# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025 προβλέπει το ΔΝΤ

Σύνταξη
Spotlight

Στο 2% θα υποχωρήσει ο ρυθμός επέκτασης της ελληνικής οικονομίας το 2025, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έναντι 2,3% το 2024 και θα παραμείνει αμετάβλητος στο 2% και το 2026.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί ελαφρά στο 3,1 την τρέχουσα χρονιά και θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2026.

To ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σε αρνητικό έδαφος σύμφωνα με τις προβλέψεις και θα κλείσει στο -5,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026.

Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 9% το 2025 και στο 8,4% το 2026.

Η Ελλάδα στο κλαμπ των Ευρωπαίων οφειλετών

Η ίδια έκθεση, υπενθυμίζει και κάτι άλλο ακόμα: τα Μνημόνια τέλειωσαν, η Ελλάδα όμως παραμένει μια χώρα που χρωστάει πολλά -και για αυτό «ελέγχεται» πλέον και από τους Οίκους Αξιολόγησης για να μπορεί να δανείζεται με ευνοϊκότερους και βιώσιμους όρους.

Το ΔΝΤ εντάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία των «Ευρωπαίων οφειλετών» (European debtors), μαζί με χώρες όπως η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η κατηγοριοποίηση αυτή διαφοροποιεί τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου από αυτές του Βορρά – όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία – που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές» (European creditors). Επιπλέον, αν και η χώρα αντιμετωπίζει τις δημοσιονομικές αδυναμίες της, παραμένουν μεγάλες διαρθρωτικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης, με τον ευρωπαϊκό Νότο να παραμένει περισσότερο εξαρτημένος από τις εισαγωγές.

Η συνολική εικόνα που αναδύεται από τις προβλέψεις του ΔΝΤ είναι αυτή μιας σταθερής αλλά εύθραυστης ανάπτυξης, με σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και του πληθωρισμού. Ωστόσο η συνέχιση της θετικής πορείας θα εξαρτηθεί από τρεις κρίσιμες παραμέτρους: αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας.

Η επιτυχής υλοποίηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ η βελτίωση του εξαγωγικού προφίλ είναι απαραίτητη για τη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό»

Νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΝΤ, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε δημόσια συζήτηση του Φόρουμ Νέας Οικονομίας (New Economy Forum), που διοργανώνει το ΔΝΤ, με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη».

Στο περιθώριο των εργασιών του ΔΝΤ, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του. Επίσης , θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις θεσμικών φορέων με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Κεντρικό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις τοποθετήσεις και στις επαφές του θα είναι ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και ρευστότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδικές επιδόσεις. Η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και πυλώνα πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας.

Η παγκόσμια οικονομία

Το ΔΝΤ αναβάθμισε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι δασμοί και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες δεν είχαν τον αντίκτυπο που αναμενόταν. Ωστόσο προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά  την παγκόσμια οικονομία.

Το ΔΝΤ προβλέπει τώρα την παγκόσμια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 3,2% για το 2025, αυξημένη από την πρόβλεψη του Ιουλίου για 3,0% και μια πιο αυστηρή πρόβλεψη του Απριλίου για 2,8% που ακολούθησε την επιβολή ευρέων παγκόσμιων «αμοιβαίων» δασμών από τον Τραμπ και την κλιμάκωση των ανταλλαγών με την Κίνα.

Βλέπει παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% το 2026, αμετάβλητη από την πρόβλεψη του Ιουλίου. Εκτός από τους χαμηλότερους από τους αναμενόμενους δασμολογικούς συντελεστές, η παγκόσμια παραγωγή έχει υποστηριχθεί από έναν ευέλικτο ιδιωτικό τομέα που προώθησε τις εισαγωγές και ανακατεύθυνε γρήγορα τις αλυσίδες εφοδιασμού, ένα ασθενέστερο δολάριο, δημοσιονομικά κίνητρα στην Ευρώπη και την Κίνα και μια άνθηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Pierre-Olivier Gourinchas. «Οπότε, το συμπέρασμα: όχι τόσο άσχημα όσο φοβόμασταν, αλλά χειρότερα από ό,τι περιμέναμε πριν από ένα χρόνο και χειρότερα από ό,τι χρειαζόμαστε», δήλωσε πριν από την έναρξη των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτή την εβδομάδα.

