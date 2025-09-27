Η «υπόθεση Ντιαρά» αλλάζει τον χάρτη των μεταγραφών

Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Λούκας Ριμπέιρο, επιθετικός των Mamelodi Sundowns και δύο φορές MVP στο πρωτάθλημα Νότιας Αφρικής, είδε το όνομά του να βγαίνει από τα όρια της αφρικανικής ηπείρου χάρη σε ένα γκολ-ποίημα απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Μουντιάλ Συλλόγων. Ένα σλάλομ 70 μέτρων και ένα τελείωμα απέναντι στον Κόμπελ που τον έφεραν στο διεθνές προσκήνιο. Όμως η πραγματική ανατροπή στην καριέρα του δεν ήρθε μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά στα γραφεία της FIFA και στα δικαστικά μέτωπα που άνοιξε η περίφημη «υπόθεση Diarra».

Στις αρχές Αυγούστου, ο 26χρονος Βραζιλιάνος ανακοίνωσε μονομερώς τη λύση του συμβολαίου του με τους Sundowns, επικαλούμενος «δίκαιη αιτία», παρά το γεγονός ότι απέμεναν ακόμη τρία χρόνια στο συμβόλαιό του. Λίγες εβδομάδες αργότερα υπέγραψε ως ελεύθερος στην ισπανική Cultural Leonesa, παίρνοντας μάλιστα χωρίς εμπόδια την απαραίτητη διεθνή κάρτα μεταγραφής (ITC). Το νοτιοαφρικανικό κλαμπ, που έχασε ξαφνικά τον βασικό του σέντερ φορ λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, δεν μπορούσε να μπλοκάρει τον νέο του δελτίο και πλέον το μόνο που του απομένει είναι να περιμένει από τη FIFA και τα αρμόδια όργανα να αποφασίσουν το ύψος της αποζημίωσης.

Η βάση αυτής της υπόθεσης βρίσκεται στην ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2024 στην προσφυγή του Λασανά Ντιαρά. Ο Γάλλος μέσος, μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, είχε βρεθεί μπλεγμένος σε πολυετή δικαστική διαμάχη που ουσιαστικά τον απέκλειε από την επαγγελματική δραστηριότητα. Τελικά, το ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της FIFA παραβίαζαν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και ότι ήταν υπερβολικά προστατευτικοί για τα κλαμπ εις βάρος των ποδοσφαιριστών. Η απόφαση αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα, δίνοντας σε ποδοσφαιριστές το δικαίωμα να αποχωρούν από τα συμβόλαιά τους χωρίς αυτό να σημαίνει επαγγελματικό αποκλεισμό.

Ο Ριμπέιρο, με τη συνδρομή του ίδιου δικηγόρου που είχε εκπροσωπήσει τόσο τον Ντιαρά όσο και τον Μπόσμαν, του Ζαν-Λουί Ντιπόν, υποστήριξε ότι οι Sundowns μπλόκαραν την καριέρα του ζητώντας εξωπραγματικά ποσά για τη μεταγραφή του και απορρίπτοντας σοβαρές προτάσεις από ομάδες του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Βραζιλίας. Έτσι, επικαλέστηκε το δεδικασμένο Ντιαρά και έφυγε χωρίς αντίτιμο, αφήνοντας τοκ λαμπ να διεκδικήσει μόνο μέσω της FIFA ό,τι του αναλογεί.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση. Στην υπόθεση Ντιαρά, η FIFA είχε επιχειρήσει να βασιστεί στο κόστος αντικατάστασης του παίκτη, με αποτέλεσμα η Λοκομοτίβ να αποζημιωθεί υπέρογκα. Μετά τις αλλαγές στον κανονισμό, η αποζημίωση πρέπει να είναι «εύλογη και άμεσα συνδεδεμένη με τη ζημία που προκάλεσε η ρήξη του συμβολαίου», ωστόσο το πλαίσιο παραμένει θολό και δίνει περιθώριο για νέες ερμηνείες. Αν η αποζημίωση κριθεί υπερβολική, το θέμα μπορεί να οδηγηθεί σε νέα μακροχρόνια δικαστική μάχη· αν όμως είναι περιορισμένη, τότε ανοίγει διάπλατα η πόρτα για περισσότερους ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν τον δρόμο του Ριμπέιρο.

Η υπόθεση αυτή ίσως αποδειχθεί το πρώτο πραγματικό τεστ για τη νομολογία Ντιαρά και το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η ελευθερία κινήσεων των παικτών απέναντι στα συμβόλαιά τους. Ορισμένοι βλέπουν ένα μέλλον με ετήσια συμβόλαια και ολοένα αυξανόμενη κινητικότητα, άλλοι ζητούν άμεση συμφωνία μεταξύ FIFA και FIFPro για να αποφευχθεί χάος στην αγορά. Όπως και να έχει, το γκολ του Ριμπέιρο απέναντι στη Ντόρτμουντ ίσως μείνει στην ιστορία όχι μόνο για την ομορφιά του, αλλά και γιατί μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής στις μεταγραφές.