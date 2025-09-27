sports betsson
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 12:52
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Η «υπόθεση Ντιαρά» αλλάζει τον χάρτη των μεταγραφών
Ποδόσφαιρο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:25

Η «υπόθεση Ντιαρά» αλλάζει τον χάρτη των μεταγραφών

Το παράδειγμα του Λούκας Ριμπεϊρο και η νέα υπόθεση Μποσμάν

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Λούκας Ριμπέιρο, επιθετικός των Mamelodi Sundowns και δύο φορές MVP στο πρωτάθλημα Νότιας Αφρικής, είδε το όνομά του να βγαίνει από τα όρια της αφρικανικής ηπείρου χάρη σε ένα γκολ-ποίημα απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Μουντιάλ Συλλόγων. Ένα σλάλομ 70 μέτρων και ένα τελείωμα απέναντι στον Κόμπελ που τον έφεραν στο διεθνές προσκήνιο. Όμως η πραγματική ανατροπή στην καριέρα του δεν ήρθε μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά στα γραφεία της FIFA και στα δικαστικά μέτωπα που άνοιξε η περίφημη «υπόθεση Diarra».

Στις αρχές Αυγούστου, ο 26χρονος Βραζιλιάνος ανακοίνωσε μονομερώς τη λύση του συμβολαίου του με τους Sundowns, επικαλούμενος «δίκαιη αιτία», παρά το γεγονός ότι απέμεναν ακόμη τρία χρόνια στο συμβόλαιό του. Λίγες εβδομάδες αργότερα υπέγραψε ως ελεύθερος στην ισπανική Cultural Leonesa, παίρνοντας μάλιστα χωρίς εμπόδια την απαραίτητη διεθνή κάρτα μεταγραφής (ITC). Το νοτιοαφρικανικό κλαμπ, που έχασε ξαφνικά τον βασικό του σέντερ φορ λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, δεν μπορούσε να μπλοκάρει τον νέο του δελτίο και πλέον το μόνο που του απομένει είναι να περιμένει από τη FIFA και τα αρμόδια όργανα να αποφασίσουν το ύψος της αποζημίωσης.

Η βάση αυτής της υπόθεσης βρίσκεται στην ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2024 στην προσφυγή του Λασανά Ντιαρά. Ο Γάλλος μέσος, μετά την επεισοδιακή αποχώρησή του από τη Λοκομοτίβ Μόσχας, είχε βρεθεί μπλεγμένος σε πολυετή δικαστική διαμάχη που ουσιαστικά τον απέκλειε από την επαγγελματική δραστηριότητα. Τελικά, το ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε ότι οι κανονισμοί της FIFA παραβίαζαν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων και ότι ήταν υπερβολικά προστατευτικοί για τα κλαμπ εις βάρος των ποδοσφαιριστών. Η απόφαση αυτή δημιούργησε νέα δεδομένα, δίνοντας σε ποδοσφαιριστές το δικαίωμα να αποχωρούν από τα συμβόλαιά τους χωρίς αυτό να σημαίνει επαγγελματικό αποκλεισμό.

Ο Ριμπέιρο, με τη συνδρομή του ίδιου δικηγόρου που είχε εκπροσωπήσει τόσο τον Ντιαρά όσο και τον Μπόσμαν, του Ζαν-Λουί Ντιπόν, υποστήριξε ότι οι Sundowns μπλόκαραν την καριέρα του ζητώντας εξωπραγματικά ποσά για τη μεταγραφή του και απορρίπτοντας σοβαρές προτάσεις από ομάδες του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Βραζιλίας. Έτσι, επικαλέστηκε το δεδικασμένο Ντιαρά και έφυγε χωρίς αντίτιμο, αφήνοντας τοκ λαμπ να διεκδικήσει μόνο μέσω της FIFA ό,τι του αναλογεί.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι πώς θα υπολογιστεί η αποζημίωση. Στην υπόθεση Ντιαρά, η FIFA είχε επιχειρήσει να βασιστεί στο κόστος αντικατάστασης του παίκτη, με αποτέλεσμα η Λοκομοτίβ να αποζημιωθεί υπέρογκα. Μετά τις αλλαγές στον κανονισμό, η αποζημίωση πρέπει να είναι «εύλογη και άμεσα συνδεδεμένη με τη ζημία που προκάλεσε η ρήξη του συμβολαίου», ωστόσο το πλαίσιο παραμένει θολό και δίνει περιθώριο για νέες ερμηνείες. Αν η αποζημίωση κριθεί υπερβολική, το θέμα μπορεί να οδηγηθεί σε νέα μακροχρόνια δικαστική μάχη· αν όμως είναι περιορισμένη, τότε ανοίγει διάπλατα η πόρτα για περισσότερους ποδοσφαιριστές να ακολουθήσουν τον δρόμο του Ριμπέιρο.

Η υπόθεση αυτή ίσως αποδειχθεί το πρώτο πραγματικό τεστ για τη νομολογία Ντιαρά και το πώς θα λειτουργήσει στην πράξη η ελευθερία κινήσεων των παικτών απέναντι στα συμβόλαιά τους. Ορισμένοι βλέπουν ένα μέλλον με ετήσια συμβόλαια και ολοένα αυξανόμενη κινητικότητα, άλλοι ζητούν άμεση συμφωνία μεταξύ FIFA και FIFPro για να αποφευχθεί χάος στην αγορά. Όπως και να έχει, το γκολ του Ριμπέιρο απέναντι στη Ντόρτμουντ ίσως μείνει στην ιστορία όχι μόνο για την ομορφιά του, αλλά και γιατί μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας εποχής στις μεταγραφές.

Headlines:
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
Ποδόσφαιρο 26.09.25

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ

Κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία Αμερικανού επιχειρηματία τεχνολογίας πρόσφερε 5,27 δις ευρώ για την αγορά της Τότεναμ. χρήματα που θα ξεπερνούσαν το ρεκόρ της Τσέλσι

Βάιος Μπαλάφας
Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Αυλώνας 27.09.25

«Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού

Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Σύνταξη
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Σύνταξη
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

