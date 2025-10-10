Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας: Τρεις μαρτυρίες επανένταξης στο νέο βίντεο της Ithaca

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αστεγίας, στις 10 Οκτωβρίου, ένα βίντεο από την Ithaca, τη Μ.Κ.Ο. που ιδρύθηκε από τρεις φοιτητές, τον Θάνο Σπηλιόπουλο, τον Φάνη Τσόνα και την Ανδήλη Ραχούτη και από το 2016 βρίσκεται δίπλα στη νευάλωτη ομάδα των «αόρατων» ανθρώπων, μας υπενθυμίζει τη σημασία της επανένταξης και τη δύναμη της υπομονής και της δύναμης όταν όλα μοιάζουν -και είναι- δύσκολα.

Κάθε στιγμή, περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη βιώνουν αστεγία. Στην Ελλάδα, χιλιάδες συμπολίτες μας ζουν χωρίς σταθερή στέγη ή σε καθεστώς «κρυφής αστεγίας», από αυτοκίνητα και αποθήκες έως προσωρινά καταλύματα.

Η αστεγία είναι πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε καθώς η συνθήκη δεν αφορά μόνο όλους όσοι δεν έχουν σπίτι.

Η αστεγία είναι μια συνθήκη που αγγίζει ανθρώπους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου, που ζουν σε επισφάλεια χωρίς σταθερό εισόδημα ή υποστηρικτικό δίκτυο και μια αλήθεια που παρά την (όποια) πρόοδο, οι κοινωνικές ανισότητες και η απουσία επαρκούς πολιτικής στήριξης οδηγούν χιλιάδες ανθρώπους στην απομόνωση.

Με αφορμή την ημέρα η Ithaca παρουσιάζει στο Voices of Ithaca, ένα βίντεο με τρεις αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν την αστεγία και κατάφεραν να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Ο κύριος Γιάννης, 80 ετών, ζει σε μια παλιά αποθήκη που έγινε για εκείνον «σπίτι». Έχασε τη γυναίκα του και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Χρόνια χωρίς σταθερή στέγη, μέσα από μια συνολική στήριξη, την πρόσβαση σε καθαρά ρούχα και την παράλληλη υποστήριξη μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας της Ithaca, κατάφερε να βελτιώσει τα θέματα υγείας του και να ελπίζει ξανά: «Τα πράγματα άλλαξαν άρδην», λέει, «αλλά τώρα δεν είμαι μόνος».

Η Γεωργία, μητέρα ενός μικρού παιδιού, βρέθηκε σε δομή αστέγων και έδινε καθημερινή μάχη για να μεγαλώσει τον γιο της με αξιοπρέπεια. Η ένταξή της στην ομάδα της Ithaca ήταν καθοριστική. Μέσα σε μόλις έξι μήνες βρήκε εργασία και το σημαντικότερο: κατάφερε να προσφέρει στο παιδί της ένα ασφαλές περιβάλλον. «Ήθελα για το παιδί μου ένα μέλλον με ασφάλεια, κάτι που δεν είχα εγώ», λέει.

Ο Γιώργος, 50 ετών, έζησε στον δρόμο, βιώνοντας την πιο σκληρή μορφή αστεγίας. Με την υποστήριξη της εργασιακής συμβουλευτικής βρήκε δουλειά και ξαναβρήκε την αυτοπεποίθησή του. «Αν δεν θέλεις να βοηθηθείς, δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας», αναφέρει. «Διεκδικώ από τη ζωή ξανά το μερίδιο που μου ανήκει».

Στις μαρτυρίες τους οι τρεις πρωταγωνιστές στο συγκινητικό βίντεο υπενθυμίζουν το πολυπρισματικό πρόβλημα της αστεγίας που συχνά συνοδεύεται από κοινωνικό αποκλεισμό, προβλήματα υγείας και έλλειψη πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες.

Το βίντεο, σε συνεργασία με την Άλκηστη Καφετζή του Break The Frame, επιβεβαιώνει ότι η αστεγία δεν είναι επιλογή, αλλά αποτέλεσμα συστημικών ελλείψεων. Επίσης η αστεγία, αλλάζει, -με την κατάλληλη βοήθεια, κάθε άνθρωπος μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια του.

Η Ithaca ξεκίνησε μετά από έμπνευση των τριών ιδρυτών της από ανάλογη δράση στο εξωτερικό. Στις 5 Απριλίου 2016, η ιδέα είχε πλέον πάρει σάρκα και οστά, όταν το πρώτο κινητό πλυντήριο της Ithaca βγήκε για πρώτη φορά πιλοτικά στους δρόμους της Αθήνας.

Από τον Ιανουάριο 2017 η ομάδα άρχισε να αναπτύσσεται, λειτουργώντας πλέον σε καθημερινή βάση, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε τις πρώτες θέσεις εργασίας μέσα στην οργάνωση, τις οποίες προσέφερε σε ανθρώπους που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Το 2021, ξεκίνησε τη λειτουργία της Κοινωνική Υπηρεσία, στο πεδίο δράσης, η οποία παρέχει ακόμα και σήμερα ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ευάλωτες ομάδες ενώ αναπτύχθηκε και το πρόγραμμα εργασιακής συμβουλευτικής, απευθυνόμενο όχι μόνο σε εργαζόμενους της Ithaca, αλλά σε ευάλωτες ομάδες που προσπαθούν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους.

Όραμα της οργάνωσης είναι η αύξηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και η μείωση των κοινωνικών αποκλεισμών, ώστε οι άνθρωποι που ανήκουν στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ξαναβρούν την Ιθάκη τους.

Αποστολή της είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω των υπηρεσιών υγιεινής, η επανένταξη των ευάλωτων ανθρώπων στην αγορά εργασίας, και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το πρόβλημα της αστεγίας και της φτώχειας.

Ο Γιάννης, η Γεωργία και ο Γιώργος έζησαν την αστεγία και έχουν να πουν πολλά για αυτήν -και για εμάς.

Περισσότερα για την Ithaca και το έργο της εδώ