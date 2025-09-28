Ένα ρωσικό υποβρύχιο, ικανό να φέρει πυρηνικούς πυραύλους, έχει σημάνει συναγερμό «κινδύνου έκρηξης» αφού υπέστη διαρροή καυσίμου στη Μεσόγειο. Το υποβρύχιο «Novorossiysk» (Νοβοροσίσκ) του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας αντιμετωπίζει «σοβαρά τεχνικά προβλήματα» και έχει πλέον εκδώσει επείγουσα προειδοποίηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ρωσικό κανάλι στο Telegram το VChK-OGPU, έχει σημειωθεί διαρροή καυσίμου στο εσωτερικό του σκάφους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Το πλήρωμα φέρεται να μην διαθέτει τα απαραίτητα ανταλλακτικά ή τεχνικούς, και ίσως αναγκαστεί να αντλήσει το καύσιμο απευθείας στη θάλασσα.

Δεν είναι ξεκάθαρο πού ακριβώς βρίσκεται το υποβρύχιο στη Μεσόγειο.

The Russian Kilo-class submarine Novorossiysk that suffered an «accident» in the Mediterranean Sea doesn’t have the required parts or trained personal that’s able to fix their issue. The hull is filling up with fuel and there is a risk of explosion, the only option they have is… pic.twitter.com/hGvCgoAHTN — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) September 27, 2025

Το σκάφος είχε παρατηρηθεί προηγουμένως από το Βασιλικό Ναυτικό καθώς διέπλεε τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα τον Ιούλιο.

Στις αρχές Αυγούστου εθεάθη να περνά από το Γιβραλτάρ για να εισέλθει στη Μεσόγειο.

«Βρίσκεται σε πολεμική αποστολή στη Μεσόγειο»

Το ρωσικό υποβρύχιο επίθεσης έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει πυραύλους Kalibr με δυνατότητα πυρηνικής κεφαλής, αλλά εκτιμάται ότι δεν φέρει τέτοιους πυραύλους κατά την παρούσα αποστολή στη Μεσόγειο.

«Το Novorossiysk, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πολεμική αποστολή στη Μεσόγειο Θάλασσα, αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα», αναφέρει το το VChK-OGPU. Λόγω ζημιάς στο σύστημα καυσίμων, σημειώνεται διαρροή καυσίμου απευθείας στο εσωτερικό του σκάφους.

«Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά για επισκευές ούτε εξειδικευμένοι τεχνικοί στο υποβρύχιο, και το πλήρωμα είναι ανίκανο να διορθώσει τις βλάβες. Το σοβαρό αυτό ατύχημα έχει προκαλέσει και άλλα προβλήματα. Τα καύσιμα που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό αποτελούν κίνδυνο έκρηξης.

«Η πηγή πιστεύει ότι το πλήρωμα δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ξεκινήσει την άντληση των καυσίμων απευθείας στη θάλασσα»

Δεν έχει υπάρξει επίσημη δήλωση ότι το υποβρύχιο αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Το υποβρύχιο έχει πλήρωμα 52 ατόμων και μπορεί να παραμείνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας για έως και 45 ημέρες, μεταδίδει η Daily Mail. Υπενθυμίζει ότι ένα πλοίο περιπολίας του Βασιλικού Ναυτικού, το HMS Mersey, ένα ελικόπτερο Wildcat από τη 815 Μοίρα Ναυτικής Αεροπορίας και ένα εξειδικευμένο αεροσκάφος εντοπισμού υποβρυχίων τύπου Merlin από τη 824 Μοίρα, παρακολούθησαν το υποβρύχιο Novorossiysk στην επιφάνεια, καθώς διέπλεε τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη στις αρχές Ιουλίου.

Το πλοίο περιπολίας HMS Mersey, που έχει βάση στο Πόρτσμουθ, κινητοποιήθηκε για να αναχαιτίσει το ρωσικό υποβρύχιο, παρακολουθώντας το προς τα δυτικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Το βρετανικό πολεμικό πλοίο και τα ελικόπτερα χρησιμοποίησαν τα ισχυρά τους συστήματα αισθητήρων για να παρακολουθούν το Novorossiysk και το ρυμουλκό σκάφος κλάσης Goryn, Yakov Grebelski.

Ήταν η έκτη φορά μέσα σε μόλις τρεις μήνες που το Mersey κινητοποιήθηκε για να παρακολουθήσει ρωσικά σκάφη που κινούνταν διακριτικά σε βρετανικά ύδατα.

Τον Νοέμβριο, ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο του Βασιλικού Ναυτικού ανέβηκε στην επιφάνεια δίπλα σε ρωσικό υποβρύχιο προκειμένου να το απομακρύνει, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι στο Κοινοβούλιο την Πέμπτη.

Η επιχείρηση παρακολούθησης των πολεμικών πλοίων του Πούτιν αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης αποστολής της κυβέρνησης για την προστασία των βρετανικών υδάτων.

Ανησυχίες για τον σκιώδη στόλο του Πούτιν

Αυτό συμβαίνει εν μέσω ανησυχιών ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» του από εμπορικά πλοία και πλοία κατασκοπείας για να σαμποτάρει κρίσιμα υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας.

Το κανάλι VChK-OGPU στο Telegram ειδικεύεται σε διαρροές από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και επιβολής του νόμου.

Το Novorossiysk ανήκει στον Στόλο της Μαύρης Θάλασσας, αλλά δεν πιστεύεται ότι έχει εμπλακεί στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, σημειώνει η Daily Mail.