – από την οπτική του διαιτητή, κάτι που γνωρίσαμε πρόσφατα σε αγώνες όπως το Ίντερ – Γιουβέντους, οι οποίοι εντυπωσίασαν τους φιλάθλους στην Ιταλία.

Η εταιρεία LivePark, υπεύθυνη για την παραγωγή των τηλεοπτικών μεταδόσεων της Ekstraklasa, πραγματοποιούσε εδώ και μήνες εσωτερικές δοκιμές του συστήματος. Ωστόσο, μόλις τώρα δόθηκε η επίσημη άδεια από τη FIFA για χρήση σε επίσημο αγώνα. Στην Ekstraklasa, η κάμερα θα τοποθετηθεί στο στήθος του διαιτητή, προσφέροντας ευρύ και σταθερό πλάνο χάρη στη χρήση υπερ-ελαφριάς και σταθεροποιημένης συσκευής υψηλής ανάλυσης.

Η είσοδος του Ref Cam δεν αποτελεί μόνο βήμα προς εκσυγχρονισμό της εικόνας του ποδοσφαίρου, αλλά και εργαλείο για ανάλυση και εκπαίδευση των διαιτητών. Η δυνατότητα να ζήσεις τον αγώνα από την καρδιά του γηπέδου υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται τη δουλειά του ρεφερί – έναν από τους πιο παρεξηγημένους πρωταγωνιστές του ποδοσφαίρου.