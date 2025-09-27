«Τι με κοιτάς;» – Πώς ξεκίνησε η αιματηρή συμπλοκή στη Μεταμόρφωση

Σε αιματηρή συμπλοκή κατέληξε το κρητικό γλέντι που γινόταν στη Μεταμόρφωση, τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τέσσερις τραυματίες να οδηγούνται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τους αυτόπτες μάρτυρες, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 02:30 σήμερα Σάββατο στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Ερμού, κοντά στο χώρο όπου γινόταν το γλέντι.

Η ασήμαντη αφορμή

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν μια λογομαχία μεταξύ αλλοδαπών που αποχωρούσαν από το κρητικό γλέντι.

Συγκεκριμένα, ένας Αλβανός είπε «γιατί με κοιτάς, φύγε να περάσω» σε έναν ομοεθνή του, με τις δύο παρέες να ξεκινούν τον καβγά.

Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε άγρια μάχη με μαχαίρια, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20 άτομα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Μπήκε να χωρίσει και τραυματίστηκε

Από τη συμπλοκή, τέσσερις άνθρωποι κατέληξαν τραυματισμένοι και διακομίστηκαν στο ΚΑΤ για τις πρώτες βοήθειες.

Πρόκειται για δύο Αλβανούς, γεννημένους το 1999 και το 2000, που φέρουν σοβαρά τραύματα σε θώρακα, πλευρά και μασχάλη και έναν ακόμη Αλβανό, επίσης γεννημένο το 2000, με τραύματα στο μπράτσο, στο θώρακα και στο πρόσωπο.

Επίσης, τραυματίστηκε και ένας Έλληνας, γεννημένος το 2000, ο οποίος δέχθηκε χτύπημα στη μέση την ώρα που επενέβη για να σταματήσει τον καβγά.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν αποκλείονται συλλήψεις.