Live streaming: ΝΟ Λάρισας – Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε σε live streaming την αναμέτρηση ΝΟ Λάρισας – Ολυμπιακός, για την 1η αγωνιστική της Water Polo League.
Στη «μάχη» του πρωταθλήματος πόλο της σεζόν 2025-26 ρίχνεται το Σάββατο (4/10) το μεσημέρι ο Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, στις 15:00, οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον NO Λάρισας, για την 1η αγωνιστική της Water Polo League.