Η ευρωζώνη

Η ανάπτυξη της ευρωζώνης βελτιώθηκε επίσης λίγο στις προβλέψεις του ΔΝΤ, στο 1,2% από 1% τον Ιούλιο, λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης στη Γερμανία και της συνεχιζόμενης ισχυρής δυναμικής στην Ισπανία.

Business
EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

EXAE: Αβεβαιότητα και αγωνία στους εργαζομένους από την πρόταση εξαγοράς της Euronext

Wall Street
Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

Wall Street: Ντίμον, Σόλομον και Φρέιζερ προειδοποιούν για «φούσκα»

inWellness
inTown
Eurostat: Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων – Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα
Στοιχεία Eurostat 14.10.25

Στον πάτο της ΕΕ η Ελλάδα σε απορρόφηση νέων πτυχιούχων - Μεγάλες διαφορές ανά φύλο και χώρα (Γραφήματα)

Παρά τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, η ένταξη των νέων πτυχιούχων αποτελεί πρόκληση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat- Υψηλή η απορρόφηση σε βόρεια και κεντρική Ευρώπη

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση – Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.10.25

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται αυτόματα οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο θέρμανσης - Οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σύνταξη
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων του ΕΡΓΑΝΗ – Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες προσλήψεις
ΕΡΓΑΝΗ 13.10.25

Τι κρύβεται πίσω από τα ρεκόρ προσλήψεων: Με 460 ευρώ καθαρά η μία στις δύο νέες θέσεις εργασίας

Πάνω από το 50% των νέων προσλήψεων τον Αύγουστο ήταν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και μισθούς των 460 ευρώ καθαρά. Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΑΑΔΕ: Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο myAADE οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού

Oι νέες ρυθμίσεις φορολογικών οφειλών που καταρτίζονται μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, εφεξής εμφανίζονται στην ψηφιακή πύλη myAADE

Σύνταξη
Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»
Μπάσκετ 14.10.25

Τσεντεβίτα – Άρης 80-59: Πρώτη ήττα στο Eurocup για τους «κιτρινόμαυρους»

Ο Άρης το πάλεψε μέχρι τα μέσα της 4ης περιόδου στη Σλοβενία (64-57), ωστόσο στα τελευταία λεπτά έμεινε από δυνάμεις κι έτσι γνώρισε την πρώτη του ήττα στο Eurocup με 80-59 από την Τσεντεβίτα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία – Αγγλία

LIVE: Λετονία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Λετονία – Αγγλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία

LIVE: Ισπανία – Βουλγαρία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισπανία – Βουλγαρία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ισραήλ
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ

LIVE: Ιταλία – Ισραήλ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ιταλία – Ισραήλ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της Ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 
Ατόφιος 14.10.25

Σαν σήμερα ο Βλάσσης Μπονάτσος είπε αντίο: Αναρχία στη σκηνή, σκάνδαλο με τη γυμνόστηθη Αλίκη και Άλλα Κόλπα μιας ροκ ψυχής 

Σαν σήμερα, το 2004, έφυγε από τη ζωή ο Βλάσσης Μπονάτσος, μια από τις πιο ασυμβίβαστες, αληθινές και εκρηκτικές παρουσίες του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος. Ήταν μόλις 54 ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες
Ελλάδα 14.10.25

Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να αναγνωρίσει τους δύο δράστες

Ο 22χρονος συνεργός, όπως έχει προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε τρίτο πρόσωπο το οποίο βρισκόταν εντός του κάμπινγκ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Νάπολι και Ιντερ αρνήθηκαν τον Νεϊμάρ»

Ο Βραζιλιάνος άσος Νεϊμάρ προτάθηκε στις δυο ιταλικές ομάδες όμως δεν θέλησαν να τον αποκτήσουν ως ελεύθερο από τον Ιανουάριο και μετά που λήγει το συμβόλαιό του με την Σάντος

Βάιος Μπαλάφας
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
«Εφεδρείες» 14.10.25

Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές - Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές
Μπάσκετ 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές

LIVE: Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ
«Παντρέψουμε.com» 14.10.25

Γάμος με τηλεδιάσκεψη και ένα κλικ

Μια νέα υπηρεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δίνει την δυνατότητα νόμιμου γάμου ακόμα και με τις πιτζάμες σας, με μόλις 217 δολάρια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Σύνταξη
Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Βάιος Μπαλάφας
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύνταξη
Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
