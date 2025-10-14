Στο 2% θα υποχωρήσει ο ρυθμός επέκτασης της ελληνικής οικονομίας το 2025, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έναντι 2,3% το 2024 και θα παραμείνει αμετάβλητος στο 2% και το 2026.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα ενισχυθεί ελαφρά στο 3,1 την τρέχουσα χρονιά και θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2026.

To ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σε αρνητικό έδαφος σύμφωνα με τις προβλέψεις και θα κλείσει στο -5,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026.

Η ανεργία θα υποχωρήσει στο 9% το 2025 και στο 8,4% το 2026.

Η Ελλάδα στο κλαμπ των Ευρωπαίων οφειλετών

Η ίδια έκθεση, υπενθυμίζει και κάτι άλλο ακόμα: τα Μνημόνια τέλειωσαν, η Ελλάδα όμως παραμένει μια χώρα που χρωστάει πολλά -και για αυτό «ελέγχεται» πλέον και από τους Οίκους Αξιολόγησης για να μπορεί να δανείζεται με ευνοϊκότερους και βιώσιμους όρους.

Το ΔΝΤ εντάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία των «Ευρωπαίων οφειλετών» (European debtors), μαζί με χώρες όπως η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Η κατηγοριοποίηση αυτή διαφοροποιεί τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου από αυτές του Βορρά – όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία – που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές» (European creditors). Επιπλέον, αν και η χώρα αντιμετωπίζει τις δημοσιονομικές αδυναμίες της, παραμένουν μεγάλες διαρθρωτικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης, με τον ευρωπαϊκό Νότο να παραμένει περισσότερο εξαρτημένος από τις εισαγωγές.

Η συνολική εικόνα που αναδύεται από τις προβλέψεις του ΔΝΤ είναι αυτή μιας σταθερής αλλά εύθραυστης ανάπτυξης, με σταδιακή αποκλιμάκωση της ανεργίας και του πληθωρισμού. Ωστόσο η συνέχιση της θετικής πορείας θα εξαρτηθεί από τρεις κρίσιμες παραμέτρους: αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων της χώρας.

Η επιτυχής υλοποίηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ η βελτίωση του εξαγωγικού προφίλ είναι απαραίτητη για τη μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό»

Νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Θα συμμετάσχει στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Διοικητών του ΔΝΤ, ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε δημόσια συζήτηση του Φόρουμ Νέας Οικονομίας (New Economy Forum), που διοργανώνει το ΔΝΤ, με θέμα «Στρατηγικές για το Μέλλον: Ψηφιοποίηση της Οικονομίας και Τεχνητή Νοημοσύνη».

Στο περιθώριο των εργασιών του ΔΝΤ, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη του Ταμείου, επικεφαλής τραπεζικών και επενδυτικών ομίλων, ξένους αξιωματούχους και ομολόγους του. Επίσης , θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις θεσμικών φορέων με αντικείμενο τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και την πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Κεντρικό μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις τοποθετήσεις και στις επαφές του θα είναι ότι σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και ρευστότητας, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρουσιάζοντας σταθερά ανοδικές επιδόσεις. Η Ελλάδα αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και πυλώνα πολιτικής, δημοσιονομικής και περιφερειακής σταθερότητας.

Η παγκόσμια οικονομία

Το ΔΝΤ αναβάθμισε τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, καθώς οι δασμοί και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες δεν είχαν τον αντίκτυπο που αναμενόταν. Ωστόσο προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της εμπορικής σύγκρουσης των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά την παγκόσμια οικονομία.

Το ΔΝΤ προβλέπει τώρα την παγκόσμια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο 3,2% για το 2025, αυξημένη από την πρόβλεψη του Ιουλίου για 3,0% και μια πιο αυστηρή πρόβλεψη του Απριλίου για 2,8% που ακολούθησε την επιβολή ευρέων παγκόσμιων «αμοιβαίων» δασμών από τον Τραμπ και την κλιμάκωση των ανταλλαγών με την Κίνα.

Βλέπει παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,1% το 2026, αμετάβλητη από την πρόβλεψη του Ιουλίου. Εκτός από τους χαμηλότερους από τους αναμενόμενους δασμολογικούς συντελεστές, η παγκόσμια παραγωγή έχει υποστηριχθεί από έναν ευέλικτο ιδιωτικό τομέα που προώθησε τις εισαγωγές και ανακατεύθυνε γρήγορα τις αλυσίδες εφοδιασμού, ένα ασθενέστερο δολάριο, δημοσιονομικά κίνητρα στην Ευρώπη και την Κίνα και μια άνθηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Pierre-Olivier Gourinchas. «Οπότε, το συμπέρασμα: όχι τόσο άσχημα όσο φοβόμασταν, αλλά χειρότερα από ό,τι περιμέναμε πριν από ένα χρόνο και χειρότερα από ό,τι χρειαζόμαστε», δήλωσε πριν από την έναρξη των ετήσιων συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας αυτή την εβδομάδα.

Η ευρωζώνη

Η ανάπτυξη της ευρωζώνης βελτιώθηκε επίσης λίγο στις προβλέψεις του ΔΝΤ, στο 1,2% από 1% τον Ιούλιο, λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης στη Γερμανία και της συνεχιζόμενης ισχυρής δυναμικής στην Ισπανία.